Thị trường anime thu hàng chục tỉ USD nhờ Thanh gươm diệt quỷ, One Piece

Đáng chú ý, bên cạnh sức tăng trưởng từ thị trường quốc tế, doanh thu nội địa cũng phục hồi mạnh mẽ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ngành công nghiệp hoạt hình tại quê nhà - Ảnh: Ufotables

Theo số liệu sơ bộ do Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (AJA) công bố tại TIFFCOM, tổng giá trị thị trường anime Nhật Bản trong năm 2025 đã chạm mốc 4.450 tỉ yen, tương đương 28,2 tỉ USD nhờ sự bùng nổ của những thương hiệu anime nổi tiếng như One Piece, Thanh gươm diệt quỷ hay Jujutsu Kaisen.

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngành công nghiệp anime ghi nhận tốc độ tăng trưởng trên 15%.

Hasegawa Masahiro, tổng biên tập báo cáo thường niên Anime Industry Report của AJA, cho biết tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 15,8%, nhỉnh hơn mức 15,7% của năm 2024. Báo cáo đầy đủ với các số liệu chính thức dự kiến được công bố vào tháng 12-2026.

Anime vẫn là ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là sự cải thiện rõ rệt của thị trường nội địa Nhật Bản. Cụ thể, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 2.540 tỉ yen (khoảng 16,1 tỉ USD), tăng 17,2%. Trong khi đó, thị trường trong nước mang về 1.910 tỉ yen (khoảng 12,1 tỉ USD), tăng 14,1% so với năm trước.

Như vậy, khán giả quốc tế hiện đóng góp khoảng 57,1% tổng doanh thu anime Nhật Bản, tăng so với mức 56,5% của năm 2024.

Thị trường nước ngoài của anime đã vượt qua thị trường nội địa từ năm 2023 và khoảng cách tiếp tục được nới rộng - Ảnh: Toei

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn chú ý là tốc độ phục hồi của thị trường trong nước. Năm 2024, doanh thu nội địa chỉ tăng khoảng 4,6%, trong khi thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh hơn nhiều.

Sang năm 2025, cả hai thị trường đều ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy anime không chỉ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu mà còn duy trì được sức tiêu thụ mạnh tại Nhật Bản.

Theo Hasegawa, sự tăng trưởng này cần được nhìn nhận trong bối cảnh biến động tỉ giá và tình hình kinh tế quốc tế. Báo cáo của AJA cũng phân biệt giữa tổng quy mô thị trường anime và doanh thu trực tiếp của các hãng phim hoạt hình.

Tổng giá trị thị trường bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan như sản xuất phim truyền hình, điện ảnh, phát trực tuyến, hàng hóa ăn theo, âm nhạc và sự kiện trực tiếp. Trong khi đó, doanh thu của riêng các hãng phim phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của những đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất.

Doanh thu ở nước ngoài không chỉ phản ánh mức độ thành công của từng tác phẩm, mà còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau của thị trường - Ảnh: MAPPA

Ở nhóm thứ hai, doanh thu của các hãng phim hoạt hình Nhật Bản đạt 505,5 tỉ yen (khoảng 3,2 tỉ USD), tăng 8,4% và tiếp tục lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này thấp hơn mức 9,1% của năm 2024.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hiện chiếm 27,9% tổng doanh thu của các hãng phim, tăng so với mức 25,5% của năm trước.

Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể tỉ trọng doanh thu quốc tế trong toàn ngành, một phần do các hãng phim không phải lúc nào cũng trực tiếp làm việc với đối tác nước ngoài hoặc nắm giữ quyền khai thác tác phẩm.

Sự bùng nổ của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành

Sức ảnh hưởng quốc tế của anime Nhật Bản cũng được thể hiện qua thành tích phòng vé và các nền tảng phát trực tuyến. Những tác phẩm như Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành liên tục thu hút sự chú ý của khán giả tại nhiều quốc gia, góp phần đưa hoạt hình Nhật Bản trở thành một trong những sản phẩm giải trí có sức cạnh tranh lớn trên thị trường toàn cầu.

Sự phát triển của ngành anime cũng nằm trong chiến lược xuất khẩu nội dung của Chính phủ Nhật Bản. Quốc gia này đặt mục tiêu đạt doanh thu xuất khẩu nội dung 20.000 tỉ yen (khoảng 126,9 tỉ USD) vào năm 2033, trong đó riêng lĩnh vực anime được kỳ vọng đóng góp 6.000 tỉ yen (khoảng 38,1 tỉ USD).

Trailer anime Thanh gươm diệt quỷ: Đại chiến Vô Hạn thành

Năm 2024, tổng doanh thu xuất khẩu nội dung Nhật Bản đạt 6.100 tỉ yen (khoảng 38,7 tỉ USD), trong đó anime chiếm khoảng một phần ba. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, hoạt hình được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất để hiện thực hóa mục tiêu này.

Dù vậy, để mở rộng thị trường, các hãng phim Nhật Bản vẫn phải giải quyết những thách thức về bản địa hóa và vi phạm bản quyền.

Theo khảo sát được đưa vào báo cáo của AJA, hai ưu tiên hàng đầu của các đơn vị sản xuất khi tiếp cận thị trường quốc tế là điều chỉnh nội dung phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và quy định pháp luật từng quốc gia, đồng thời tăng cường các biện pháp chống sao chép trái phép.