6 anime kinh điển năm 2000 từng gắn bó với tuổi thơ 9X

Nhiều bộ anime ra mắt năm 2000 để lại dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả - Ảnh: GameRant

Năm 2000 đánh dấu thời điểm anime có nhiều thử nghiệm đáng chú ý về thể loại và cách kể chuyện. Trong số những tác phẩm ra mắt năm này, có 6 bộ phim được xem là dấu ấn của một thế hệ khán giả nhờ nội dung khác biệt và sức ảnh hưởng văn hóa.

Banner of the Stars

Anime khoa học viễn tưởng xoay quanh Jinto, chàng trai loài người, và Lafiel, công chúa của đế chế Abh, giữa cuộc xung đột chính trị và quân sự ngoài vũ trụ.

Banner of the Stars xây dựng thế giới khoa học viễn tưởng với hệ thống ngôn ngữ riêng - Ảnh: Sunrise

Tác phẩm gây chú ý nhờ thế giới giả tưởng được xây dựng công phu. Ê kíp còn phát triển riêng ngôn ngữ Baronh của đế chế Abh, với hệ thống chữ viết và ngữ pháp hoàn chỉnh.

Boogiepop Phantom

Do Madhouse sản xuất, Boogiepop Phantom thuộc thể loại kinh dị tâm lý và bí ẩn. Phim kể về nhóm học sinh trung học đối mặt với những tổn thương sau hàng loạt vụ giết người cùng sự xuất hiện của một luồng sáng kỳ lạ.

Boogiepop Phantom gây ấn tượng với màu sắc kinh dị tâm lý và lối kể chuyện phi tuyến tính - Ảnh: Madhouse

Lối kể phi tuyến tính, đan xen nhiều góc nhìn tạo nên bầu không khí u ám, khó đoán. Đây cũng là phần tiếp nối trong mạch truyện của loạt tiểu thuyết nhẹ Boogiepop.

Ghost Stories

Ghost Stories kể về Satsuki Miyanoshita và những người bạn tìm cách phong ấn các linh hồn ma quỷ. Phiên bản gốc của Nhật Bản không đạt thành công như kỳ vọng, nhưng bản lồng tiếng Anh phát hành năm 2005 lại trở thành hiện tượng.

Ghost Stories trở thành hiện tượng nhờ bản lồng tiếng Anh hài hước, táo bạo - Ảnh: Studio Pierrot

Nhờ được tự do ứng biến lời thoại, ê kíp lồng tiếng biến bộ anime kinh dị thiếu nhi thành một tác phẩm hài đen với nhiều câu thoại châm biếm táo bạo.

Hajime no Ippo

Chuyển thể từ manga của George Morikawa, Hajime no Ippo theo chân Ippo Makunouchi, nam sinh nhút nhát thường xuyên bị bắt nạt, trên hành trình trở thành võ sĩ quyền anh.

Hajime no Ippo theo chân hành trình trở thành võ sĩ quyền anh của cậu học sinh Ippo Makunouchi - Ảnh: Madhouse

Phim gây ấn tượng với những trận đấu giàu năng lượng và quá trình trưởng thành của nhân vật chính. Để tăng tính chân thực, ê kíp âm thanh còn thu tiếng va chạm găng tay trực tiếp tại các võ đài, tạo nên âm thanh mạnh mẽ cho những pha ra đòn.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

Chuyển thể manga của Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters xoay quanh Yugi Muto, linh hồn Pharaoh Atem và cuộc đối đầu với Seto Kaiba. Bộ phim đưa trò chơi đấu bài trở thành trung tâm của những cuộc tranh tài kịch tính, góp phần tạo nên cơn sốt thẻ bài Yu-Gi-Oh! trên toàn cầu.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters góp phần đưa trò chơi đấu bài trở thành hiện tượng toàn cầu - Ảnh: Gallop

Trước đó, Toei Animation từng sản xuất loạt anime 27 tập vào năm 1998, nhưng phiên bản Duel Monsters năm 2000 mới đưa trò chơi đấu bài trở thành yếu tố chủ đạo.

Inuyasha

Được Sunrise chuyển thể từ manga của Rumiko Takahashi, Inuyasha kết hợp Tokyo hiện đại với thời kỳ Sengoku đầy yêu quái. Phim kể về Kagome, nữ sinh bị đưa về quá khứ qua chiếc giếng Cốt Thực, sau đó đồng hành cùng bán yêu Inuyasha tìm kiếm những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn.

Inuyasha là một trong những anime tiêu biểu của dòng phiêu lưu giả tưởng đầu thập niên 2000 - Ảnh: Sunrise

Bên cạnh các trận chiến giả tưởng, tác phẩm còn khai thác chuyện tình cảm và những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Sự kết hợp giữa hành động, thần thoại Nhật Bản và yếu tố lãng mạn giúp Inuyasha tiếp cận nhiều nhóm khán giả.