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Bãi đất trống trong Doraemon và tranh luận kỳ lạ của fan Nhật Bản

tác giả
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG

Bãi đất trống trong Doraemon, địa điểm tưởng chừng bình thường trong manga, anime lại bất ngờ trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản.

Bãi đất trống trong Doraemon và tranh luận kỳ lạ của fan Nhật Bản - Ảnh 1.

Bãi đất với những ống cống bê tông trong Doraemon vốn là địa điểm quen thuộc để Nobita, Jaian, Suneo, Shizuka và nhóm bạn tụ tập. Thế nhưng, một cuộc thảo luận trên mạng xã hội gần đây đã khiến bối cảnh tưởng chừng bình dị này trở thành chủ đề gây chú ý - Ảnh: Toho

Trong thế giới Doraemon, bãi đất trống là nơi những đứa trẻ có thể tự do vui chơi và trải qua nhiều câu chuyện đáng nhớ. 

Những ống cống bê tông đặt giữa khu đất đã trở thành hình ảnh đặc trưng, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả.

Tuy nhiên, một bài đăng trên mạng xã hội X đã gợi ra góc nhìn khác về địa điểm này. Người đăng chỉ ra rằng trong một tập manga, tác giả đã xác nhận khu đất thực chất có chủ sở hữu, giá trị có thể lên đến 300 triệu yen, nhưng chủ đất vẫn để trẻ em sử dụng làm nơi vui chơi.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận vừa hài hước vừa phản ánh những thay đổi trong đời sống đô thị Nhật Bản.

Chủ đất hào phóng hay bài toán thuế bất động sản?

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu câu chuyện là thật, chủ đất hẳn phải là người rất rộng lượng. Trong khi nhiều người tìm cách khai thác tối đa giá trị bất động sản, người này lại để mặc một khoảng đất có giá trị lớn trở thành sân chơi cho trẻ em.

Tuy nhiên, những người có góc nhìn thực tế hơn lại đặt câu hỏi về chi phí duy trì một khu đất như vậy. Nếu nằm ở vị trí đắc địa tại Tokyo, khu đất có thể được sử dụng để xây nhà, làm bãi đỗ xe hoặc khai thác thương mại.

Trong manga, tác giả đã tiết lộ rằng chủ khu đất này thường xuyên được những người môi giới tìm tới ngỏ ý mua lại, có người còn đề xuất mức giá 300 triệu yen nhưng đều bị từ chối - Ảnh: X

Việc để đất trống đồng nghĩa chủ sở hữu có thể bỏ lỡ nguồn thu đáng kể, trong khi vẫn phải đối mặt với các nghĩa vụ thuế bất động sản.

Cũng có người cho rằng chủ đất không hẳn không muốn bán mà có thể không thể thực hiện giao dịch. Những tranh chấp thừa kế, quyền sở hữu phức tạp hoặc bất đồng giữa các đồng sở hữu đôi khi khiến một khu đất bị bỏ trống trong nhiều năm. 

Bởi vậy, đằng sau hình ảnh một khoảng đất tưởng như vô chủ có thể là những vấn đề pháp lý không dễ giải quyết.

Doraemon và ký ức về nước Nhật một thời 

Cuộc thảo luận còn gợi nhắc đến một chi tiết khác trong Doraemon: gia đình Nobita sống trong căn nhà được xây dựng trên đất thuê. Trong một số tình huống của truyện, gia đình cậu bé phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến tiền thuê đất và nguy cơ bị yêu cầu chuyển đi.

Thậm chí, câu chuyện từng khai thác những tình huống hài hước khi Nobita tìm cách sử dụng bảo bối của Doraemon để giải quyết vấn đề đất đai, bao gồm ý tưởng chiếm hữu đất từ 50.000 năm trước. 

Có thể thấy tuy là một bộ truyện thiếu nhi, những mối lo rất đương thời như nhà ở, đất đai vẫn thường xuyên hiện hữu trong Doraemon - Ảnh: Toho

Dẫu vậy, điều khiến bãi đất trống trở nên đặc biệt không nằm ở giá trị bất động sản, mà ở vai trò của nó trong ký ức tuổi thơ. Trong nhiều câu chuyện, đây là không gian để Nobita và bạn bè tự do chơi đùa mà không cần đến những khu vui chơi được quy hoạch hay các thiết bị giải trí hiện đại.

Bối cảnh này cũng phản ánh một phần đời sống ngoại ô Nhật Bản trong thập niên 1960 và 1970, khi những khoảng đất chưa được xây dựng vẫn có thể bắt gặp giữa các khu dân cư. Trẻ em có thể tụ tập ngoài trời, tự tạo trò chơi và sử dụng những không gian bình dị như bãi đất trống làm điểm hẹn quen thuộc.

Theo thời gian, quá trình đô thị hóa khiến những khoảng đất như vậy ngày càng khó tìm ở nhiều khu vực. Khi giá đất tăng và nhu cầu sử dụng không gian đô thị trở nên lớn hơn, các khu đất trống thường được đưa vào khai thác để xây dựng nhà ở, cửa hàng hoặc bãi đỗ xe.

Trong bối cảnh đó, bãi đất với những ống cống bê tông của Doraemon dần mang ý nghĩa hoài niệm. Một số cư dân mạng nhận xét trẻ em ngày nay có thể không còn quen thuộc với khái niệm bãi đất trống như một địa điểm vui chơi thường ngày. 

Hình ảnh từng rất đỗi bình thường trong manga, vì thế lại trở thành điều khó bắt gặp ngoài đời thực.

Bãi đất trống trong Doraemon và tranh luận kỳ lạ của fan Nhật Bản - Ảnh 4.Doraemon có thật sự thất bại ở phương Tây?

Doraemon là một trong những biểu tượng lớn nhất của văn hóa đại chúng Nhật Bản, nhưng mức độ nổi tiếng của mèo ú tại phương Tây lại có sự khác biệt đáng kể với các quốc gia châu Á như Việt Nam hay Trung Quốc.


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    Chủ đề: tokyo X Doraemon Nobita manga

    Dòng sự kiện: Thế giới Doraemon

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