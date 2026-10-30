Từ người giỏi marketing, bán hàng đến điều hành một khối kinh doanh

Anh Bùi Việt Phương trong buổi lễ tốt nghiệp PSO MBA - Ảnh: PSO

PSO MBA là mô hình đào tạo nhà quản lý trẻ, kết hợp chương trình MBA của Đại học Western Sydney với các khóa học thực chiến của Viện PSO, giúp học viên có năng lực giải quyết vấn đề sắc bén, từ đó thăng tiến sự nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Tìm công cụ quản trị cho người giỏi chuyên môn

Trước khi bước vào chương trình PSO MBA, anh Bùi Việt Phương đã có nhiều năm làm việc trong các lĩnh vực marketing, bán hàng và phát triển kinh doanh. Kinh nghiệm thực tế giúp anh tự tin trong xây dựng kế hoạch, tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Thách thức xuất hiện vào thời điểm anh được công ty giao quản lý đội ngũ gồm 17 nhân sự. Trong đó, 12 người làm việc tại các bộ phận telesales và chăm sóc khách hàng, 5 người thuộc bộ phận marketing.

Mỗi nhân sự có tính cách, phong cách làm việc, động lực và mong muốn phát triển khác nhau. Các bộ phận cũng theo đuổi những mục tiêu và chỉ số công việc riêng. "Lúc đó, tôi hoàn toàn tự tin về chuyên môn nhưng lại gặp rất nhiều thách thức trong việc quản trị con người", anh Phương nhìn lại.

Bài toán đặt ra với anh lúc đó là người quản lý phải hiểu điều gì tạo động lực cho từng nhân sự, giao việc ra sao, phản hồi như thế nào và làm cách nào để kết nối mỗi cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức.

Mong muốn tìm kiếm những công cụ quản trị còn thiếu trở thành một trong những lý do chính khiến anh lựa chọn PSO MBA. Anh không đặt mục tiêu thay đổi ngành nghề, mà muốn bổ sung năng lực cần thiết để chuẩn bị cho các vị trí quản lý có phạm vi trách nhiệm lớn hơn.

Quả ngọt sớm đến khi học PSO MBA. Học phần Leadership (Lãnh đạo) - một trong 4 Practice Component (hợp phần thực hành) được dẫn dắt bởi chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tạo ra dấu ấn rõ rệt đầu tiên. Ngay sau khi hoàn thành môn học, anh từng chia sẻ với các thành viên trong lớp: "Tôi đã hoàn vốn rồi".

Khoản "hoàn vốn" chính là việc anh tìm thấy cách lý giải cho những vấn đề mình từng gặp trong quá trình quản lý đội ngũ. Học phần giúp anh nhìn rõ hơn sự phức tạp của quản trị con người, từ động lực làm việc, nhu cầu phát triển của từng cá nhân đến vai trò của người quản lý trong việc tạo định hướng và xây dựng môi trường làm việc.

Qua đó, anh dần nhận ra quản lý không đơn thuần là kiểm tra tiến độ, phân chia đầu việc hay yêu cầu nhân viên hoàn thành chỉ tiêu. Người đứng đầu cần giúp đội ngũ hiểu được mục tiêu chung, tạo điều kiện để từng cá nhân phát huy năng lực và duy trì sự gắn kết trong quá trình làm việc.

Những kiến thức trên cũng giúp anh nhìn lại cách mình từng điều hành các bộ phận telesales, chăm sóc khách hàng và marketing. Thay vì tập trung chủ yếu vào kết quả chuyên môn, anh bắt đầu tiếp cận các vấn đề từ góc nhìn con người, hệ thống và tổ chức.

Anh Bùi Việt Phương chia sẻ đã nhận được nhiều giá trị từ chương trình PSO MBA - Ảnh: PSO

Bước chuyển sang năng lực điều hành toàn diện

Bên cạnh môn Leadership, anh Việt Phương chia sẻ môn Integrated Business Experience (Trải nghiệm kinh doanh tích hợp) giúp anh hệ thống hóa những mảng kiến thức vốn từng được nhìn nhận riêng lẻ.

Như Marketing cần gắn với chiến lược. Dữ liệu phải hỗ trợ quá trình ra quyết định. Cơ cấu nhân sự phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Hoạt động vận hành cần phục vụ giá trị mà doanh nghiệp cam kết mang đến cho khách hàng.

Các vấn đề tại chính doanh nghiệp anh đang làm trở thành chất liệu cho quá trình học, còn những công cụ được tiếp cận trên lớp được vận dụng trực tiếp trong công việc điều hành.

Theo anh Phương, chương trình PSO MBA cung cấp nền tảng học thuật, phương pháp quản trị và kinh nghiệm thực tiễn từ các giảng viên, chuyên gia trong ngành.

Phần giá trị còn lại phụ thuộc vào khả năng vận dụng của từng người học. "Các thầy cô không thể thay chúng ta tư duy, cũng không thể thay chúng ta ra quyết định trong công việc", anh chia sẻ.

Cuối năm 2025, khoảng hai tháng sau khi tốt nghiệp, anh Bùi Việt Phương chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Năng lượng tại DAT Group.

Nhưng trên hết, anh đúc kết sự thay đổi lớn nhất sau hai năm học PSO MBA nằm ở tư duy. Bởi thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp không đơn thuần là thay đổi chức danh, mà phản ánh một bản lĩnh vững vàng hơn và khả năng đảm nhận một phạm vi trách nhiệm lớn hơn.