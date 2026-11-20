Sau hơn 40 năm, Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ vẫn giữ được sức hút nhờ câu chuyện có nhiều bất ngờ, những nhân vật đáng yêu và tinh thần phiêu lưu đặc trưng của loạt phim - Ảnh: Netflix

Ra mắt năm 1984, đây là anime điện ảnh thứ năm trong loạt anime Doraemon, dựa trên manga cùng tên của bộ đôi Fujiko F. Fujio. Câu chuyện bắt đầu từ mong muốn thay đổi thực tại của Nobita.

Chán nản trước những rắc rối thường ngày, cậu nảy ra ý tưởng sử dụng bảo bối để biến thế giới thành nơi phép thuật có thật. Sau khi dùng Tủ điện thoại yêu cầu, Nobita cùng Doraemon và những người bạn bước vào một thế giới nơi phù thủy, phép thuật và quỷ dữ không còn chỉ nằm trong trang sách.

Thế giới phép thuật độc đáo

Điểm thú vị của tiền đề này nằm ở cách phim xây dựng một thế giới song song với những quy luật riêng. Khi phép thuật trở thành một phần của đời sống, những điều tưởng chừng bất khả thi lại được xem là bình thường.

Con người có thể sử dụng thần chú thay cho các thiết bị công nghệ, trong khi những câu chuyện về quỷ dữ và thế lực siêu nhiên lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với thế giới mà Nobita vốn quen thuộc.

Thế giới phép thuật trong Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ tưởng chừng lý tưởng, nhưng lại ẩn giấu những bí ẩn có thể hủy diệt nền văn minh nhân loại - Ảnh: MUBI



Tuy nhiên cuộc sống trong thế giới phép thuật không hẳn tốt đẹp như Nobita tưởng tượng. Khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, nhóm bạn dần nhận ra đằng sau sự tồn tại của phép thuật là một mối đe dọa lớn hơn nhiều.

Câu chuyện chuyển hướng từ một chuyến khám phá vui nhộn sang cuộc chiến chống lại thế lực quỷ dữ, buộc những đứa trẻ phải vượt qua nỗi sợ và cùng nhau tìm cách bảo vệ thế giới.

Một trong những điểm mạnh của phim là cách xây dựng không khí bí ẩn ngay từ đầu.

Thay vì lập tức đưa khán giả vào những trận chiến phép thuật, tác phẩm dành thời gian gieo rắc những dấu hiệu bất thường, khiến người xem cảm nhận được rằng thế giới mới này đang che giấu điều gì đó.

Những nút thắt được mở ra theo từng chặng, có những tình tiết chuyển hướng tương đối bất ngờ và thậm chí cả một màn kết thúc giả, khiến người xem khó đoán trước diễn biến tiếp theo.

Càng về sau, câu chuyện càng đẩy các nhân vật vào những tình huống nguy hiểm, nơi sự thông minh, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội trở thành yếu tố quyết định.

Những nhân vật 'phụ' của Doraemon tỏa sáng

Đáng chú ý, Dorami là một trong những nhân vật nổi bật nhất phim. Em gái của Doraemon không chỉ xuất hiện để hỗ trợ anh trai, mà còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình của nhóm bạn.

Sự nhanh nhạy và khả năng xử lý tình huống của Dorami khiến cô trở thành nhân tố đáng nhớ, góp phần giúp câu chuyện tiến triển. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt, khi Dorami xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh có sự tham gia chấp bút của chính Fujiko F. Fujio.

Nhịp phim cũng là yếu tố giúp tác phẩm giữ được sức hấp dẫn. Những khoảnh khắc hài hước quen thuộc giữa Nobita, Doraemon, Shizuka, Jaian và Suneo vẫn hiện diện, nhưng không lấn át phần hành trình của cả nhóm - Ảnh: Netflix

Jaian cũng có những khoảnh khắc đáng chú ý. Vốn thường được biết đến với tính cách thích bắt nạt bạn bè và giọng hát khiến người khác phải khiếp sợ, cậu lại trở thành nhân vật tạo ra một số tình huống thú vị nhất trong phim.

Có cảnh Jaian dùng chính giọng hát thảm họa của mình để xua đuổi quái vật biển, và một phân đoạn khác khi cậu trực tiếp tung đòn quyết định nhằm hạ gục kẻ phản diện.

Sau 40 năm, Nobita và chuyến phiêu lưu vào thế giới quỷ vẫn là một trong những chuyến phiêu lưu đáng nhớ của Doraemon, đặc biệt nhờ cách kết hợp giữa giả tưởng, bí ẩn, hài hước và hành động.

Phim không chỉ tận dụng sức hấp dẫn từ những bảo bối quen thuộc mà còn mở rộng trí tưởng tượng của khán giả bằng một thế giới có hệ thống quy luật riêng, cùng những thế lực đáng sợ có thể đánh bại nhóm bạn bất cứ lúc nào.

Đây cũng là minh chứng cho khả năng kể chuyện của Fujiko F. Fujio: từ một ý tưởng tưởng chừng đơn giản về việc biến thế giới thành nơi có phép thuật, ông đã xây dựng nên hành trình kỳ ảo đủ sức cuốn hút cả trẻ em lẫn những khán giả trưởng thành từng gắn bó với Doraemon từ thuở nhỏ.