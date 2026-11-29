Doraemon Movie 45 thu hơn 200 tỉ đồng tại rạp Việt - Ảnh: Toho

Sự kiện diễn ra trong hơn 4 tiếng, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) diễn ra tới hết ngày 2-12 với nhiều hoạt động phong phú.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong phát triển phim hoạt hình thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Thứ trưởng kỳ vọng hội thảo sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn để phim hoạt hình Việt Nam có thể "tăng tốc" hơn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc - Ảnh: ĐẬU DUNG

Phim hoạt hình Nhật Bản có thể "sống" lâu và vươn xa

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam - cho rằng thành công của Nhật Bản bắt nguồn từ sự đa dạng trong cách kể chuyện và đối tượng công chúng mà nó hướng tới; đề tài phim trải rộng từ tình cảm gia đình đến lý tưởng và chiến tranh; khán giả ở mỗi lứa tuổi đều có thể tìm thấy góc nhìn riêng cho mình.

Vì sao anime có thể sống lâu và vươn xa vậy?

Bà Lan dẫn hai biểu tượng IP kinh điển; nếu Doraemon - cấu trúc dù lặp lại vẫn tạo được sự bất ngờ, từ truyện tranh bước lên truyền hình rồi phát triển thành chuỗi phim điện ảnh kéo dài qua nhiều thập kỉ, kết hợp với các hoạt động phát triển sản phẩm "ăn theo"; thì Pikachu (Pokémon) bắt đầu từ trò chơi điện tử (năm 1996), sau đó mở rộng sang thẻ bài, phim truyền hình và phim điện ảnh.

TS Ngô Phương Lan nói về phim hoạt hình Nhật - Ảnh: ĐẬU DUNG

So sánh hai mô hình phát triển IP lớn hiện nay, TS Ngô Phương Lan nhận xét nếu Disney (Mỹ) hoạt động như một "đế chế" khép kín, các khâu từ âm nhạc, diễn xuất đến phát hành sách, đồ chơi và công viên giải trí đều nằm trong cùng hệ thống quản lý của Disney; thì Nhật Bản chọn mô hình liên kết hợp tác linh hoạt hơn.

Các dự án anime huy động vốn thông qua Ủy ban sản xuất / liên kết giữa các doanh nghiệp (nhà sản xuất, đài truyền hình, nhà phát hành và các đối tác khác) để cùng góp vốn, chia sẻ rủi ro và chuẩn bị đầu ra ngay từ đầu.

Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch Beta Group - nói thêm, thị trường anime Nhật Bản đạt quy mô 28 tỉ USD (khoảng 733.000 tỉ đồng) và duy trì mức tăng trưởng 16%/năm, trong đó gần 60% doanh số đến từ thị trường quốc tế (xu hướng nước ngoài vượt nội địa bắt đầu từ năm 2020 và phát triển bền vững từ năm 2023).

Theo ông, gốc rễ thành công của Nhật Bản nằm ở triết lý "nuôi nhân vật" chứ không chỉ đơn thuần là làm phim.

Ví dụ Doraemon - truyện tranh ra mắt năm 1969 trên tạp chí thiếu nhi; năm 1973 đưa lên truyền hình nhưng chưa thành công nên tạm ngưng, đến năm 1979 mới quay lại truyền hình và duy trì liên tục; năm 1980 ra mắt phim điện ảnh đầu tiên và phát hành đều đặn gần như mỗi năm.

Ông Minh nói: "Nhờ đó, các thế hệ cha mẹ từng là trẻ em đi xem phim lại tiếp tục dẫn con cái ra rạp".

PGS Fujita Naoya - Học viện Điện ảnh Nhật Bản - ví dụ Hayao Miyazaki và Makoto Shinkai - hai nhà làm phim từng nắm giữ hai vị trí đứng đầu về doanh thu phòng vé trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản.

Ông nhận xét phim của Hayao Miyazaki (đồng sáng lập Studio Ghibli, nổi tiếng với các tác phẩm như Vùng đất linh hồn - Spirited Away, Hàng xóm của tôi là Totoro), thường gắn liền với tín ngưỡng thiên nhiên cổ xưa, phá vỡ cấu trúc kịch bản truyền thống phương Tây và lồng ghép nét văn hóa dân gian như một sự "kháng cự văn hóa" đối với hoạt hình Mỹ/Disney.

Còn Makoto Shinkai - nhà làm phim thuộc thế hệ hiện đại (nổi tiếng với Your Name, Voices of a Distant Star…), lại gắn liền với kỉ nguyên công nghệ, đưa ngôn ngữ internet, smartphone, game và văn hóa Otaku vào điện ảnh để chạm vào nỗi lo âu, sự cô đơn và cảm xúc của giới trẻ ngày nay.

"Dù khai thác tín ngưỡng cổ xưa hay nhịp sống kỹ thuật số, bí quyết cốt lõi để hoạt hình thành công vẫn là phải chạm được vào tâm tư của con người đang sống trong thời đại đó", ông nói về lý do hoạt hình Nhật Bản có thể phát triển rực rỡ.

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội được cho là khá thành công của hoạt hình Việt ra rạp, cũng chỉ thu hơn 20 tỉ - Ảnh: ĐPCC

Hoạt hình Việt Nam vẫn đang "ẩn dật"

Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT CTCP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - thừa nhận "khoảng cách về chất lượng sản phẩm giữa hoạt hình Việt Nam so với các nền hoạt hình phát triển trên thế giới vẫn còn khá xa. Điều đó thể hiện qua kỹ thuật hình ảnh, tư duy sáng tạo, tính chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất và cả sự chênh lệch về hiệu quả kinh tế".

