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Sinh viên UEH.ISB và sự lựa chọn Cử nhân liên ngành ISP

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Mong muốn phát triển bản thân và trải nghiệm văn hóa mới là lý do các sinh viên khóa đầu tiên chọn Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP của Trường Tài năng UEH.ISB - chương trình đào tạo hai năm tại Việt Nam và hai năm tại Đài Loan (Trung Quốc).

Sinh viên UEH.ISB nói về lý do chọn Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh 1.

Những sinh viên đầu tiên sẽ theo học chương trình Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh: UEH.ISB

Khóa sinh viên nhập học năm 2026 của chương trình Cử nhân kinh doanh liên ngành (ISP) đã bắt đầu học tại Trường Tài năng UEH.ISB.

Trước chặng đường tại Đại học Fu Jen, Đài Loan (TQ), mỗi người đều mang kỳ vọng riêng về việc thử thách bản thân, mở rộng quan hệ và thích nghi với môi trường quốc tế.

Chọn một môi trường để thử sức

Bạn Nguyễn Minh Như Ý - cựu học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (TP.HCM) - là một trong những sinh viên đầu tiên lựa chọn chương trình Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP.

Nói về lựa chọn này, Như Ý mong muốn có thể bước ra khỏi vùng an toàn, cho bản thân có được sự tự tin, thêm bạn bè và những trải nghiệm mới.

"Em chọn ISP để bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin hơn, kết nối với nhiều bạn bè và có thêm những trải nghiệm mới. Em mong hành trình du học sẽ giúp em khám phá nhiều điều và đi xa hơn trong tương lai", Như Ý chia sẻ.

Sinh viên UEH.ISB nói về lý do chọn Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh 2.

Các sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP sẽ bắt đầu nhiều trải nghiệm hấp dẫn, từ Việt Nam đến Đài Loan - Ảnh: UEH.ISB

Trong khi đó, bạn Huỳnh Thị Tố Uyên - cựu học sinh Trường THPT Hoàng Việt (TP.HCM) - quan tâm tới cơ hội học hỏi từ giảng viên. Bạn mong việc học tại ISP giúp mình phát triển, được trao đổi với thầy cô và tiếp tục mở rộng các mối quan hệ.

Đài Loan (TQ) cũng là nơi Tố Uyên muốn trải nghiệm một nền văn hóa mới. Bạn chờ đợi cơ hội tìm hiểu môi trường sống khác với những điều quen thuộc ở Việt Nam, đồng thời có thêm những kết nối quốc tế trong quá trình học.

Bạn Đinh Xuân Quỳnh - cựu học sinh Trường THPT Trần Cao Vân - cũng chọn ISP để trải nghiệm và trau dồi bản thân. Trong những điều mong đợi trước khi du học, Quỳnh nhấn mạnh sự tự tin, cởi mở và sáng tạo.

"Em mong hành trình du học sẽ giúp em thêm phần tự tin, cởi mở và xây dựng sự sáng tạo hơn cho chính mình", Quỳnh nói.

Chuẩn bị cho việc học và cuộc sống xa nhà

Theo đại diện trường UEH.ISB , chương trình Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP được thiết kế theo mô hình 2+2: hai năm tại UEH.ISB ở Việt Nam và hai năm tại Đại học Fu Jen, Đài Loan (TQ).

Giai đoạn học tại Việt Nam sẽ xây dựng nền tảng học thuật, khả năng học độc lập và thích nghi, chuẩn bị cho sinh viên bước sang môi trường quốc tế.

Một điểm đặc biệt trong ISP là sự có mặt của các cố vấn cá nhân. Mỗi sinh viên có phiên trao đổi bắt buộc hằng tháng, kéo dài 30-60 phút, theo hình thức một đối một. Người học có thể đề nghị thêm buổi gặp nếu cần.

Các phiên này giúp theo dõi tiến độ học tập, nhận diện khó khăn và thống nhất việc cần làm. Sinh viên được hỗ trợ xây dựng thói quen học, quản lý thời gian, sắp xếp khối lượng bài vở và đặt mục tiêu. Đây cũng là đầu mối để các bạn trao đổi về những yêu cầu trong quá trình học và chuẩn bị chuyển tiếp.

Sinh viên UEH.ISB nói về lý do chọn Cử nhân kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân - hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - chia sẻ về chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh: UEH.ISB

Về ngôn ngữ, chương trình có lớp bổ trợ tiếng Anh gồm 10 buổi hướng dẫn do giảng viên bản ngữ phụ trách, tập trung vào giao tiếp trong học tập và kinh doanh. Bên cạnh đó, các bạn được học thêm tiếng Hoa, bước đệm để sang Đài Loan (TQ).

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, hoạt động phát triển năng lực lãnh đạo trong ISP được thiết kế thành hai giai đoạn. Sinh viên bắt đầu bằng việc tìm hiểu bản thân, xây dựng khả năng học trong môi trường quốc tế. Sau đó, các bạn vận dụng kiến thức vào những vấn đề thực tế và chuẩn bị cho giai đoạn tại Đài Loan (TQ).

Chương trình dự kiến có các chuyến tìm hiểu trường, doanh nghiệp hoặc tổ chức, cùng những buổi trao đổi với người làm nghề. Các hoạt động hướng tới việc giúp sinh viên hiểu môi trường làm việc, những vị trí nghề nghiệp và yêu cầu đối với người mới đi làm.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - nhấn mạnh: "UEH.ISB hướng dẫn và tạo điều kiện, còn sinh viên phải tự thực hiện từng bước. Các em cần tập đặt mục tiêu, sắp xếp việc học và biết tìm sự hỗ trợ đúng lúc. Chúng tôi muốn sau vài năm đại học, sinh viên có thể kể rõ mình đã làm gì, học được gì và sẽ tiếp tục rèn luyện điều gì".

Tư vấn tuyển sinh:

Ðịa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Hotline: 0906738898

Email: isp.admissions@isb.edu.vn

Website: https://isp-admission.isb.edu.vn/

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    Chủ đề: cử nhân UEH viện ISB sinh viên Trường Tài năng UEH.ISB -

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