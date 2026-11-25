BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - chia sẻ tại hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 25-11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Thường trực HĐND và UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế.

Cần tạo điều kiện thuận lợi cho trạm y tế trong thanh toán, cấp phát thuốc BHYT

BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - cho hay năm vừa qua, bệnh viện khám ngoại trú gần 800.000 lượt, trong đó nhóm bệnh mạn tính chiếm khoảng 45%. Theo đánh giá, những bệnh này hoàn toàn có thể được quản lý, chăm sóc tại tuyến cơ sở, cụ thể là tại các trạm y tế.

Tuy nhiên, qua khảo sát một số trạm y tế, chẳng hạn Trạm y tế Long Hòa, nhân lực tại đây còn khá mỏng. Trạm chỉ có 3 bác sĩ cơ hữu, không đủ để đảm đương công việc. Vì vậy, Bệnh viện Trưng Vương đã cử hai bác sĩ về cùng làm việc, hỗ trợ trạm.

Nhưng về lâu dài, nếu không bổ sung đủ nhân lực để bảo đảm các hoạt động, việc tuyến trên cử người về chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời, khó tạo được sự kết nối bền vững. Khi muốn chuyển giao kỹ thuật nào đó, bệnh viện cũng gặp khó khăn về nhân lực và trang thiết bị.

Bên cạnh đó, các trạm y tế gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân sự, vì định biên được phân bổ theo dân số.

Khi đã đạt mức tối đa biên chế thì không thể tuyển thêm được, dù nhu cầu nhân lực tại nhiều nơi còn rất lớn.

Tiếp đến là cần tạo thuận lợi hơn trong thanh toán và cấp phát thuốc tại trạm y tế.

Một số thuốc được bệnh viện hạng I kê toa chỉ định nhưng khi người bệnh về trạm y tế nhận thuốc thì gặp khó khăn, vì thuốc không nằm trong danh mục của trạm.

PGS.TS Trương Đình Cẩm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN

Hỗ trợ các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT, giảm tải tuyến cuối

PGS.TS Trương Đình Cẩm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức - cho biết nhiều bệnh viện tuyến cuối đang quá tải, trong khi y tế cơ sở chưa thu hút được người dân đến khám, chữa bệnh.

Ông kiến nghị thành phố sớm có cơ chế chia sẻ nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn giữa các tuyến, trong đó có sự tham gia của các bệnh viện tư nhân.

Cụ thể, ông đề nghị Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT ban đầu; đồng thời xem xét cho phép bệnh viện tư nhân làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện chuyên khoa, chuyên sâu.

Để thực hiện, theo ông, cần làm rõ cơ chế điều phối nhân lực, chế độ làm việc của nhân viên y tế và quy trình chuyển người bệnh giữa các cơ sở.

Ông cũng đề xuất thí điểm mô hình phối hợp quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Theo đó, trạm y tế quản lý, theo dõi người bệnh tại nơi cư trú; khi cần khám chuyên sâu, người bệnh được chuyển đến bệnh viện tư nhân, sau đó trở về trạm y tế để tiếp tục theo dõi theo kế hoạch điều trị do bệnh viện chuyển lại.

Theo ông, cách làm này giúp người bệnh được chăm sóc liên tục, gần nhà, đồng thời góp phần giảm tải cho tuyến cuối.

Hàng loạt giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở Trong thời gian qua và thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tuyến y tế cơ sở: Về bảo đảm danh mục thuốc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến cơ sở chủ động rà soát nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thực tế tại địa phương để kịp thời xây dựng kế hoạch bổ sung danh mục thuốc BHYT phù hợp quy định chuyên môn và năng lực điều trị tại trạm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Về bổ sung thiết bị y tế khám bệnh, chữa bệnh cơ bản cho tuyến y tế xã, Sở Y tế đang khẩn trương rà soát, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho các đơn vị y tế. Về nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ: Ngành y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, hỗ trợ, luân phiên bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã, phường, đặc khu...