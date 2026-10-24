Anime Conan gây tranh cãi vì chất lượng giảm sút sau 30 năm

Khi series tiến đến cột mốc 30 năm, những thay đổi trong phong cách hoạt hình đang khiến một bộ phận người hâm mộ không khỏi thất vọng - Ảnh: TMS

Tranh cãi xoay quanh hoạt họa của Conan bắt nguồn từ phiên bản làm lại của tập đặc biệt Episode ZERO: Vụ án mạng thủy cung của Shinichi Kudo.

Tác phẩm đưa khán giả trở về thời điểm trước khi Shinichi biến thành Conan, kể về vụ án mạng xảy ra tại một thủy cung khi cậu đi cùng Ran Mori.

Đây cũng là câu chuyện được nhiều người hâm mộ yêu thích nhờ khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật trước những sự kiện mở đầu series.

Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo hiện đại cho một câu chuyện quen thuộc.

Tuy nhiên, khi so sánh hình ảnh giữa bản cũ và bản làm lại, nhiều khán giả cho rằng chất lượng tạo hình nhân vật đã suy giảm đáng kể.

Fan Conan chê phiên bản làm lại của anime

Một bài đăng trên mạng xã hội X thu hút sự chú ý khi người hâm mộ đặt hai phiên bản cạnh nhau, chỉ ra những khác biệt trong tỷ lệ cơ thể và đường nét khuôn mặt của Shinichi. Người đăng bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo mới của nhân vật, đồng thời đề nghị ê kíp sản xuất ngừng làm lại các tập phim kinh điển.

Những thay đổi ở khuôn mặt, biểu cảm và tỷ lệ cơ thể cũng bị đặt lên bàn cân với các phiên bản trước đây - Ảnh: TMS

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ những khán giả có cùng quan điểm. Nhiều ý kiến cho rằng Shinichi trong phiên bản mới trông thấp hơn, thiếu đi vẻ trưởng thành và phong thái tự tin từng làm nên sức hút của nhân vật.

Đối với một series có lịch sử kéo dài hàng chục năm, sự khác biệt về tạo hình không chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Đây còn là yếu tố gắn liền với ký ức và tình cảm của khán giả dành cho các nhân vật.

Vì vậy, việc Shinichi xuất hiện với diện mạo khác biệt trong một câu chuyện vốn quen thuộc càng khiến phản ứng của người hâm mộ trở nên gay gắt.

Không chỉ Shinichi, những nhân vật khác trong anime cũng bị đưa ra so sánh.

Một số khán giả nhận xét đường nét khuôn mặt và cách thể hiện cảm xúc của các nhân vật trong những tập phim cũ có chiều sâu hơn.

Trong khi đó, phiên bản mới bị cho là thiếu sự cân đối và nét đặc trưng từng được duy trì qua nhiều giai đoạn phát triển của series.

“Đừng phá hỏng những ký ức tuổi thơ của chúng tôi!”, một người hâm mộ bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội - Ảnh: X

Đáng chú ý, nhiều ý kiến còn so sánh hình ảnh anime hiện tại với tranh gốc của họa sĩ Gosho Aoyama. Theo những người hâm mộ này, tạo hình trong manga có những đặc điểm riêng, từ ánh mắt, đường nét khuôn mặt đến biểu cảm, giúp nhân vật dễ nhận diện.

Việc chuyển thể lên màn ảnh đòi hỏi đội ngũ hoạt hình phải giữ được tinh thần ấy, ngay cả khi phong cách đồ họa thay đổi theo thời gian.

Tranh luận càng trở nên sôi nổi khi một bộ phận khán giả cho rằng sự tiến bộ của công nghệ đáng lẽ phải giúp chất lượng hình ảnh được nâng cao.

Họ đặt câu hỏi vì sao một series có lịch sử lâu đời và lượng người hâm mộ đông đảo như Thám tử lừng danh Conan lại bị nhận xét có bước lùi về mặt thẩm mỹ.

Chất lượng giảm hay chỉ là thay đổi phong cách?

Dẫu vậy, những phản ứng trên mạng xã hội chưa đủ để kết luận chất lượng hoạt hình của toàn bộ series đang suy giảm. Việc đánh giá hình ảnh còn phụ thuộc vào phong cách thiết kế, định hướng mỹ thuật, yêu cầu sản xuất và tiêu chuẩn riêng của từng giai đoạn.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản cũng không đồng nghĩa mọi khía cạnh của bản mới đều kém hơn bản cũ.

Trailer Thám tử lừng danh Conan: Vụ án giết người thứ 30, tập đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm anime lên sóng

Thực tế, việc làm lại các tập phim kinh điển vốn có sức hấp dẫn riêng. Những câu chuyện từng được kể bằng kỹ thuật hoạt hình của nhiều thập niên trước có thể được tái hiện với màu sắc, chuyển động và hình ảnh phù hợp hơn với khán giả hiện đại.

Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn tiềm ẩn rủi ro khi người xem đã quen thuộc với phiên bản gốc và có những kỳ vọng nhất định về diện mạo nhân vật.

Với Thám tử lừng danh Conan, thách thức càng lớn bởi sức sống của series không chỉ đến từ những vụ án hóc búa, mà còn từ sự gắn bó lâu dài giữa khán giả với Shinichi, Ran, Conan và những nhân vật đồng hành. Những thay đổi dù nhỏ trong tạo hình cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận khi đặt cạnh hình ảnh đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ.