Thông tin được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đưa ra trong tham luận tại Hội nghị Giáo dục năm 2026.

Chỉ có khoảng 12% nhà giáo được xếp lương tương ứng theo 3 hạng

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Luật Nhà giáo đã xác lập nguyên tắc: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về chính sách tiền lương.

Tuy nhiên để nguyên tắc này thực sự tạo ra sự thay đổi về thu nhập và vị thế nghề nghiệp, cần được cụ thể hóa đồng bộ trong hệ thống bảng lương mới, bảo đảm xác định được mức độ “cao nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ hồ sơ nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Nghị định này đang tạm dừng triển khai.

Biểu đồ so sánh thang lương áp dụng giữa các chức danh nhà giáo với viên chức các ngành, lĩnh vực khác

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục dẫn thực tế cho thấy đa số nhà giáo đang được xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, các lĩnh vực khác có cùng yêu cầu trình độ đào tạo, hạng chức danh nghề nghiệp khi thực hiện quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Hầu hết viên chức các ngành, lĩnh vực khác hiện đang được xếp lương theo 3 hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng III (áp dụng lương của viên chức loại A1), hạng II (áp dụng lương của viên chức loại A2.1), hạng I (áp dụng lương của viên chức loại A3.1).

Ngoài lĩnh vực y tế và khoa học công nghệ, viên chức các ngành, lĩnh vực chủ yếu yêu cầu trình độ đào tạo chung của viên chức từ hạng III đến hạng I là đại học.

Đối với nhà giáo, hiện chỉ có khoảng 12% nhà giáo được xếp lương tương ứng theo 3 hạng như trên, bao gồm: giảng viên đại học, giảng viên cao đẳng, giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Trong số này chỉ có khoảng 1,17% nhà giáo được xếp lương ở nhóm lương cao nhất (A3.1 hoặc A3.2), bao gồm: giảng viên đại học, giảng viên cao đẳng, giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I. Trong khi viên chức các ngành khác có thể đạt tỉ lệ 10% viên chức được xếp lương ở nhóm lương cao nhất là A3.1 (theo cơ cấu hạng I).

Có khoảng 88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành khác, bao gồm: giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, dự bị đại học. Hiện đang xếp lương tương ứng từ hạng thấp đến hạng cao như sau: A0 - A1 - A2.2 - A2.1.

Hạng I của 88% nhà giáo thấp hơn từ 2 đến 3 thang bậc lương so với viên chức khác. Thậm chí giáo viên mầm non hạng I xếp ở thang lương thấp hơn viên chức hạng II. Giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên, dự bị đại học hạng I chỉ xếp lương bằng viên chức hạng II.

So sánh tiền lương của nhà giáo và viên chức các ngành, lĩnh vực khác

Cần sớm ban hành nghị định quy định chính sách tiền lương với nhà giáo

Đối với nhóm chính sách về tiền lương của nhà giáo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề xuất cần sớm có giải pháp triển khai quy định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, để bảo đảm tính hiệu lực của Luật Nhà giáo.

Đồng thời cần phân biệt rõ cơ cấu tiền lương gồm lương cơ bản theo hệ số và mức phụ cấp để có các giải pháp phù hợp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiền lương đối với nhà giáo.

Theo đó cần thiết kế cơ chế tiền lương riêng cho đội ngũ nhà giáo khi xây dựng chính sách tiền lương mới bảo đảm lương của nhà giáo được xếp cao nhất, và xử lý các bất cập hiện nay về mức lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc lương, thang lương; thiết kế các bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm của giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, dự bị đại học bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo đã được quy định tại Luật Nhà giáo.

Sớm ban hành nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo ngay sau khi Bộ Chính trị có ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương.