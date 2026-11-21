Trụ sở trước đây của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này có đầy đủ các tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ, việc thành lập phù hợp với yêu cầu công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay.

Mới đây, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, các đại biểu HĐND tỉnh này đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều người dân thắc mắc về việc vì sao trước đây tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập Sở Ngoại vụ tỉnh này vào Văn phòng UBND tỉnh, tuy nhiên đến thời điểm này lại thành lập Sở Ngoại vụ.

Phòng Ngoại vụ chưa đáp ứng yêu cầu công việc

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi công tác ngoại vụ sáp nhập về Văn phòng UBND tỉnh đã giảm đầu mối cơ quan hành chính, phù hợp với các địa phương có công việc đối ngoại ít.



Việc tham mưa, báo cáo, trình xin ý kiến lãnh đạo và truyền đạt, triển khai ý kiến chỉ đạo được xử lý nhanh, trực tiếp do không phải qua bước trung gian.

Tuy nhiên, sau khi hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận, quy mô và phạm vi công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng tăng lên cùng với nhiều chủ trương lớn về hội nhập quốc tế đã được ban hành.

Hiện nay công tác ngoại vụ của Khánh Hòa chủ yếu do phòng Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện, mô hình này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước trong bối tỉnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch quốc tế, đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hai con số và xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với nguồn nhân sự 8 công chức đang kiêm nhiệm các nhiệm vụ trên, chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành đối ngoại trong cơ quan, tổ chức nên công tác tham mưu chủ yếu dừng ở bước xử lý, giải quyết các vụ việc mang tính chất sự vụ.

Thiếu đội ngũ nhân lực tham mưu đòi hỏi mang tính chuyên môn sâu để phục vụ cho công tác đối ngoại mang tính chiến lược và lâu dài.

Đảm bảo không vượt khung quy định

Cũng theo UBND tỉnh, Phòng Ngoại vụ chỉ là đơn vị cấp phòng, không có đầy đủ thẩm quyền để trực tiếp xử lý các vấn đề đối ngoại mang tính nhạy cảm, bị động, bất ngờ hoặc các vụ việc lãnh sự có yếu tố nước ngoài đòi hỏi yêu cầu cần phải được xử lý ngay và giải quyết kịp thời.



Là một phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, vị thế trong quan hệ đối ngoại với các đối tác nước ngoài bị hạn chế và chưa tương xứng trong các hoạt động lễ tân, khánh tiết, trao đổi và làm việc trực tiếp với các cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan đối ngoại của các địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế... dẫn đến khó khăn trong việc phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương với các cơ quan đại diện nước ngoài.



Sau khi thành lập Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa có số lượng cơ quan chuyên môn và sở đặc thù, đảm bảo không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ gồm giám đốc và ít nhất 1 phó giám đốc, cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Trụ sở làm việc tại số 42 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nha Trang).

Việc thành lập Sở Ngoại vụ đáp ứng hoàn toàn quy mô phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập, đảm bảo tiêu chuẩn nghị định 150.

Đồng thời chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động đối ngoại lớn, thu hút FDI, ngoại giao kinh tế và quản lý biên giới hải đảo (Trường Sa, các cảng biển)