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Cử nhân ISP năm 2026: Học tập kinh doanh và công nghệ tại UEH.ISB

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Khóa sinh viên năm 2026 của chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP đã bắt đầu học kỳ đầu tiên tại Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM). Chương trình có lộ trình hai năm tại Việt Nam và hai năm tại Đại học Fu Jen, Đài Loan (TQ).

Cử nhân ISP: Khám phá lộ trình học tại Đài Loan và Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Những sinh viên đầu tiên sẽ theo học chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP - Ảnh: UEH.ISB

Học cách kết nối kiến thức để giải quyết công việc

Theo Trường Tài năng UEH.ISB, chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP tiếp cận đào tạo theo hướng kết hợp kinh doanh, công nghệ và phát triển bền vững.

Trong đó, kiến thức kinh doanh giúp sinh viên hiểu hoạt động của tổ chức, nhu cầu khách hàng và cách tạo giá trị. Dữ liệu, hệ thống và công cụ số hỗ trợ phân tích, thực hiện công việc. Còn các nội dung về phát triển bền vững giúp người học xem xét trách nhiệm và khả năng duy trì giá trị của một quyết định.

Cử nhân ISP: Khám phá lộ trình học tại Đài Loan và Việt Nam năm 2026 - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - Ảnh: UEH.ISB

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, cho biết ISP hướng tới việc giúp sinh viên sử dụng kiến thức để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể.

Năng lực nghiên cứu bắt đầu từ việc đặt đúng câu hỏi, tìm và đánh giá bằng chứng. Khả năng giải quyết vấn đề đòi hỏi người học xác định được bài toán, xem xét các phương án và đề xuất cách làm khả thi.

"Muốn làm được như vậy, sinh viên cần nắm chắc kiến thức từng môn, rồi biết kết nối chúng. Việc học cần tạo cơ hội để sinh viên sử dụng những kiến thức đó cùng nhau", thầy Quân chia sẻ.

Theo định hướng này, chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP thiết kế các nội dung về kinh doanh, công nghệ và phát triển bền vững trên tinh thần bổ sung cho nhau. Sinh viên được khuyến khích tiếp tục học, thích nghi với yêu cầu mới và rèn khả năng hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn.

Về ngoại ngữ, bên cạnh tiếng Anh, sinh viên sẽ được học thêm tiếng Trung như ngoại ngữ thứ hai, phục vụ lộ trình học tại Đài Loan (TQ) và mở rộng nhiều cơ hội công việc sau này.

Chủ động chọn hướng học chuyên sâu

Cử nhân ISP: Khám phá lộ trình học tại Đài Loan và Việt Nam năm 2026 - Ảnh 3.

Hành trình với nhiều học phần thú vị đang chờ sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh liên ngành ISP trải nghiệm - Ảnh: UEH.ISB

Theo Trường Tài năng UEH.ISB, trong hai năm đầu tại Việt Nam, chương trình xây dựng nền tảng qua các môn kinh tế học quản lý, quản trị kinh doanh, marketing, kế toán và tài chính. Sinh viên sẽ học thêm thống kê ứng dụng, phương pháp nghiên cứu kinh doanh và hệ thống thông tin quản lý.

Cùng với đó, các môn tư duy thiết kế, trách nhiệm doanh nghiệp và khởi nghiệp bền vững bổ sung cách tìm giải pháp, xem xét đạo đức và tác động của hoạt động kinh doanh.

Bước sang giai đoạn tại Đại học Fu Jen, sinh viên được lựa chọn hai trong bốn hướng: Global Management (quản trị toàn cầu), Global Sustainability (phát triển bền vững toàn cầu), Global Studies (nghiên cứu toàn cầu) và Global Technology (công nghệ toàn cầu).

Theo đại diện Đại học Fu Jen, cấu trúc linh hoạt này cho phép người học phát triển năng lực theo mối quan tâm thực tế.

Cụ thể, hướng quản trị tập trung vào quản lý doanh nghiệp, nhân sự, kinh doanh quốc tế và phân tích tài chính; hướng công nghệ trang bị kỹ năng lập trình, công nghệ ứng dụng và quản trị AI; hướng phát triển bền vững cung cấp góc nhìn về quản lý môi trường, truyền thông và năng lực lãnh đạo; trong khi hướng nghiên cứu toàn cầu chú trọng vào giao tiếp xuyên văn hóa và quan hệ quốc tế.

Lộ trình đào tạo liên ngành này nhận được sự quan tâm của nhiều tân sinh viên và phụ huynh. Là một trong những sinh viên lựa chọn chương trình ngay từ đầu, bạn Nguyễn Bình Minh - cựu học sinh Trường THPT Bà Điểm (TP.HCM) - nói bạn chọn ISP với mục tiêu cải thiện tiếng Anh và chuẩn bị cho công việc sau này.

Bạn mong giai đoạn học tại Đài Loan sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế, giúp mình hiểu thêm về môi trường học tập và làm việc quốc tế.

Cùng chung mục tiêu, bạn Đặng Thái Tuấn mong muốn được kết nối với bạn bè quốc tế, học hỏi từ những người cùng định hướng và theo đuổi các giá trị bền vững trong nghề nghiệp.

Từ góc nhìn gia đình, ông Nguyễn Thiều, phụ huynh tân sinh viên ISP, cho biết uy tín đào tạo của UEH-ISB và Đại học Fu Jen là cơ sở để gia đình tin tưởng lựa chọn.

Ông kỳ vọng con được trang bị kiến thức chuyên môn, rèn khả năng sử dụng ngoại ngữ, tư duy độc lập và kỹ năng làm việc với những người có nền tảng văn hóa khác nhau, để có thể chủ động học tập, làm việc trong môi trường quốc tế.

Tư vấn tuyển sinh

Ðịa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Hotline: 0906738898

Email: isp.admissions@isb.edu.vn

Website: https://isp-admission.isb.edu.vn/

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    Chủ đề: viện ISB Trường Tài năng UEH.ISB tuyển sinh sinh viên đại học

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