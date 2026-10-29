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Cha đẻ Doraemon đã làm gì cho trẻ em Việt Nam trước khi ông mất?

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Bà Katsumata Hinako - con gái thứ hai của Fujiko F. Fujio, tác giả của bộ truyện tranh ‘Doraemon’ - cho hay Quỹ Doraemon hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam chính là một trong những công việc quan trọng cuối cùng mà cha bà trực tiếp tham gia.

Cha đẻ Doraemon đã làm gì cho trẻ em Việt Nam trước khi ông mất? - Ảnh 1.

Fujiko F. Fujio - "cha đẻ Doraemon" đã dành cả tiền bạc và những nụ cười cuối cùng cho trẻ em Việt Nam - Ảnh: NXB Kim Đồng

Katsumata Hinako đã có chia sẻ xúc động về một việc làm quan trọng cuối cùng của cha mình vào 30 năm trước: thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon, nay được đổi tên thành Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Doraemon và trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại 8 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc ngày 28-10, câu chuyện về chuyến thăm Việt Nam để thành lập Quỹ của cha đẻ Doraemon khiến nhiều người xúc động về tình cảm đặc biệt mà tác giả dành cho trẻ em Việt Nam.

Cha đẻ Doraemon đã làm gì cho trẻ em Việt Nam trước khi ông mất? - Ảnh 3.

Bà Katsumata Hinako, con gái thứ hai của Fujiko F. Fujio, kể về chuyến sang Việt Nam thành lập Quỹ Doraemon hỗ trợ giáo dục cho trẻ em Việt Nam của cha mình 30 năm trước - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Dành hết tiền tác quyền Doraemon trong 3 năm cho học sinh Việt Nam

Cuối năm 1992, lần đầu tiên bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon của tác giả Fujiko F. Fujio được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam.

Trong 3 năm (1993 - 1995), nhà xuất bản lần lượt giới thiệu phần lớn các tác phẩm thuộc bộ truyện và được đông đảo trẻ em Việt Nam nồng nhiệt đón nhận.

Nhà xuất bản Kim Đồng gửi thư tới tác giả Fujiko F. Fujio và Nhà xuất bản Shogakukan (Nhật Bản), nơi độc quyền phát hành bộ truyện Doraemon, đề nghị trả 1 tỉ đồng tiền bản quyền, mặc dù thời điểm đó Việt Nam chưa tham gia công ước quốc tế về quyền tác giả.

Năm 1996, nhận lời mời của Nhà xuất bản Kim Đồng, tác giả Fujiko F. Fujio cùng đại diện Nhà xuất bản Shogakukan đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tác giả Fujiko F. Fujio và đại diện Nhà xuất bản Shogakukan đồng ý ủng hộ số tiền bản quyền 1 tỉ đồng trên để thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon, cùng với đóng góp của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Cũng trong chuyến thăm này, tác giả Fujiko F. Fujio đã được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh tiếp và được Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa Việt Nam”.

Nụ cười hiền quý giá của tác giả Doraemon

Chuyến đi đến Việt Nam của tác giả Doraemon, bà Katsumata Hinako cũng được đi theo cha mình. Bà bồi hồi nhớ lại, khi đó, cha bà đang mắc bệnh và sức khỏe không hề tốt. Ông đã hạn chế đáng kể hoạt động sáng tác truyện tranh, nhưng ông đã quyết định đến Việt Nam.

Sau lễ ký kết thành lập quỹ, bà Katsumata Hinako cùng cha đến thăm một nhà sinh hoạt dành cho thiếu nhi. Bà còn nhớ lúc ấy, cha bà được các em nhỏ vây quanh và ông đã rất vui.

“Hình ảnh cha lắng nghe các em trò chuyện và đáp lại bằng nụ cười khiến tôi thấy cha có vẻ khác hẳn so với người cha mà tôi thường nhìn thấy ở nhà. 

Nụ cười hiền hậu của cha khi ấy vẫn còn in đậm trong tim tôi, ngay cả khi đã 30 năm trôi qua”, bà Katsumata Hinako nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá mà các trẻ em Việt Nam đã mang đến cho cha mình.

8 tháng sau thì ông qua đời. Cho nên, Quỹ Doraemon trở thành một trong những công việc quan trọng cuối cùng mà tác giả Doraemon trực tiếp tham gia.

Về việc thành lập và duy trì Quỹ Doraemon, ngoài đóng góp hào phóng của tác giả Fujiko F. Fujio, còn có đóng góp không nhỏ của một cá nhân nữa là ông Nguyễn Thắng Vu, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng.

Không chỉ là người đồng sáng lập quỹ, năm 2010, ông Nguyễn Thắng Vu đã dành tặng cho quỹ 1 tỉ đồng làm vốn. Tới nay, Quỹ Doraemon đã có số vốn 5 tỉ đồng.

Sau 30 năm hoạt động, Quỹ đã thực hiện cấp 14.794 suất học bổng, với tổng trị giá gần 11,5 tỉ đồng.

Một trong những công việc quan trọng cuối cùng của cha đẻ Doraemon là làm cho trẻ em Việt Nam - Ảnh 4.Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản tuyển tập các kiệt tác của cha đẻ Doraemon

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm thành lập, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố tuyển tập kiệt tác Fujiko F. Fujio, như một món quà tri ân độc giả Việt Nam và tôn vinh di sản của cha đẻ Doraemon, Perman và nhiều đầu truyện kinh điển khác.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: Doraemon Nhà xuất bản Kim Đồng Fujiko F. Fujio Katsumata Hinako Nguyễn Thắng Vu

    Dòng sự kiện: Thế giới manga

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