Teaser đầu tiên của Doraemon Movie 46

Doraemon Movie 46: Nobita và cỗ máy thời gian chạy bằng hơi nước đưa nhóm bạn đến London thế kỷ 19 bằng cỗ máy thời gian hình đầu máy hơi nước. Tại đây, họ gặp gỡ những người bạn bản địa và bắt đầu chuyến phiêu lưu trong một thế giới xa lạ với nhiều điều kỳ thú.

Theo giới thiệu trên website chính thức, 5 nhân vật mới đều là những đứa trẻ sống tại nước Anh thế kỷ 19, được một nhà văn hướng dẫn học tập. Mỗi người sở hữu tính cách riêng, góp phần tạo nên những màu sắc khác nhau cho hành trình của nhóm Nobita.

5 nhân vật mới với những tính cách khác biệt trong Doraemon

Nhân vật đầu tiên được giới thiệu là Welson, một tiểu thuyết gia kiêm nhà phát minh sống tại nước Anh thế kỷ 19. Điểm đặc biệt của Welson là ông có thể biến những vật thể xuất hiện trong các tác phẩm của mình thành đồ vật có thật. Ông tình cờ gặp Doraemon và nhóm bạn sau khi họ đặt chân đến London bằng cỗ máy thời gian.

Welson là tiểu thuyết gia kiêm nhà phát minh sống tại nước Anh thế kỷ 19, có khả năng tạo ra những vật thể xuất hiện trong các tác phẩm của mình - Ảnh: dora-world

Tim là cậu bé được Welson dạy học, có tính cách nhút nhát, ít nói nhưng sở hữu tâm hồn trong sáng - Ảnh: dora-world

Bên cạnh Welson là Tim, cậu bé được ông hướng dẫn học tập. Tim có tính cách nhút nhát, ít nói nhưng sở hữu tâm hồn trong sáng. Trái ngược với Tim, Lily là cô bé hoạt bát, có phần tinh nghịch và luôn quan tâm đến cậu.

Nhân vật tiếp theo là Doug, cậu bé có sức khỏe tốt, thích thể hiện sức mạnh và ham ăn. Trong khi đó, Nick lại đặc biệt yêu thích những trò nghịch ngợm. Cả bốn đứa trẻ đều được Welson dạy học và sống tại nước Anh thế kỷ 19.

Lily là cô bé đồng hành cùng Tim trong câu chuyện - Ảnh: dora-world

Doug là cậu bé có sức mạnh nổi bật trong nhóm trẻ được Welson dạy học - Ảnh: dora-world

Nick là cậu bé yêu thích những trò nghịch ngợm - Ảnh: dora-world

Sự xuất hiện của những nhân vật này mở rộng thế giới mà Doraemon và nhóm bạn khám phá trong chuyến du hành. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa tiết lộ cụ thể vai trò của từng người trong câu chuyện, cũng như những biến cố mà nhóm bạn sẽ đối mặt.

Trang web chính thức đặt câu hỏi về những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi Doraemon và các nhân vật mới, đồng thời hé lộ số phận của họ vẫn là điều bí ẩn.

Doraemon: Nobita và cỗ máy thời gian chạy bằng hơi nước là câu chuyện hoàn toàn mới, không chuyển thể từ một tập truyện có sẵn.

Doraemon Movie 46 quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng Nhật Bản gồm Kohsuke Kobayashi, Tomoyo Kurosawa, Aoi Yuki, Kensho Ono và Riko Fujitani - Ảnh: dora-world

Phim do Moriyama Rushio đạo diễn, Ueda Makoto viết kịch bản. Đây là lần đầu cả hai tham gia thực hiện một phim điện ảnh Doraemon. Moriyama Rushio đã làm việc với loạt hoạt hình truyền hình Doraemon từ năm 2020.

Trong khi đó, Ueda Makoto là người đứng đầu đoàn kịch Europe Kikaku, từng thực hiện nhiều tác phẩm sân khấu khai thác chủ đề thời gian và khoa học viễn tưởng.

Trước đó, teaser của phim được công bố vào tháng 9-2026, hé lộ chuyến phiêu lưu có những diễn biến bất thường liên quan đến thời gian. Phim dự kiến ra rạp tại Nhật Bản ngày 5-3-2027.

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