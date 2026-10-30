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Từ chiến khu Đ đến hành trình 50 năm đào tạo cán bộ phía Nam

tác giả
BÙI HƯƠNG LY
BÙI HƯƠNG LY
BÙI HƯƠNG LY

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Phân hiệu Học viện Hành chính tại TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời đại số.

Từ chiến khu Đ đến hành trình 50 năm đào tạo cán bộ phía Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công - phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 30-10, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM (APAG) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công - đặt ra những yêu cầu mang tính bước ngoặt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khu vực phía Nam.

Nửa thế kỷ ghi dấu ấn

Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của Phân hiệu tại TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, đánh giá cao những cống hiến vượt khó của các thế hệ thầy và trò. 

Từ tiền thân là Trường Cán bộ Chính quyền Miền Nam được thành lập năm 1974 giữa chiến khu Đ, cho đến nay, Phân hiệu đã vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách uy tín hàng đầu tại Nam Bộ.

Trong hành trình đó, điều đáng trân trọng và tự hào nhất là Phân hiệu luôn kiên định thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực khu vực công, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, tư vấn chính sách hành chính trong quản lý và quản trị nhà nước, góp phần phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và các địa phương.

"Có thể khẳng định rằng trong những thành tựu về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phía Nam hôm nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng rất quan trọng của nhiều thế hệ học viên được đào tạo, bồi dưỡng từ Phân hiệu", ông Chiến nhấn mạnh.

Sứ mệnh ‘Định Vị Thế - Tạo Tương Lai’

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc quản trị quốc gia và quản trị địa phương, Giám đốc Học viện cho rằng Phân hiệu tại TP.HCM cần xác định rõ vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và lan tỏa tri thức mới về quản trị số và năng lực lãnh đạo.

Với mục tiêu đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2030 và hướng tới chuẩn mực quốc tế về quản trị đại học vào năm 2045, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến cho rằng Phân hiệu cũng cần đồng thời chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động để đáp ứng với yêu cầu mới của xã hội.

Để hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược, ông đề nghị Phân hiệu cần bứt phá mạnh mẽ trong tư duy đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, lấy năng lực thực tiễn làm trung tâm và trang bị tư duy kiến tạo phát triển cho người học.

Nhà trường cũng cần phải nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho các địa phương; tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia chất lượng cao vừa vững lý luận vừa am hiểu thực tiễn.

Từ chiến khu Đ đến hành trình 50 năm đào tạo cán bộ phía Nam - Ảnh 3.

Lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM nhận bằng khen và cờ truyền thống của Chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngoài ra, Phân hiệu cần chú trọng vào việc truyền cảm hứng, tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời vun đắp bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" để mỗi học viên, sinh viên tốt nghiệp từ đây sẽ trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

"Với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương và đất nước", PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh. 

Tại sự kiện, Học viện đã công bố quyết định trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng Cờ truyền thống và Bằng khen từ UBND TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh An Giang cũng trao tặng Bằng khen tuyên dương thành tích xuất sắc trong phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực phía Nam.

Học viện Hành chính và Quản trị công: Cần bứt phá tư duy đào tạo cán bộ để đáp ứng kỷ nguyên số - Ảnh 3.PennSchool nói vướng gia hạn hợp đồng, Học viện Hành chính lên tiếng

Liên quan vụ Trường PennSchool chi nhánh Ba Tháng Hai bất ngờ đóng cửa ngày tựu trường, phía trường giải thích do vướng thủ tục gia hạn mặt bằng. Tuy nhiên Học viện Hành chính khẳng định hợp đồng đã chấm dứt, không có chuyện gia hạn.

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    Chủ đề: kỷ niệm 50 năm Học viện Hành chính và Quản trị công

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