Sony muốn Thanh gươm diệt quỷ tồn tại 100 năm như Dragon Ball, One Piece

Thanh gươm diệt quỷ là một trong những thương hiệu anime được Sony kỳ vọng có thể duy trì sức hút qua nhiều thế hệ - Ảnh: Ufotable

Chủ tịch Aniplex Atsuhiro Iwakami cho biết Sony kỳ vọng thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ có thể tiếp tục phát triển trong nhiều thập kỷ, thậm chí kéo dài 50-100 năm.

Theo Bloomberg, ông Iwakami đề cập tham vọng này khi nói về chiến lược phát triển các thương hiệu anime của Sony. Ông lấy Dragon Ball và One Piece làm hình mẫu, bởi đây là những thương hiệu duy trì sức hút trong thời gian dài và được nhiều thế hệ khán giả tiếp nối.

Mong muốn của Sony không chỉ dừng ở việc duy trì sức phổ biến của một tác phẩm, mà còn hướng đến xây dựng thương hiệu có giá trị lâu dài, có thể tiếp cận những thế hệ khán giả mới trong tương lai.

Sony đặt cược vào sức hút toàn cầu của anime

Tham vọng với Thanh gươm diệt quỷ nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh nội dung giải trí của Sony. Tập đoàn Nhật Bản đang chuyển trọng tâm sang khai thác các tài sản trí tuệ (IP), trong đó anime được xem là một động lực tăng trưởng quan trọng.

Sony muốn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nội dung giải trí, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu từ việc bán các thiết bị điện tử, máy chơi game.

Chiến lược này không chỉ giới hạn ở việc sản xuất phim hoạt hình. Một thương hiệu anime có sức hút có thể được phát triển thành nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim điện ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc đến sản phẩm lưu niệm và các hoạt động giải trí trực tiếp.

Đây cũng là lợi thế của Sony khi tập đoàn sở hữu hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí. Aniplex, công ty con thuộc Sony Music Entertainment Japan, là một trong những đơn vị quan trọng trong hoạt động sản xuất và phân phối anime của tập đoàn.

Sony đang xây dựng một đế chế anime, hy vọng rằng sự bùng nổ lượng người hâm mộ toàn cầu dành cho thể loại này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng cho cả công ty và Nhật Bản - ẢNH: NYTIMES

Trong những năm gần đây, anime ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Không còn giới hạn ở khán giả Nhật Bản, nhiều thương hiệu anime đã trở thành hiện tượng toàn cầu, tạo ra doanh thu đáng kể từ phòng vé, nền tảng trực tuyến và các sản phẩm thương mại.

Vì vậy, việc xây dựng những thương hiệu có khả năng tồn tại lâu dài được xem là hướng đi giúp Sony khai thác giá trị IP vượt ra ngoài vòng đời của một bộ phim hay một loạt phim cụ thể.

Trong số những thương hiệu anime được Sony kỳ vọng có thể duy trì sức hút qua nhiều thế hệ, Thanh gươm diệt quỷ là một trong những cái tên nổi bật. Ra mắt dưới dạng manga vào năm 2016, Thanh gươm diệt quỷ của tác giả Koyoharu Gotouge nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu manga và anime nổi bật của Nhật Bản.

Thanh gươm diệt quỷ tạo sức hút lớn trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những thương hiệu anime nổi bật của Nhật Bản - Ảnh: Ufotable

Thanh gươm diệt quỷ kể về hành trình Tanjiro gia nhập Sát quỷ đoàn sau khi gia đình bị quỷ sát hại, em gái Nezuko biến thành quỷ. Manga kết thúc năm 2020, nhưng thương hiệu tiếp tục được khai thác qua loạt anime và phim điện ảnh do ufotable sản xuất, trong đó có arc Vô hạn thành.

Dù vậy, việc duy trì sức hút trong 50-100 năm vẫn là thách thức lớn, nhất là khi câu chuyện gốc đã khép lại. Khả năng mở rộng nội dung và thu hút các thế hệ khán giả mới sẽ quyết định tương lai của thương hiệu.