Riêng về phát hành thương mại, bà cho hiện còn rất thiếu và tồn tại nhiều bất cập. Trong 10 năm qua, tại các rạp chiếu phim chỉ có bốn bộ phim hoạt hình được phát hành thương mại với tổng doanh thu chưa tới 30 tỉ đồng. Trên sóng truyền hình, chỉ có một số đài địa phương phát sóng với thời lượng ít và ngắn.

Ông Bùi Quang Minh (Beta Group); Bà Trần Thị Thu Hiền - Đại diện CTCP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ông Bùi Quang Minh nói thêm nói thực tế cho thấy khán giả Việt Nam dù đã sẵn sàng chi tiền cho phim hoạt hình nhưng dòng tiền hiện chủ yếu chảy về các IP (tài sản trí tuệ) ngoại.

Chẳng hạn phần phim thứ 45 của Doraemon khi ra rạp tại Việt Nam đã đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng (tương đương 8 triệu USD), trong khi bộ phim hoạt hình Việt Nam có doanh thu tốt nhất (Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội) chỉ thu được hơn 20 tỉ đồng, chênh lệch gần 10 lần.

Bà Ngô Phương Lan kể bà từng "choáng ngợp" trước lực lượng nhân lực hoạt hình dồi dào tại Việt Nam.

Tại một hội thảo năm 2022, chuyên gia quốc tế cho biết ở Nhật Bản chỉ có khoảng hơn 900 nhà sáng tạo hoạt hình và khoảng 5.000 nhân công/nhân sự làm việc (buộc Nhật Bản phải thuê ngoài rất nhiều). Trong khi đó, theo một khảo sát từ năm 2021 -2022, Việt Nam có khoảng 200 cơ sở/hãng phim với lực lượng gồm hàng trăm nhà sáng tạo và đông đảo nhân công trong lẫn ngoài hệ thống quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Song hoạt hình Việt Nam vẫn chưa đa dạng hóa sản phẩm, chưa chiếm lĩnh được thị trường trong nước và hầu như chưa có đóng góp vào doanh thu chiếu rạp hàng năm của điện ảnh Việt Nam, "vẫn đang ở trạng thái 'ẩn dật' trong sự phát triển chung của ngành điện ảnh và công nghiệp văn hóa".

Hội thoại thu hút sự quan tâm của những nhà làm phim hoạt hình trong nước và quốc tế - Ảnh: ĐẬU DUNG

Bàn cách tháo gỡ điểm nghẽn

Ông Đoàn Trần Anh Tuấn - đại diện Colory Animation Studio - cho biết nhiều studio trong nước hiện chủ yếu tham gia sản xuất gia công hoặc hợp tác cho các dự án quốc tế. Trong khi đó các dự án thuần Việt vẫn thiếu vắng khâu phát triển ban đầu.

"Chúng ta chưa xây dựng được một hệ sinh thái để phát huy thế mạnh đó, khiến nguồn lực giỏi 'chảy' chất xám ra bên ngoài", ông góp ý.

Nhà nghiên cứu lịch sử Pascal-Alex Vincent cho biết trong những năm tới, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch "bơm" nguồn ngân sách lớn vào ngành công nghiệp này. Cụ thể, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) dự kiến sẽ tài trợ hàng nghìn tỉ yên thông qua các quỹ tư nhân, cùng các khoản yêu cầu ngân sách bổ sung hàng tỉ yên.

"Nguồn vốn tài trợ của nhà nước không nhất thiết phải rót trực tiếp cho các studio sản xuất, mà tập trung tài trợ cho các công cụ dùng chung, công cụ giao dịch tự động và các nỗ lực chống vi phạm bản quyền", ông nêu.

TS Ngô Phương Lan nêu ba đề xuất chiến lược, gồm cấp vốn cho khâu phát triển dự án; góp vốn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ (IP) ngay từ đầu và kết nối dự án với thị trường.

Theo bà, Việt Nam có kho tàng vô cùng phong phú về văn học dân gian, văn học truyền thống và văn học thiếu nhi. Dù sử dụng bất kỳ phong cách sáng tác hay ngôn ngữ hoạt hình nào (như anime hay điện ảnh truyền thống), cốt lõi vẫn phải lấy gốc từ con người và văn hóa Việt Nam.

Nhà nghiên cứu lịch sử Pascal-Alex Vincent; GS Ishizaka Kenji - Cán bộ chương trình cấp cao tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh: ĐẬU DUNG

Với phim hoạt hình chiếu rạp, ông Yuya Okamoto - Tổng giám đốc NewsGate Corporation - khuyến nghị Việt Nam không nên bắt đầu ngay từ phim điện ảnh.

Thay vào đó có thể học hỏi kinh nghiệm từ các IP lớn (như Pokémon xuất phát từ game), bắt đầu từ phim truyền hình dài tập (series), game hoặc các nền tảng khác trước để tích lũy sức mạnh cho IP và xây dựng cộng đồng fan, sau đó mới tiến ra rạp chiếu phim.

GS Ishizaka Kenji - Cán bộ chương trình cấp cao tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - chỉ ra một nghịch lý , ngành công nghiệp anime không hề nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ ban đầu từ Chính phủ. Ông gợi mở Việt Nam có thể nghiên cứu lịch sử lâu đời này để chắt lọc và áp dụng sao cho phù hợp nhất thực tế bối cảnh nước ta. Theo ông, một tác phẩm hoạt hình xuất sắc cần sự cân bằng của mô hình 3 đỉnh tam giác: nhà sáng tạo, khán giả/ thị trường và Chính phủ.