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Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Gắn bệnh viện với trạm y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại chỗ

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THU HIẾN
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THU HIẾN
THU HIẾN
HỮU DUY
HỮU DUY

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh cần tận dụng các cơ sở dôi dư phục vụ y tế, kết nối bệnh viện với trạm y tế để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân ngay tại địa phương.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Gắn bệnh viện với trạm y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại chỗ - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát - Ảnh: HỮU DUY

Ngày 12-11, Thành ủy TP.HCM đã có buổi khảo sát trụ sở các bệnh viện trên địa bàn thành phố tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Buổi khảo sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì. Cùng tham dự có đại diện Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo phường Tân Mỹ, cùng các sở, ngành.

Kiến nghị sử dụng cơ sở dôi dư để phát triển chuyên sâu

Báo cáo tại buổi khảo sát, bác sĩ Nguyễn Thế Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập - cho biết bệnh viện hiện hữu gồm khối nhà 9 tầng, được khánh thành năm 2018. Theo thiết kế ban đầu, công suất của bệnh viện là 100 giường nội trú và khoảng 400 lượt khám mỗi ngày.

Hiện nay, số lượt khám đã tăng lên khoảng 1.600 - 1.700 lượt/ngày, dự kiến năm 2027 có thể đạt 1.800 - 1.900 lượt/ngày và đến năm 2028 khoảng 2.000 lượt/ngày.

Ngoài ra, công suất nội trú ban đầu của bệnh viện là 100 giường, hiện bệnh viện tiếp nhận khoảng 170 - 175 bệnh nhân mỗi ngày. Số bệnh nhân nội trú cũng đã vượt quá khả năng đáp ứng của bệnh viện.

Để đáp ứng, bệnh viện phải sắp xếp, tận dụng nhiều khu vực, kể cả các phòng bệnh. Một số phòng nhỏ phải kê ba, bốn giường. 

Bệnh viện định hướng phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2030.

Bệnh viện mong muốn thành phố giao khu đất của Trạm y tế phường Tân Mỹ liền kề cho bệnh viện phát triển chuyên sâu.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhận định khu đất bệnh viện hiện rộng khoảng 11.800m²; khu đất trạm y tế liền kề khoảng 5.540m². Nếu được bàn giao để mở rộng bệnh viện, tổng diện tích sẽ khoảng 17.340m².

Bệnh viện cần định hướng quy mô ít nhất 500-600 giường để đáp ứng nhu cầu. 

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Gắn bệnh viện với trạm y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại chỗ - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Thế Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập - phát biểu tại buổi khảo sát - Ảnh: HỮU DUY

Hợp khối những khu đất liền kề bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương phường Tân Mỹ đã quan tâm đầu tư cho y tế khu vực quận 7 (cũ), góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người dân tại bốn phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận và Phú Thuận. Ông đánh giá cao Bệnh viện Nguyễn Thị Thập khi các chỉ số về khám ngoại trú, điều trị nội trú và phẫu thuật đều tăng qua các năm. Điều này cho thấy năng lực của bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế ngày càng được nâng cao, giúp người dân thêm tin tưởng đến khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh bệnh viện đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện. Đồng thời đã hỗ trợ các trạm y tế tại bốn phường và Trung tâm Y tế khu vực Nhà Bè, đây là việc cần tiếp tục phát huy.

Thành phố có hai hướng đầu tư hạ tầng y tế. Hướng thứ nhất là đầu tư công. Hướng thứ hai là nhân cơ hội sắp xếp, bố trí lại trụ sở để tận dụng các cơ sở dôi dư, hợp khối những khu đất liền kề, qua đó cải thiện cảnh quan, môi trường, điều kiện của cơ sở y tế và không gian làm việc cho nhân viên y tế.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập được định hướng theo hướng thứ hai: tận dụng trụ sở sau sắp xếp, phát huy công năng và hợp thửa các khu đất liền kề có chức năng y tế để nâng cao năng lực bao phủ y tế tại khu vực quận 7 (cũ).

Toàn khu vực bốn phường hiện có hơn 400.000 dân. Theo định mức 35 giường bệnh trên 10.000 dân, khu vực cần khoảng 1.470 giường, trong khi Bệnh viện Nguyễn Thị Thập hiện có 300 giường.

Khu đất bệnh viện hiện hữu rộng hơn 11.000m², còn Trạm y tế phường Tân Mỹ rộng khoảng 5.000m². Nếu kết nối hai khu đất, tổng diện tích khoảng 17.000m²; cần tính toán phương án phát triển mũi nhọn phù hợp với khu vực.

Một phương án là kết hợp hoạt động của bệnh viện và trạm y tế, vừa giảm tải cho các phòng khám tuyến trên, vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu. Hai cơ sở có thể bổ trợ nhau để chăm sóc sức khỏe người dân và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Nâng năng lực y tế, phục vụ người dân ngay tại khu vực - Ảnh 5.Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc: Phát triển bệnh viện tại cụm y tế Thủ Đức, tăng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh cần phát triển thêm bệnh viện cụm y tế Thủ Đức để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, tăng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe.

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THU HIẾN - HỮU DUY
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    Chủ đề: bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập Sở Y tế TP. HCM

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