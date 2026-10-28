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Top 5 anime đáng xem dành cho fan One Piece

tác giả
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG

Sau gần ba thập kỷ phát triển, One Piece đã trở thành một trong những thương hiệu anime và manga có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

5 anime shonen đáng xem dành cho fan One Piece trong thời gian chờ series trở lại năm 2027 - Ảnh 1.

One Piece đã tạm dừng hành trình của mình từ 27-9, dự kiến trở lại vào đầu năm 2027 - Ảnh: Toei

Tuy nhiên trong lúc chờ đợi One Piece trở lại vào năm 2027, đây cũng là cơ hội để khán giả khám phá những tác phẩm có cách tiếp cận khác biệt với thể loại shonen. 

Dưới đây là 5 anime đáng xem dành cho những ai yêu thích One Piece, đặc biệt là yếu tố hành động, hệ thống sức mạnh và hành trình trưởng thành của các nhân vật.

1. Hunter x Hunter - Từng là đối trọng của One Piece

Tác phẩm theo chân Gon Freecss, cậu bé quyết tâm trở thành Hunter để tìm kiếm người cha đã bỏ rơi mình từ nhỏ.

Điểm tương đồng giữa Gon và Luffy khá rõ ràng. Cả hai đều là những nhân vật lạc quan, giàu lòng nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua thử thách để theo đuổi mục tiêu. 

Tuy nhiên Hunter x Hunter tạo nên bản sắc riêng nhờ cách xây dựng hệ thống sức mạnh Nen.

Thay vì chỉ dựa vào sức mạnh thể chất hoặc những màn nâng cấp năng lực, Nen đặt ra nhiều quy tắc, điều kiện và giới hạn. 

Người sử dụng phải hiểu rõ khả năng của bản thân, đồng thời tìm cách khai thác điểm yếu của đối thủ. 

2. Fullmetal Alchemist: Brotherhood 

Chuyển thể từ manga của Hiromu Arakawa, anime xoay quanh hai anh em Edward và Alphonse Elric. 

Sau khi thực hiện một nghi thức giả kim thuật bị cấm nhằm hồi sinh người mẹ quá cố, cả hai phải trả giá đắt. 

5 anime shonen đáng xem dành cho fan One Piece trong thời gian chờ series trở lại năm 2027 - Ảnh 2.

Nếu One Piece gây ấn tượng bằng một thế giới rộng lớn với hàng loạt hòn đảo và nền văn hóa khác nhau, Fullmetal Alchemist: Brotherhood lại xây dựng sức hấp dẫn từ một câu chuyện chặt chẽ, nơi mỗi sự kiện đều góp phần thúc đẩy cốt truyện - Ảnh: Shonen Jump

Edward mất một cánh tay và một chân, trong khi linh hồn Alphonse bị gắn vào bộ giáp. Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm Hòn đá Triết gia với hy vọng khôi phục cơ thể.

Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở nguyên tắc trao đổi đồng giá, nền tảng của giả kim thuật trong thế giới này. Mọi thứ đều có cái giá của nó, khiến các nhân vật phải cân nhắc hậu quả trước khi sử dụng sức mạnh.

3. JoJo's Bizarre Adventure 

JoJo's Bizarre Adventure của Hirohiko Araki lựa chọn cách kể chuyện khác biệt: mỗi phần tập trung vào một thành viên thuộc dòng họ Joestar, với bối cảnh, phong cách và mối đe dọa riêng.

Cách tiếp cận này giúp thương hiệu liên tục làm mới mình sau nhiều thập kỷ. Từ những cuộc đối đầu mang màu sắc kinh dị của các phần đầu đến thế giới kỳ quái, giàu tính nghệ thuật của những phần sau, JoJo's Bizarre Adventure luôn tìm cách mở rộng giới hạn của chính mình.

Trailer JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run 

Đáng chú ý nhất là hệ thống Stand, những năng lực siêu nhiên mang đặc tính riêng của từng nhân vật. Có Stand sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng cũng có năng lực thao túng thời gian, không gian hoặc những quy luật tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Nhờ đó các trận chiến thường trở thành cuộc đấu trí giữa những người sử dụng Stand. Nhân vật phải tìm ra cách thức hoạt động của đối phương, nhận diện giới hạn năng lực và tận dụng sơ hở để giành chiến thắng. Một sức mạnh tưởng chừng vô địch vẫn có thể bị đánh bại bởi sự sáng tạo.

4. My Hero Academia

My Hero Academia của Kohei Horikoshi kết hợp công thức shonen truyền thống với thể loại siêu anh hùng, tạo nên câu chuyện về hành trình trưởng thành của Izuku Midoriya, hay Deku.

5 anime shonen đáng xem dành cho fan One Piece trong thời gian chờ series trở lại năm 2027 - Ảnh 3.

Hệ thống Quirk cũng đem lại nhiều khả năng sáng tạo trong chiến đấu. Các năng lực có thể kết hợp, phát triển hoặc trở thành điểm yếu tùy theo hoàn cảnh - Ảnh: Crunchyroll

Trong một thế giới mà phần lớn dân số sở hữu năng lực đặc biệt gọi là Quirk, Deku sinh ra mà không có sức mạnh. Dù vậy, cậu vẫn nuôi ước mơ trở thành anh hùng và cuối cùng có cơ hội theo học tại Học viện U.A., nơi đào tạo những người bảo vệ xã hội.

Thông điệp của My Hero Academia tập trung vào trách nhiệm của người sở hữu sức mạnh, cũng như cách xã hội nhìn nhận ranh giới giữa anh hùng và tội phạm.

5. Jujutsu Kaisen

Câu chuyện của Jujutsu Kaisen theo chân Yuji Itadori, một nam sinh bị cuốn vào thế giới chú thuật sau khi nuốt một vật thể bị nguyền rủa, qua đó trở thành vật chứa của Sukuna, một trong những lời nguyền đáng sợ nhất.

5 anime shonen đáng xem dành cho fan One Piece trong thời gian chờ series trở lại năm 2027 - Ảnh 4.

Jujutsu Kaisen cũng sẽ trở lại vào năm 2027 - Ảnh: MAPPA

Điểm nổi bật của Jujutsu Kaisen là cách xây dựng những trận chiến có nhịp độ nhanh, kết hợp hoạt họa giàu tính điện ảnh của MAPPA với hệ thống thuật thức đa dạng. Các nhân vật phải vận dụng kỹ năng, chiến thuật và khả năng đọc tình huống để đối phó với đối thủ, thay vì chỉ phô diễn sức mạnh áp đảo.

Top 5 anime đáng xem dành cho fan One Piece - Ảnh 5.Anime One Piece phải tạm ngưng, chuyện gì đang xảy ra?

Anime One Piece sẽ khép lại lịch phát sóng năm 2026 sau tập 1.180, quyết định này nằm trong chiến lược của ê kíp, nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng và rút ngắn khoảng cách giữa anime với manga.

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    Chủ đề: anime JoJo Fullmetal Alchemist Jujutsu Kaisen One Piece

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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