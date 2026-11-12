MV Lemon đạt 1 tỉ lượt xem, tác giả vẫn không hiểu vì sao ca khúc gây sốt

MV Lemon của Kenshi Yonezu

Ngày 3-11, MV Lemon của ca sĩ, nhạc sĩ Kenshi Yonezu chính thức cán mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Theo thông báo từ công ty quản lý REISSUE RECORDS, thành tích được ghi nhận lúc 23h08 cùng ngày (giờ Nhật Bản), sau khoảng 8 năm 249 ngày kể từ khi MV phát hành vào ngày 27-2-2018.

Đây là MV của ca khúc có lời tiếng Nhật đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỉ lượt xem trên nền tảng YouTube, đánh dấu cột mốc đáng chú ý đối với âm nhạc Nhật Bản.

Lemon được Kenshi Yonezu sáng tác làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình Nhật Bản Unnatural, do Ishihara Satomi đóng chính. Ca khúc mang giai điệu giàu cảm xúc, thể hiện nỗi đau và sự mất mát khi phải chia xa người thân yêu.

Kenshi Yonezu bất ngờ trước sức lan tỏa của Lemon

Chia sẻ về cột mốc 1 tỉ lượt xem trên trang web chính thức của REISSUE RECORDS, Kenshi Yonezu cho biết đến nay anh vẫn chưa thực sự hiểu vì sao Lemon lại có thể trở thành một ca khúc phổ biến rộng rãi đến vậy.

Nam ca sĩ thừa nhận anh hiểu thành công của bài hát có sự đóng góp lớn từ Unnatural và cách ê kíp sản xuất bộ phim trân trọng, chăm chút cho ca khúc. Tuy nhiên, khi Lemon vừa ra mắt, tốc độ lan tỏa của tác phẩm vẫn khiến anh bất ngờ. Kenshi Yonezu nhớ lại cảm giác ngỡ ngàng khi nhận ra bài hát có thể trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi mình.

Để mô tả trải nghiệm này, anh ví việc sáng tác Lemon giống như nhóm một đống lửa trại nhỏ. Thế nhưng, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cuối cùng phát triển thành một đám cháy rừng ngoài tầm kiểm soát. Nam nghệ sĩ hài hước hình dung bản thân khi ấy như người cầm bật lửa ở tay phải và xô nước ở tay trái, bất lực trước sự lan rộng của ngọn lửa.

MV Lemon của Kenshi Yonezu là MV tiếng Nhật đầu tiên đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube - Ảnh: Billboard

Kenshi Yonezu cũng nhắc đến việc trước đây từng không hiểu vì sao một số nghệ sĩ nổi tiếng lại tỏ ra lạnh nhạt với chính những ca khúc làm nên tên tuổi của họ. Anh từng nghĩ đó là những tác phẩm hiển nhiên rất hay, không có lý do gì để người sáng tác không yêu thích chúng.

Tuy nhiên, sau khi trải qua thành công của Lemon, nam ca sĩ dần hiểu rằng một tác phẩm có thể nhanh chóng vượt khỏi chủ đích và cảm xúc ban đầu của người viết, trở thành tài sản chung của công chúng. Điều này cũng giúp anh đồng cảm hơn với những nghệ sĩ từng có thái độ tương tự.

Lemon tạo được sức ảnh hưởng sau khi phát hành, trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ - Ảnh: Tomokazu Yamada



Dù có những bối rối trước sức ảnh hưởng của ca khúc, Kenshi Yonezu khẳng định luôn dành sự biết ơn sâu sắc cho Lemon. Bài hát đã mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, mở ra những khung cảnh và cơ hội mà trước đây anh chưa từng hình dung.

Nam nghệ sĩ còn hài hước tưởng tượng về tương lai khi mình đã trở thành một ông lão, ngồi hát Lemon trước những người trẻ kém mình khoảng 40 tuổi và nhận lại những lời phàn nàn như: "Đừng hát mãi những bài buồn bã ấy nữa!" hay "Chẳng còn ai nhớ đến bài hát đó đâu!".

Ca khúc Iris Out của Chainsaw Man tranh tài tại Grammy Ca khúc Iris Out của Kenshi Yonezu, nhạc anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, được cho là ca khúc anime đầu tiên trong lịch sử được gửi xét tại giải Grammy.



