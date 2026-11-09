Từ lưới đánh cá cũ thành túi xanh

Túi lưới EcoNet được Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) giới thiệu đến người tiêu dùng ở Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra ngày 7 và 8-11 tại TP.HCM, gian hàng của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan), giới thiệu đến khách tham quan những chiếc túi EcoNet được làm từ lưới đánh cá đã qua sử dụng.

Đây là sản phẩm thuộc sáng kiến kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp, hướng đến việc tận dụng những vật liệu có nguy cơ trở thành rác thải để tạo ra các sản phẩm có ích trong đời sống.

Chiếc túi lưới khiến người dùng thích thú

Không chỉ nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước, những chiếc túi EcoNet còn thu hút sự chú ý của du khách quốc tế nhờ thiết kế tiện dụng và câu chuyện tái sử dụng vật liệu phía sau sản phẩm.

Khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn túi lưới EcoNet tại gian hàng trong Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Chuti, du khách đến từ Thái Lan, chọn mua một chiếc túi lưới "made in Vietnam" này vì sản phẩm không chỉ đặc biệt ở thiết kế mà còn ở ý nghĩa của việc tận dụng những vật liệu đã qua sử dụng.

"Tôi chọn mua chiếc túi này không chỉ vì thiết kế mà còn bởi sản phẩm góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Việc tái sử dụng, tái chế vật liệu đã qua sử dụng không chỉ giúp giảm rác thải mà còn mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi rất trân trọng những người đã làm ra sản phẩm này", bà Chuti chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tại sự kiện, ông Chaitath Tongsalee, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SCG Việt Nam, cho biết những tấm lưới dư thừa từ hoạt động đánh bắt thủy sản thường trở thành rác thải và có nguy cơ trôi ra biển.

Thông qua chương trình EcoNet, doanh nghiệp thu gom, tận dụng nguồn vật liệu này để tạo ra những chiếc túi có thể sử dụng nhiều lần, đồng thời góp phần tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng địa phương.

Theo ông Chaitath, đây là ví dụ về cách kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. "Người dân có thêm thu nhập, trong khi môi trường cũng được hưởng lợi. Đây là cách tăng trưởng và phát triển xanh có thể song hành", ông Chaitath chia sẻ.

Tại gian hàng, khách tham quan cũng được tìm hiểu câu chuyện về hành trình tái sinh những tấm lưới đánh cá, đồng thời trải nghiệm cách phân loại rác đơn giản có thể áp dụng tại nhà.

Ông Chaitath Tongsalee, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SCG Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiếc túi nhỏ, thói quen lớn

Đánh giá về Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, ông Chaitath cho rằng sự kiện ngày càng thành công qua các năm, đặc biệt trong việc đưa những giải pháp xanh đơn giản, dễ áp dụng đến gần hơn với đời sống người dân.

Theo ông, ngày hội còn tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ, qua đó chia sẻ những cách thực hành xanh trong sinh hoạt hằng ngày.

Với SCG, ông Chaitath cho biết ESG là nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của tập đoàn. Thông qua sự kiện, doanh nghiệp muốn giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các giải pháp carbon thấp, bao bì bền vững và định hướng phát triển tổ hợp hóa dầu xanh, góp phần hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Người dùng thích thú với túi lưới EcoNet ở Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Riêng với sản phẩm EcoNet, ông Chaitath nói việc thay đổi thói quen tiêu dùng không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn.

Chẳng hạn, nếu một chiếc túi được sử dụng 100 lần để thay thế túi nhựa dùng một lần, người tiêu dùng có thể giảm sử dụng đến 100 chiếc túi nhựa.

Đại diện SCG kỳ vọng những sản phẩm gần gũi như túi EcoNet sẽ giúp người tiêu dùng từng bước hình thành thói quen sử dụng đồ dùng nhiều lần, thay vì lựa chọn các sản phẩm dùng một lần.

Miss Cosmo TP.HCM Lệ Nam (bên trái) và MC Thu Hòa (bên phải) khoe những chiếc túi lưới xinh xắn, thân thiện với môi trường - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…