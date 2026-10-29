Chương trình PSO MBA qua góc nhìn của giám đốc tài chính

Anh Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ về hành trình học PSO MBA của mình - Ảnh: PSO

PSO MBA là mô hình đào tạo nhà quản lý trẻ, kết hợp chương trình MBA của Đại học Western Sydney với các khóa học thực tiễn của Viện PSO, giúp học viên có năng lực giải quyết vấn đề sắc bén, từ đó thăng tiến sự nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Khi kiến thức giảng đường giải bài toán gọi vốn

Theo đại diện chương trình PSO MBA , anh Nguyễn Ngọc Sơn hiện đảm nhận chức vụ Finance Director (Giám đốc tài chính) tại Galaxy Play Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp khóa PSO MBA cuối năm 2025.

Anh cũng là một trong những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc (High Distinction) của chương trình.

Anh Sơn cho biết, đây là thành quả của quá trình chọn lọc chương trình MBA kỹ lưỡng mà anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu và đánh giá.

Điểm khác biệt lớn nhất của PSO MBA là cách thiết kế học phần tương ứng với từng chức năng quan trọng trong tổ chức, và kết nối các cấu phần thành một bức tranh quản trị tổng thể.

Với xuất phát điểm thiên về vận hành và từng làm việc tại một Big4 ngành kiểm toán, anh không xa lạ với bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, việc chuyển hóa những dữ liệu tài chính này thành công cụ phục vụ quản trị và huy động vốn cho doanh nghiệp vẫn là một bài toán mới đối với anh.

Bước ngoặt đến từ học phần Financial Reports for Decision Making (Báo cáo tài chính phục vụ ra quyết định). Học phần này giúp anh vận dụng kiến thức về báo cáo tài chính và kế toán quản trị để hỗ trợ ra quyết định quản trị hiệu quả, thông qua việc phản ánh rõ mối liên kết chặt chẽ giữa tài sản, nguồn vốn với hiệu quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền.

Ngay sau lúc hoàn thành môn học, anh đã nhanh chóng giúp lãnh đạo công ty xây dựng một mô hình tài chính chi tiết, thể hiện rõ hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng.

Mô hình này trở thành một trong những cơ sở hỗ trợ ban lãnh đạo thuyết phục các nhà đầu tư cung cấp thêm nguồn lực để phát triển doanh nghiệp. Đây là mình chứng cho tính thực tiễn của chương trình PSO MBA, khi kiến thức vừa được tiếp thu đã trở thành công cụ trực tiếp để giải quyết vấn đề.

"Yêu cầu đột xuất từ cấp trên lại hoàn toàn trùng khớp với những kiến thức tôi vừa được trang bị trên giảng đường. Đến tận bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy đó là một sự giao thoa thời điểm rất đắt giá", anh Sơn chia sẻ.

Không chỉ hiểu sâu hơn về khía cạnh tài chính trong quyết định quản trị, anh Sơn cho biết chương trình cũng giúp anh thúc đẩy quá trình huy động vốn của công ty, sau khi kết thúc học phần Wealth Management (Quản lý tài sản).

Đây là một trong những practice components (thực hành) được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu, đến từ các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn.

Học viên sẽ được đặt vào vị trí của cả nhà đầu tư lẫn người đi gọi vốn, qua đó hiểu rõ hơn kỳ vọng của bên cung cấp vốn và trách nhiệm của đội ngũ điều hành.

Những kiến thức từ học phần đã hỗ trợ anh trong quá trình chuẩn bị và làm việc với nhà đầu tư, góp phần giúp hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp đạt kết quả tích cực.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn trong buổi lễ tốt nghiệp PSO MBA. - Ảnh: PSO

Một mạng lưới, kết nối cả đối tác và nhân tài

Theo anh Sơn, bên cạnh kiến thức chuyên môn, cộng đồng học viên PSO MBA cũng mang lại những giá trị thiết thực trong kết nối và kinh doanh.

Khi anh cần tìm kiếm những đối tác tiềm năng để mở rộng hợp tác, những học viên cùng lớp đã trở thành kênh giới thiệu tin cậy và hiệu quả.

Đến từ nhiều ngành nghề, doanh nghiệp và vị trí khác nhau, các học viên PSO mang theo những mạng lưới quan hệ và hiểu biết thị trường đa dạng. Nhờ đó, họ có thể nhận diện nhu cầu tương đồng và kết nối anh với những đối tác có tiềm năng hợp tác.

Từ những mối quan hệ hình thành trong quá trình học, anh đã thành công hợp tác với hai đối tác chiến lược ngay khi chương trình vẫn đang diễn ra.

"Có người trực tiếp đưa tôi đến đúng đối tác mình đang tìm kiếm, cũng có người chủ động kết nối khi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên", anh chia sẻ.

Mạng lưới học viên PSO MBA cũng hỗ trợ rất nhiều trong bài toán tuyển dụng. So với các kênh truyền thống, những ứng viên được bạn học giới thiệu thường đã có sự tham chiếu nhất định về năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Nhờ đó, anh có thể tiếp cận nhân sự phù hợp nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Cùng với quan hệ đối tác được thiết lập trong thời gian học, đây là những kết quả cụ thể cho thấy mạng lưới học viên PSO MBA có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học. .

Nhìn lại hành trình của mình, anh Sơn khẳng định PSO MBA đã giúp anh mở rộng từ góc nhìn chuyên môn sang tư duy điều hành toàn diện.

Mỗi học phần tương ứng với một chức năng quan trọng trong doanh nghiệp, qua đó giúp người học hiểu rõ mối liên hệ giữa tài chính, vận hành, marketing, nhân sự và chiến lược, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường kinh doanh không ngừng biến động.

Theo anh, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc ứng dụng kiến thức vào công việc, mà còn ở khả năng chuyển hóa mạng lưới học viên thành những nguồn lực và cơ hội kinh doanh thực tế.