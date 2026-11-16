Vì sao ngành đường sắt đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha?

Ngành đường sắt đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha để du khách dễ nhận diện - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 16-11, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh (Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) xác nhận Bộ Xây dựng vừa có quyết định đổi tên ga Thọ Lộc (Quảng Trị) thành ga Phong Nha.

Sau khi đổi tên, ga Phong Nha kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ga Thọ Lộc trước đây, đồng thời tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời gian chờ cấp con dấu mới.

Việc đổi tên này được thực hiện theo đề nghị từ phía UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP Huế khai trương đoàn tàu du lịch "Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới".

Tuyến tàu dài khoảng 190km, đi qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Trong hành trình này, ga Thọ Lộc đóng vai trò là ga đầu - cuối ở phía bắc, làm điểm trung chuyển đưa du khách tiếp cận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tuy nhiên, việc tên tuyến tàu du lịch gắn với địa danh "Phong Nha" trong khi tên ga trên hệ thống bán vé và bảng chỉ dẫn lại là "Thọ Lộc" dễ gây lúng túng cho hành khách (đặc biệt là khách du lịch) khi tra cứu thông tin, lựa chọn hành trình và đặt vé.

Vì vậy, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha.

Việc điều chỉnh này giúp thống nhất giữa tên ga, điểm đến du lịch và sản phẩm vận tải, giúp hành khách dễ dàng nhận diện và thuận tiện hơn trong công tác chỉ dẫn.

Ngành đường sắt khẳng định việc đổi tên ga Phong Nha chỉ thay đổi về mặt tên gọi, hoàn toàn không làm xáo trộn vị trí địa lý, lý trình, chức năng khai thác, quy mô, kết cấu kỹ thuật hay phạm vi quản lý công trình.

Thực tế, nhà ga vẫn giữ nguyên vị trí cũ (Km498+700), cách khu vực trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 20km.

Việc đổi tên cũng không làm phát sinh nhu cầu đầu tư xây dựng công trình mới; mọi hoạt động quản lý, vận hành và tổ chức chạy tàu qua khu vực này vẫn được duy trì bình thường theo quy định.

Phát hiện hố sụt rộng tới 2ha, sâu 120m giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng Hố sụt có diện tích 2ha, sâu 120m vừa được công bố tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với hệ sinh thái rừng nguyên sinh và hàng triệu vỏ ốc dưới đáy.



