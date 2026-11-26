Witch on the Holy Night (tên tiếng Nhật: Mahou Tsukai no Yoru) đang trở thành một trong những dự án anime điện ảnh đáng chú ý của ufotable, studio đứng sau bom tấn Thanh gươm diệt quỷ - Ảnh: ufotable



Sau khi tung ra trailer mới với bầu không khí huyền bí và những phân cảnh phép thuật mãn nhãn, tác phẩm tiếp theo của ufotable, studio đứng sau bom tấn Thanh gươm diệt quỷ, tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ anime, đặc biệt là những khán giả từng theo dõi các tác phẩm thuộc vũ trụ TYPE-MOON (Fate/stay night).

Đáng chú ý, Witch on the Holy Night đã chính thức ra mắt tại 346 rạp ở Nhật Bản từ ngày 20-11-2026. Không dừng lại ở thị trường nội địa, phim còn được Crunchyroll và Sony Pictures Entertainment lên kế hoạch phát hành quốc tế vào tháng 1-2027. Riêng tại Mỹ và Canada, tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 29-1-2027.

Câu chuyện phép thuật giữa Nhật Bản cuối thập niên 1980

Witch on the Holy Night được chuyển thể từ visual novel phát hành năm 2012, do Kinoko Nasu chấp bút và TYPE-MOON phát triển. Đây cũng là một trong những tác phẩm quan trọng trong hệ thống thế giới giả tưởng của TYPE-MOON, đơn vị đứng sau những thương hiệu nổi tiếng như Fate và Tsukihime.

Khác với những câu chuyện phép thuật thường tập trung vào các cuộc chiến quy mô lớn, Witch on the Holy Night lựa chọn cách tiếp cận có phần đời thường hơn, đặt những yếu tố siêu nhiên vào bối cảnh Nhật Bản cuối thập niên 1980.

Trailer Witch on the Holy Night

Câu chuyện xoay quanh Aoko Aozaki, một nữ sinh trung học tưởng chừng bình thường nhưng thực chất là một pháp sư đang trong quá trình học hỏi để trở thành Magician thực thụ. Cô sống cùng Alice Kuonji, một phù thủy có phong thái kiêu hãnh nhưng lại duy trì cuộc sống khá kín đáo trong một dinh thự trên ngọn đồi.

Cuộc sống của hai cô gái thay đổi khi một chàng trai trẻ chuyển đến thành phố và vô tình bước vào thế giới của họ.

Từ những con người có xuất thân, tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống hoàn toàn khác biệt, cả ba dần bị cuốn vào một mối liên kết đặc biệt.

Bối cảnh cuối thập niên 1980 cũng là yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm.

Thay vì một thế giới phép thuật tách biệt hoàn toàn với đời sống hiện đại, phim xây dựng sự đối lập giữa những sinh hoạt bình thường của con người và những bí mật siêu nhiên tồn tại ngay bên cạnh họ.

Đoạn giới thiệu mới tập trung vào Alice Kuonji trong bộ trang phục áo choàng và mũ lông, chuẩn bị thi triển một phép thuật. Không khí u tối, cách sử dụng ánh sáng cùng những chuyển động giàu tính điện ảnh cho thấy Ufotable tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc kết hợp hoạt hình vẽ tay với kỹ thuật xử lý hình ảnh hiện đại.

Ufotable tiếp tục phát huy thế mạnh sau Thanh gươm diệt quỷ

Một trong những lý do khiến Witch on the Holy Night được kỳ vọng là sự góp mặt của ufotable, studio đã xây dựng danh tiếng quốc tế nhờ chất lượng hình ảnh trong loạt Thanh gươm diệt quỷ.

Đơn vị này từng tạo dấu ấn với những phân cảnh chiến đấu được đầu tư công phu, hiệu ứng ánh sáng phức tạp và khả năng kết hợp giữa hoạt hình 2D với đồ họa máy tính. Những yếu tố đó giúp các tác phẩm của Ufotable không chỉ thu hút người hâm mộ anime mà còn tạo được sức hấp dẫn trên màn ảnh rộng.

Studio ufotable có nhiệm vụ chuyển tải thế giới giàu chi tiết của nguyên tác thành một trải nghiệm điện ảnh, đặc biệt là những phân đoạn phép thuật vốn đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện - Ảnh: ufotable

Với Witch on the Holy Night, đạo diễn Masashi Takeuchi đảm nhận vai trò chỉ đạo, trong khi Hikaru Kondo giữ vị trí tổng đạo diễn. Moe Tsuzuki phụ trách thiết kế nhân vật và Hideyuki Fukasawa đảm nhận phần âm nhạc.

Tuy nhiên, Witch on the Holy Night cũng có những thách thức riêng nếu đặt cạnh Thanh gươm diệt quỷ. Thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ sở hữu câu chuyện dễ tiếp cận, những trận chiến trực diện và hệ thống nhân vật có sức hút rộng rãi. Trong khi đó, Witch on the Holy Night mang màu sắc giả tưởng pha trộn đời sống thường nhật, đòi hỏi người xem kiên nhẫn khám phá thế giới và các mối quan hệ giữa nhân vật.

Dù vậy, đây cũng có thể trở thành lợi thế của phim. Thay vì cố gắng tái hiện công thức thành công của Thanh gươm diệt quỷ, ufotable có cơ hội chứng minh khả năng kể những câu chuyện khác biệt bằng ngôn ngữ điện ảnh của riêng mình.