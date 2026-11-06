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Nobita cùng Doraemon bất ngờ sang Ấn Độ du học trong tập phim mới

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Tập phim 'Namaste! Nobita du học ở Ấn Độ' lên sóng trên TV Asahi, đưa Nobita và Doraemon đến trải nghiệm cuộc sống học đường tại Delhi. Đây là phần thứ tư trong chuỗi Thế giới Doraemon.

Nobita và Doraemon có chuyến du hành đến Ấn Độ trong tập phim mới - Ảnh: TV Asahi

Theo giới thiệu từ Doraemon Channel, đây là tập thứ 4 thuộc chuỗi Thế giới Doraemon (World Doraemon), đưa các nhân vật quen thuộc đến những quốc gia khác nhau để khám phá văn hóa và cuộc sống địa phương.

Nobita trải nghiệm cuộc sống học đường tại Delhi cùng Doraemon

Sau nhiều lần thất bại trong cuộc sống thường ngày, Nobita muốn đến một đất nước xa lạ để thử sức bản thân. Doraemon liền lấy ra bảo bối Thẻ tên du học mọi nơi, cho phép người sử dụng trải nghiệm cuộc sống du học trong một ngày.

Đang ăn cà ri, Nobita chọn Ấn Độ làm điểm đến để thưởng thức món ăn này tại quê hương. Cả hai sau đó dùng Cánh cửa thần kỳ đến một trường tiểu học ở Delhi, bắt đầu chuyến du học một ngày.

Nobita bắt đầu hành trình du học một ngày tại Ấn Độ nhờ bảo bối của Doraemon - Ảnh: TV Asahi

Tại đây, hai nhân vật chứng kiến khung cảnh đường phố đông đúc đến mức khó nhìn thấy đường đi. Để giao tiếp với người dân địa phương, họ sử dụng bảo bối Bánh kẹo phiên dịch vị Lassi - món ăn mang hương vị thức uống sữa chua đặc trưng của Ấn Độ.

Sau đó, cả hai dùng chức năng bản đồ trên Thẻ tên du học mọi nơi để tìm đường đến trường. Nobita thay đồng phục và bắt đầu làm quen với các bạn học mới. Nhờ tài nghệ chơi dây chun, cậu nhận được lời khen từ những người bạn cùng lớp và hào hứng nhận ra những điều thú vị của cuộc sống du học.

Tập phim được giới thiệu trong bối cảnh thương hiệu Doraemon đang mở rộng các hoạt động tại thị trường Ấn Độ - Ảnh: TV Asahi

Việc đưa Nobita và Doraemon đến Ấn Độ trong tập phim mới là một phần trong chuỗi hoạt động kết nối thương hiệu hoạt hình Nhật Bản với khán giả nước này - Ảnh: TV Asahi

Theo thông báo ngày 3-10 của TV Asahi, bộ phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển mới đã có màn ra mắt tại các rạp chiếu phim Ấn Độ từ ngày 2-10. Đây là lần đầu tiên một bộ phim thuộc loạt điện ảnh Doraemon được phát hành tại hệ thống rạp ở quốc gia này.

Tác phẩm được trình chiếu bằng ba ngôn ngữ Hindi, Tamil và Telugu, mở rộng cơ hội tiếp cận Doraemon đến nhiều nhóm khán giả địa phương.

Bên cạnh hoạt động phát hành phim, các chương trình tại trung tâm thương mại và trường học cũng được triển khai ở nhiều khu vực. Một số hoạt động quảng bá khác như xe tuk-tuk và xe buýt mang hình ảnh Doraemon cũng được lên kế hoạch. 

Tập phim Namaste! Nobita du học ở Ấn Độ (Namaste! Nobita, Study Abroad in India), phát sóng lúc 17h ngày 7-11 (giờ Nhật Bản) trên kênh TV Asahi.

Nobita cùng Doraemon bất ngờ sang Ấn Độ du học trong tập phim mới - Ảnh 5.Bãi đất trống trong Doraemon và tranh luận kỳ lạ của fan Nhật Bản

Bãi đất trống trong Doraemon, địa điểm tưởng chừng bình thường trong manga, anime lại bất ngờ trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: ấn độ Doraemon Nobita Thế giới Doraemon

    Dòng sự kiện: Thế giới Doraemon

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