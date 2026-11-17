Godzilla Minus Zero trở thành phim Nhật Bản đạt 10 tỉ yen doanh thu toàn cầu nhanh nhất lịch sử - Ảnh: TOHO

Theo Nikkan Sports, Godzilla Minus Zero đạt doanh thu toàn cầu 10 tỉ yen trong 7 ngày, từ ngày 3 đến 9-11-2026. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Takashi Yamazaki trở thành bộ phim Nhật Bản đạt cột mốc trên nhanh nhất lịch sử, tính cả phim hoạt hình lẫn phim người đóng.

Trước đó, kỷ lục thuộc về hai phim điện ảnh là Thanh gươm diệt quỷ. Vô hạn thành cần 8 ngày, còn Chuyến tàu vô tận mất 10 ngày để đạt doanh thu 10 tỉ yen.

Godzilla Minus Zero bứt phá nhờ thị trường quốc tế

Godzilla Minus Zero ra mắt tại Nhật Bản ngày 3-11-2026, nhân dịp Ngày Godzilla. Ba ngày sau, phim khởi chiếu tại Bắc Mỹ trên 3.254 rạp. Theo kế hoạch của hãng Toho, tác phẩm được phát hành tại khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tháng 11.

Việc mở rộng phát hành ra quốc tế ngay trong tuần đầu giúp bộ phim nhanh chóng tích lũy doanh thu từ nhiều thị trường. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Godzilla Minus Zero đạt mốc 10 tỉ yen toàn cầu chỉ sau 7 ngày.

Tại Nhật Bản, phim thu về hơn 2,5 tỉ yen sau 6 ngày công chiếu, với khoảng 1,61 triệu lượt khán giả. Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, tác phẩm đạt doanh thu mở màn 31,6 triệu USD trong ba ngày đầu, trở thành phim người đóng nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường này kể từ năm 2004.

Godzilla Minus Zero được phát hành tại khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh: TOHO

Đến ngày 15-11, doanh thu tại Nhật Bản của Godzilla Minus Zero vượt 4 tỉ yen. Tổng doanh thu toàn cầu của phim cũng vượt 15 tỉ yen, theo thông báo của Toho ngày 16-11.

Trước Godzilla Minus Zero, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành từng gây chú ý khi đạt doanh thu 10 tỉ yên chỉ sau 8 ngày công chiếu.

Ra mắt tại Nhật Bản ngày 18-7-2025, phim thu về khoảng 10,52 tỉ yen với hơn 7,5 triệu lượt khán giả sau 8 ngày. Tác phẩm sau đó được phát hành tại các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam vào tháng 8-2025.

Trong khi đó, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận ra mắt tại Nhật Bản ngày 16-10-2020 và mất 10 ngày để vượt mốc 10 tỉ yen. Sau khoảng thời gian này, phim đạt doanh thu hơn 10,75 tỉ yen với gần 8 triệu lượt khán giả. Tác phẩm bắt đầu phát hành tại Đài Loan ngày 30-10-2020, trước khi tiếp tục ra mắt ở nhiều quốc gia khác.

Hai phần phim Thanh gươm diệt quỷ từng thống trị phòng vé trước khi bị Godzilla Minus Zero vượt qua về tốc độ đạt doanh thu - Ảnh: ufotable

Điểm đáng chú ý là cả hai phim Thanh gươm diệt quỷ đều đạt mốc 10 tỉ yen tại Nhật Bản trước khi mở rộng phát hành quốc tế. Do đó, doanh thu toàn cầu của hai tác phẩm tại thời điểm lập thành tích cũng chính là doanh thu từ thị trường Nhật Bản.

Trong khi đó, Godzilla Minus Zero được phát hành gần như đồng thời tại nhiều quốc gia, giúp phim nhanh chóng đạt cột mốc doanh thu toàn cầu và thiết lập kỷ lục mới cho điện ảnh Nhật Bản.