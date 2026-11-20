Trụ sở trước đây của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 20-11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

Theo đó, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

Về căn cứ tiêu chí thành lập, Khánh Hòa có Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - 1 trong 4 sân bay quốc tế đường hàng không (đáp ứng tiêu chí về cửa khẩu quốc tế đường hàng không) và Cảng quốc tế Cam Ranh (đáp ứng tiêu chí về cảng biển quốc tế).

Việc HĐND tỉnh quyết định thành lập Sở Ngoại vụ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nâng cao năng lực thể chế, làm đầu mối kết nối quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo hộ công dân, quản lý người nước ngoài, công tác lễ tân đối ngoại, thông tin đối ngoại.

Đồng thời tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp cận các nước trên thế giới để tranh thủ phát huy những lợi ích mang lại từ các hiệp định kinh tế, góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường các nguồn hỗ trợ phát triển, đầu tư nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tham gia hội nhập quốc tế.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện khối lượng công việc gia tăng nhiều sau sáp nhập tỉnh, việc thành lập Sở Ngoại vụ chuyên trách là cần thiết nhằm làm đầu mối kết nối quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo hộ công dân, quản lý người nước ngoài...

Sau khi thành lập Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa có 12 cơ quan chuyên môn và 2 sở đặc thù, đảm bảo không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ gồm Giám đốc và ít nhất 1 Phó giám đốc.

Trước đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã được sáp nhập vào Văn phòng UBND tỉnh này.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua nhiều nghị quyết về chính sách liên quan đến việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử...