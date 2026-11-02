Tuyển thủ U23 Việt Nam sút thẳng về lưới nhà ở giải hạng nhất

Pha sút thẳng về gôn nhà của hậu vệ U23 Việt Nam tại giải hạng nhất - Nguồn: FPT Play

Phút 49 của trận đấu, trong nỗ lực truy cản tiền đạo của Khánh Hòa, trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải của CLB Huế tung chân phá bóng nhưng vô tình sút thẳng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn.

Tình huống này đã được ban tổ chức giải ghi nhận là bàn phản lưới của Nguyễn Lương Tuấn Khải, theo báo cáo trận đấu.

Vì bàn thua này mà CLB Huế nhận thất bại chung cuộc 1-2 tại vòng 6 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027, qua đó đứng áp chót bảng xếp hạng (13/14 đội).

Nguyễn Lương Tuấn Khải trong trận gặp U23 Hàn Quốc ở Asiad 2026 - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Nguyễn Lương Tuấn Khải là cái tên nổi bật nhất CLB Huế, khi vừa góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026, diễn ra ở Nhật Bản.

Ở kỳ đại hội này, Tuấn Khải dự bị 3 trận vòng bảng trước Kuwait, Philippines và Uzbekistan, đá chính trận knock-out gặp Hàn Quốc (thua 0-4), cũng là trận cuối cùng của U23 Việt Nam.

Tuấn Khải sinh năm 2006, cao 1,78m, có thể đá trung vệ lệch trái và phải. Anh đang là trụ cột CLB Huế với 6 trận đá chính sau 6 vòng từ đầu mùa. Nhiều khả năng Tuấn Khải sẽ vẫn có tên trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu Gia Lai - VTV Cup 2026 diễn ra tháng 11 này.