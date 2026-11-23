Họa sĩ Fujiko F Fujio là người sáng tạo nên thế giới Doraemon cùng nhiều bảo bối gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ độc giả - Ảnh: NXB Kim Đồng

Theo Doraemon Channel, Doraemon sẽ trở lại với chương trình đặc biệt cuối năm mang tên Đêm giao thừa cùng Doraemon, phát sóng trên hệ thống truyền hình TV Asahi (Nhật Bản).

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là lần đầu tiên một bảo bối được chuyển thể từ những phác thảo ý tưởng mà cố tác giả Fujiko F Fujio để lại dành riêng cho hoạt hình.

Đây là tư liệu quý hiện được trưng bày tại triển lãm Doraemooon! Triển lãm bảo bối thần kỳ biến điều ước thành hiện thực tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo tàng Fujiko F Fujio ở Kawasaki, Nhật Bản.

Bảo bối chưa từng lên màn ảnh của cha đẻ Doraemon

Bảo bối được lựa chọn là phấn vẽ cửa ra vào. Theo giới thiệu từ trang Doraemon Channel, người sử dụng có thể dùng phấn vẽ một cánh cửa lên tường. Cánh cửa này sẽ kết nối với một cánh cửa có thiết kế tương tự ở một địa điểm nào đó trên thế giới, giúp người dùng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau.

Trong câu chuyện mới, Doraemon cùng Nobita và những người bạn sử dụng bảo bối để thực hiện chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, do không thể biết trước cánh cửa sẽ dẫn đến đâu, hành trình nhanh chóng xuất hiện những tình huống ngoài dự tính, thậm chí đẩy cả nhóm vào nguy hiểm.

Doraemon và Nobita chuẩn bị bước vào chuyến phiêu lưu xuyên nhiều địa điểm trên thế giới bằng bảo bối đặc biệt - Ảnh: TV Asahi

Bảo tàng Fujiko F Fujio tại Kawasaki tổ chức triển lãm kỷ niệm 15 năm thành lập, giới thiệu nhiều ý tưởng bảo bối trong thế giới Doraemon - Ảnh: Takahiro Inagaki

Theo phần giới thiệu nội dung, câu chuyện bắt đầu khi Nobita và các bạn vẽ lên bức tường của một ngôi nhà bỏ hoang đang chờ phá dỡ. Ban đầu, Doraemon nhắc nhở nhóm bạn vì hành động này. Sau khi biết họ đã được phép vẽ, chú mèo máy lấy Phấn vẽ cửa ra vào ra để bù đắp.

Shizuka và Suneo, vốn có khả năng vẽ tốt, lần lượt đến được những địa điểm mình tưởng tượng. Trong khi đó, Nobita gặp rắc rối vì không giỏi vẽ và bất ngờ bị đưa đến phòng của Jaian.

Từ Ấn Độ, những bãi biển nhiệt đới đến nước Anh, cả nhóm liên tục khám phá những địa điểm mới. Tuy nhiên, chuyến đi bằng bảo bối đặc biệt này cuối cùng lại dẫn họ đến một nơi không ai ngờ tới. Câu hỏi đặt ra là liệu Doraemon và Nobita có thể tìm được đường trở về an toàn.

Đây là năm tiếp theo Doraemon duy trì chương trình đặc biệt dịp cuối năm. Phim sẽ có thời lượng một giờ, phát sóng từ 8h đến 9h sáng 31-12-2026 trên đài TV Asahi (Nhật Bản) - Ảnh: TV Asahi

Bên cạnh câu chuyện mới, chương trình đặc biệt cuối năm còn giới thiệu hai tập phim khác là Ký ức về bà và Vé vào xứ sở thần tiên.

Trong đó, Ký ức về bà là một trong những câu chuyện giàu cảm xúc của Doraemon, xoay quanh cuộc gặp gỡ và những kỷ niệm ấm áp giữa Nobita với người bà đã qua đời. Tập phim khắc họa tình cảm gia đình qua những hồi ức thân thương của cậu bé.

Còn Vé vào xứ sở thần tiên đưa Nobita và nhóm bạn đến một khu vui chơi giải trí ở thế kỷ 22, nơi họ có cơ hội trải nghiệm thế giới cổ tích đầy màu sắc.

Ngoài các tập phim, chương trình còn tổ chức hoạt động tặng quà năm mới dành cho khán giả theo dõi buổi phát sóng ngày 31-12. Thông tin chi tiết về phần quà và thể lệ tham gia sẽ được công bố trong những thông báo tiếp theo.

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