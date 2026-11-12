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Bandai Namco mua cổ phần POPS, mở rộng hoạt động giải trí tại Đông Nam Á

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Tập đoàn giải trí Nhật Bản Bandai Namco Holdings mua 42,1% cổ phần POPS K.K. nhằm mở rộng khai thác IP và tiếp cận người hâm mộ tại Đông Nam Á.

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Bandai Namco Holdings mua 42,1% cổ phần POPS K.K., hướng đến mở rộng hoạt động tại thị trường Đông Nam Á - Ảnh: Wiki

Ngày 10-11, Bandai Namco Holdings thông báo đã mua 42,1% cổ phần của POPS K.K. thông qua CW360, bộ phận chuyên tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới của tập đoàn. Giá trị thương vụ không được công bố.

Theo Bandai Namco, việc đầu tư vào POPS nhằm mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, nơi có lượng người hâm mộ các sản phẩm giải trí Nhật Bản ngày càng lớn.

Thay vì chỉ phát hành nội dung từ Nhật Bản sang các quốc gia khác, tập đoàn muốn hợp tác với những doanh nghiệp am hiểu thị trường địa phương để đưa sản phẩm đến gần hơn với khán giả.

POPS có lợi thế tại thị trường Đông Nam Á

POPS có nguồn gốc từ Việt Nam, được thành lập năm 2008 và hoạt động trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số. Doanh nghiệp hiện có mặt tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Tại Việt Nam, POPS được nhiều khán giả biết đến qua các nền tảng POPS Kids và POPS Anime. Đơn vị từng phát hành nhiều bộ anime quen thuộc như Doraemon, One Piece, NarutoThám tử lừng danh Conan... với các phiên bản lồng tiếng hoặc phụ đề tiếng Việt.

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Thương vụ hợp tác giữa Bandai Namco và POPS mở ra hướng khai thác các thương hiệu giải trí Nhật Bản tại Đông Nam Á - Ảnh: TV Asahi

Đáng chú ý, năm 2017, POPS hợp tác với TV Asahi để phát hành Doraemon trên YouTube tại Việt Nam. Đây là một trong những bước đi giúp nội dung hoạt hình Nhật Bản tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả trong nước.

Bên cạnh anime, POPS còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung trên mạng xã hội. Theo số liệu Bandai Namco công bố, doanh nghiệp hiện quản lý danh mục hơn 73.000 bài hát và có mạng lưới hơn 53.000 nhà sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng.

Đây được xem là lợi thế để Bandai Namco tiếp cận khán giả tại Đông Nam Á thông qua những nền tảng và kênh truyền thông quen thuộc với người dùng địa phương.

Không chỉ dừng ở anime, hướng đến tổ chức sự kiện

Theo kế hoạch, hai bên sẽ hợp tác trong nhiều hoạt động như phân phối nội dung kỹ thuật số, dịch thuật và lồng tiếng, quảng bá trên mạng xã hội, cấp phép sử dụng các nhân vật và thương hiệu, tổ chức sự kiện và chương trình biểu diễn trực tiếp.

Điều này có nghĩa các thương hiệu nổi tiếng của Bandai Namco không chỉ xuất hiện qua phim hoạt hình hay trò chơi điện tử, mà còn có thể được phát triển thành những hoạt động gặp gỡ người hâm mộ, sự kiện theo chủ đề hoặc chương trình biểu diễn tại Đông Nam Á.

Danh mục thương hiệu của Bandai Namco có nhiều cái tên quen thuộc với khán giả như Dragon Ball, One Piece, GundamPAC-MAN.

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Đại diện Bandai Namco cho biết tập đoàn kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm hoạt động và mạng lưới người hâm mộ của POPS để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á - Ảnh: Bandai Namco

Trong đó, việc tổ chức sự kiện và biểu diễn trực tiếp là một hướng hợp tác đáng chú ý. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố chương trình cụ thể nào tại thời điểm thông báo thương vụ.

Về phía POPS, doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp tác sẽ giúp đưa thêm nhiều nội dung và trải nghiệm giải trí đến với khán giả trong khu vực.

Thương vụ cho thấy Bandai Namco đang tìm cách mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, không chỉ thông qua việc phát hành anime và trò chơi mà còn bằng nhiều hình thức giải trí khác. Với lợi thế am hiểu thị trường địa phương, POPS được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp các thương hiệu Nhật Bản tiếp cận người hâm mộ trong khu vực.

- Ảnh 4.Tập Doraemon về Việt Nam sẽ phát miễn phí trên kênh YouTube POPS Kids

Tập đặc biệt của Doraemon lấy bối cảnh Việt Nam mang tên 'Món quà là chuyến du lịch Việt Nam' sẽ được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube POPS Kids.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Gundam Bandai Doraemon POPS Conan

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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