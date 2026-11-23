Thông tin tưởng chừng nhỏ nhặt này nhanh chóng mở ra cuộc thảo luận về sở thích âm nhạc của anh chàng vốn chỉ được nhớ đến qua những màn hát hò gây ám ảnh - Ảnh: X/NXB Kim Đồng

Trong suy nghĩ của nhiều khán giả, Jaian (tên thật Takeshi Goda) trong Doraemon là một cậu bé to khỏe, nóng tính, thường xuyên bắt nạt Nobita và đặc biệt yêu thích ca hát dù bản thân không có giọng hát dễ nghe.

Những buổi biểu diễn tự phát của nhân vật này từ lâu đã trở thành một trong những tình tiết hài hước quen thuộc nhất của bộ truyện do Fujiko F. Fujio sáng tác.

Thế nhưng một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X tại Nhật Bản đã khiến người hâm mộ nhìn Jaian dưới góc độ khác.

Chi tiết được chú ý nằm trong một khung truyện thuộc tập 19 của manga Doraemon, nơi nhân vật này xuất hiện với chiếc áo in tên ban nhạc Led Zeppelin - một trong những biểu tượng lớn của dòng nhạc rock Anh.

Jaian trong Doraemon là fan cứng của dòng nhạc rock?

Điểm thú vị là hình ảnh này tạo nên sự đối lập khá rõ giữa phong cách bên ngoài và sở trường của Jaian.

Chiếc áo Led Zeppelin gợi liên tưởng đến glam rock và văn hóa rock phương Tây, trong khi phong cách âm nhạc mà nhân vật thường thể hiện lại được nhận xét có phần gần với enka - dòng nhạc truyền thống Nhật Bản nổi tiếng với giai điệu giàu cảm xúc, cách hát nhấn nhá và thường khai thác những chủ đề về tình yêu, nỗi nhớ, cuộc đời.

Trong các tập khác của Doraemon, Jaian thường xuyên biểu diễn với trang phục mang hơi hướng rock, lấy cảm hứng từ các nhóm nhạc như KISS hay Bon Jovi - Ảnh: Pops

Led Zeppelin là ban nhạc rock thành lập tại Anh năm 1968, có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử âm nhạc thế giới. Nhóm nổi tiếng với những ca khúc kết hợp blues, hard rock và nhiều yếu tố âm nhạc khác.

Việc một nhân vật học sinh tiểu học trong Doraemon mặc áo in tên ban nhạc này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ, bởi nó gợi ra hình ảnh một Jaian có đời sống văn hóa phong phú hơn những gì khán giả thường hình dung.

Người dùng mạng xã hội phát hiện chi tiết chiếc áo trong một khung truyện thuộc tập 19 của Doraemon. Một số ý kiến còn đặt giả thuyết hình ảnh này có thể do Kenji Takaya, cựu trợ lý trưởng của Fujiko F. Fujio, thực hiện. Ông được cho là người có niềm yêu thích lớn với nhạc rock phương Tây.

Dù vậy đây vẫn chỉ là suy đoán của người hâm mộ, chưa phải thông tin được xác nhận về chủ ý sáng tác của tác giả. Tuy nhiên, chi tiết nhỏ này đủ khiến cộng đồng yêu thích Doraemon có thêm một góc nhìn thú vị về nhân vật Jaian.

Jaian và em gái Jaiko: hai anh em có đời sống nghệ thuật riêng

Cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở sở thích âm nhạc của Jaian mà còn mở rộng sang cô em gái Jaiko. Nếu người anh có niềm yêu thích với âm nhạc phương Tây, Jaiko lại được xây dựng như một cô bé đam mê sáng tác truyện tranh từ khi còn nhỏ.

Trong Doraemon, Jaiko thường xuyên vẽ manga và từng gửi tác phẩm tham gia một cuộc thi dành cho những họa sĩ mới. Dù không giành chiến thắng, cô bé vẫn nhận được cuộc gọi trực tiếp từ bộ phận biên tập để động viên và ghi nhận tiềm năng sáng tác.

Một số ý kiến trong cuộc thảo luận xem hai anh em như đại diện cho một kiểu văn hóa tiểu chúng (subculture) trong Doraemon. Thay vì chạy theo những biểu tượng giàu có hay các món đồ thời thượng, Jaian và Jaiko tìm thấy niềm vui trong những lĩnh vực sáng tạo mà bản thân thực sự yêu thích.

Sự tương phản giữa hai anh em khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú. Jaian theo đuổi ca hát, còn Jaiko dành thời gian sáng tác manga.

Cách nhìn này cũng giúp nhân vật Jaian thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một cậu bé chỉ biết bắt nạt bạn bè và ép mọi người nghe mình hát. Đằng sau tính cách nóng nảy là một người có đam mê nghệ thuật, đủ kiên trì để theo đuổi sở thích dù thường xuyên nhận về những lời chê bai.

Đáng chú ý, gia đình Jaian lại kinh doanh một cửa hàng tạp hóa bình dân. Chính xuất thân tương đối bình thường này khiến một số người hâm mộ bất ngờ khi phát hiện hai anh em nhà Goda đều có những sở thích nghệ thuật riêng biệt. Một người quan tâm đến âm nhạc phương Tây, người còn lại say mê sáng tác manga.

Có lẽ Jaian không phải một người thiếu cảm thụ nghệ thuật như những gì bạn bè thường nghĩ, mà chỉ đơn giản là một người có gu âm nhạc và khả năng thể hiện chưa thực sự tương đồng.