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Tin vui cho người hâm mộ Thanh gươm diệt quỷ tại Jump Festa

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Thanh gươm diệt quỷ sẽ góp mặt tại Jump Festa 2027 cùng dàn diễn viên lồng tiếng chính, người hâm mộ kỳ vọng sự kiện sẽ hé lộ thông tin mới về phần 2 của loạt phim điện ảnh Vô hạn thành.

Thanh gươm diệt quỷ sẽ góp mặt tại Jump Festa 2027 - Ảnh: Ufotable

Thương hiệu anime Thanh gươm diệt quỷ vừa hé lộ hoạt động tại Jump Festa 2027, sự kiện thường niên do nhà xuất bản Shueisha tổ chức nhằm giới thiệu thông tin mới về các dự án manga và anime.

Thanh gươm diệt quỷ hé lộ hoạt động tại Jump Festa 2027

Thanh gươm diệt quỷ sẽ tổ chức chương trình giao lưu tại Jump Festa 2027 vào ngày 20-12 tại Nhật Bản. Sự kiện có sự tham gia của bốn diễn viên lồng tiếng gồm Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko), Hiro Shimono (Zenitsu) và Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke).

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động lồng tiếng trực tiếp những phân cảnh do người hâm mộ bình chọn. Bên cạnh hoạt động giao lưu, khán giả kỳ vọng ê kíp sẽ cập nhật thông tin về phần tiếp theo của loạt phim điện ảnh Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành.

Loạt phim điện ảnh Vô hạn thành được lên kế hoạch gồm 3 phần, chuyển thể chặng cuối của manga Thanh gươm diệt quỷ do Koyoharu Gotouge sáng tác. Phần đầu ra mắt năm 2025, đưa Tanjiro và các kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn vào cuộc chiến tại Vô hạn thành.

Phần 2 Thanh gươm diệt quỷ đang được sản xuất nhưng chưa công bố lịch phát hành - Ảnh: Ufotable

Phần 2 hiện đang trong quá trình sản xuất nhưng chưa có ngày phát hành chính thức. Hồi tháng 2-2026, xưởng phim Ufotable giới thiệu logo Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành 2 trong video điểm lại các dự án của hãng.

Động thái này cho thấy phần phim tiếp theo nằm trong kế hoạch phát triển của Ufotable. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố lịch ra mắt hay trailer chính thức. Vì vậy, Jump Festa 2027 được người hâm mộ kỳ vọng sẽ mang đến những cập nhật mới, dù chưa có xác nhận phần 2 sẽ được giới thiệu tại sự kiện.

Phim anime Witch on the Holy Night do ufotable sản xuất, dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào mùa thu năm 2026 - Ảnh: Ufotable

Phần đầu Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đạt thành tích phòng vé nổi bật tại Nhật Bản và duy trì thời gian chiếu rạp khoảng 9 tháng. Phim chỉ xuất hiện trên các cửa hàng kỹ thuật số và nền tảng trực tuyến khoảng một năm sau khi ra mắt.

Trong thời gian khán giả chờ phần tiếp theo, Ufotable vẫn triển khai các dự án khác, trong đó có phim điện ảnh Witch on the Holy Night, dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào mùa thu năm nay.

Jump Festa là sự kiện thường niên do nhà xuất bản Shueisha tổ chức, quy tụ nhiều thương hiệu manga và anime nổi tiếng. 

Sự kiện năm 2027 diễn ra trong ngày 19 và 20-12. Với Thanh gươm diệt quỷ, hoạt động giao lưu cùng dàn diễn viên đã được xác nhận, còn khả năng công bố thông tin mới về Vô hạn thành 2 vẫn cần chờ thông báo chính thức.

Tin vui cho người hâm mộ Thanh gươm diệt quỷ tại Jump Festa - Ảnh 4.7 anime đáng xem của Ufotable ngoài Thanh gươm diệt quỷ

Trước Thanh gươm diệt quỷ, Ufotable đã tạo dấu ấn với nhiều anime có phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: thanh gươm diệt quỷ Ufotable Koyoharu Gotouge Jump Festa

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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