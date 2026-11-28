Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tính đến hết năm học 2025 - 2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Trong năm học 2025 - 2026, các địa phương đã tuyển dụng được 14.994 giáo viên (bậc mầm non tuyển được 3.116 giáo viên, cấp tiểu học tuyển được 5.241 giáo viên, cấp THCS tuyển được 4.524 giáo viên, cấp THPT tuyển dụng được 2.113 giáo viên), tăng tổng số tuyển dụng cả giai đoạn 2022 - 2026 lên hơn 60.000 giáo viên.

Biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng phải dừng lại

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giáo dục năm 2026, tháng 9-2026, sau điều tiết, giáo viên mầm non, phổ thông còn thiếu 97.897 người.

Riêng phổ thông thiếu 73.375 người, tập trung ở cấp trung học cơ sở và các môn ngoại ngữ, giáo dục thể chất, tin học, nghệ thuật, công nghệ.

Đáng chú ý, gần 45.000 biên chế giáo viên đã giao cho địa phương, cơ sở tuyển dụng năm 2025 nhưng chưa được tuyển dụng, trong khi các địa phương phải ký hợp đồng với hơn 48.000 giáo viên.

Lý giải về việc này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết biên chế năm 2026 được giao tại quyết định số 185 ngày 2-6-2026 của Bộ Chính trị giảm nhiều so với năm 2025, dẫn đến biên chế giáo viên được giao giảm theo.

Nhiều địa phương đã tổ chức tuyển dụng hoặc đã có kế hoạch tuyển dụng số biên chế được giao năm 2025 chưa sử dụng nay phải dừng lại.

Tính đến tháng 8-2026, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục và theo định hướng điều chỉnh số biên chế giáo viên theo quy mô học sinh, dự báo số biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cần bổ sung cho năm học 2026 - 2027 là 43.267 chỉ tiêu, tương đương với số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng (44.770 chỉ tiêu) và gần bằng số giáo viên đang hợp đồng (48.374 giáo viên) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập hiện nay.

Một số địa phương còn biên chế được giao nhưng tuyển dụng chưa kịp thời, trong khi yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày làm tăng nhu cầu đội ngũ.

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên là do số biên chế được giao chưa theo kịp số học sinh gia tăng theo dân số. Ở một số nơi thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được điều tiết kịp thời.

Bên cạnh đó định mức giáo viên tăng lên khi mở rộng số lượng các lớp học 2 buổi/ngày; nhiều địa phương chậm tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao (số chưa được tuyển dụng xấp xỉ bằng số giáo viên diện hợp đồng).

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, dự báo nhu cầu và bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy mô, cơ cấu và yêu cầu thực tế của từng địa bàn, cấp học, môn học và cơ sở giáo dục.

Thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái và bố trí nhà giáo, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Trong đó đặc biệt lưu ý thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận theo Nghị quyết số 248.

Biệt phái chỉ là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tạm thời

Học sinh tại Hà Nội trong tiết học mỹ thuật - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo báo cáo tại tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tỉnh có quy mô giáo dục lớn với hơn 850.000 học sinh và 42.018 cán bộ, giáo viên.

Về cơ cấu, đội ngũ cơ bản đáp ứng việc triển khai chương trình hiện hành, tuy nhiên tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn và môn học vẫn tồn tại, nhất là đối với tiếng Anh, tin học, âm nhạc và mỹ thuật ở khu vực miền núi.

Các vị trí tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh khuyết tật và hướng nghiệp ở một số trường chủ yếu do giáo viên kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng chuyên sâu.

Trước tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu môn học tại một số cơ sở giáo dục, sở cũng đã triển khai biệt phái, phân công giáo viên dạy liên trường. Năm học 2025 - 2026, có 1.005 giáo viên được cử biệt phái hoặc dạy liên trường, gồm 524 giáo viên THCS, 323 giáo viên tiểu học và 158 giáo viên mầm non.

Ngoài ra, 82 giáo viên tiếng Anh ở địa bàn thuận lợi được phân công dạy học trực tuyến hỗ trợ các trường tại khu vực khó khăn, như Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong (theo địa danh trước sắp xếp).

Từ thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng các biện pháp tuyển dụng, biệt phái, dạy liên trường và bồi dưỡng có vai trò hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt về đội ngũ. Tuy nhiên phát triển nhà giáo lâu dài cần chuyển từ các giải pháp ứng phó sang quản trị nhân lực dựa trên dữ liệu, vị trí việc làm, năng lực nghề nghiệp và kết quả thực hiện chính sách.

Cần cụ thể hóa các nguyên tắc về tiền lương Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kiến nghị cần cụ thể hóa các nguyên tắc về tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ trong Luật Nhà giáo; nghiên cứu cơ chế đãi ngộ gắn với vị trí việc làm, điều kiện công tác, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Nghiên cứu cơ chế linh hoạt về tuyển dụng, sử dụng và hợp đồng thực hiện công việc tại cơ sở giáo dục công lập theo quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 235/2026/NĐ-CP, bảo đảm đúng thẩm quyền, nguồn kinh phí và không sử dụng hợp đồng để thay thế trái quy định việc tuyển dụng viên chức.