Yu Yu Hakusho từng là một trong những anime hành động giả tưởng nổi bật của thập niên 1990 - Ảnh:Studio Pierrot

Ra mắt từ năm 1992, Yu Yu Hakusho là một trong những anime hành động giả tưởng được yêu thích của thập niên 1990. Dù đã có hơn 30 năm phát hành, tác phẩm vẫn duy trì sức hút, đồng thời được đánh giá còn nhiều tiềm năng nếu được chuyển thể lại với công nghệ hoạt hình hiện đại.

Anime kinh điển Yu Yu Hakusho vẫn còn nhiều tiềm năng

Yu Yu Hakusho là manga do Yoshihiro Togashi sáng tác, tác giả của Hunter x Hunter. Phiên bản anime đầu tiên do Studio Pierrot thực hiện, phát sóng từ năm 1992 với tổng cộng 112 tập.

Câu chuyện xoay quanh Yusuke Urameshi, thiếu niên 14 tuổi có tính cách nổi loạn. Sau khi qua đời vì cứu một cậu bé khỏi tai nạn giao thông, cậu được trao cơ hội trở lại thế giới người sống với nhiệm vụ trở thành Thám tử linh giới, điều tra những mối đe dọa từ yêu quái và các thế lực siêu nhiên.

Bản anime cũ nhìn chung bám sát manga, nhưng đã lược bỏ một số chương truyện đầu tiên và bổ sung nội dung ở một số tuyến nhân vật. Một phiên bản mới có thể khắc phục những điểm này, đồng thời chuyển thể đầy đủ hơn 19 tập truyện gốc.

Yu Yu Hakusho là tác phẩm manga nổi tiếng của Yoshihiro Togashi, tác giả Hunter x Hunter - Ảnh:Studio Pierrot

Không chỉ tập trung vào những trận chiến giữa con người và yêu quái, Yu Yu Hakusho còn khai thác quá trình trưởng thành, sự thay đổi tâm lý và những tổn thương do bạo lực gây ra. Đây cũng là những yếu tố giúp tác phẩm có nhiều điểm tương đồng với các anime hành động thế hệ mới như Jujutsu Kaisen.

Nếu được thực hiện, dự án làm lại Yu Yu Hakusho sẽ cần một ê kíp đủ năng lực duy trì chất lượng hình ảnh và nội dung trong thời gian dài.

Một số studio được nhắc đến cho dự án gồm MAPPA, Studio Bones và Wit Studio. Trong đó, Studio Bones từng sản xuất My Hero Academia, Mob Psycho 100; Wit Studio đứng sau các tác phẩm như Vinland Saga, Spy x Family và những mùa đầu của Attack on Titan.

Đáng chú ý, Madhouse được xem là lựa chọn phù hợp nhờ kinh nghiệm chuyển thể Hunter x Hunter năm 2011. Studio này cũng gây tiếng vang với Frieren: Beyond Journey's End - Ảnh: FandomWire

Trong khi đó, Yu Yu Hakusho cũng đạt thành tích đáng kể với khoảng 78 triệu bản manga lưu hành trên thế giới. Tác phẩm từng được đăng dài kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump trong bốn năm và giành giải Manga Shogakukan năm 1993 ở hạng mục shonen.

Năm 2021, bộ truyện tiếp tục được độc giả Nhật Bản bình chọn ở vị trí thứ 17 trong danh sách 100 manga được yêu thích nhất do TV Asahi tổ chức. Cuộc bình chọn thu hút 150.000 độc giả tham gia.

Với lượng độc giả ổn định và sức ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ, Yu Yu Hakusho vẫn là cái tên có tiềm năng trở lại màn ảnh. Một phiên bản anime mới, nếu được đầu tư đúng mức và giữ được tinh thần nguyên tác, có thể đưa thế giới của Yusuke Urameshi đến gần hơn với khán giả trẻ.

6 anime kinh điển năm 2000 từng gắn bó với tuổi thơ 9X Nhiều bộ anime ra mắt năm 2000 vẫn in đậm trong ký ức của thế hệ khán giả trưởng thành cùng hoạt hình Nhật Bản.



