'Cuộc truy tìm kho vũ khí' của nhà văn Đoàn Giỏi được dựng thành phim Giao điểm sinh tử

Diễn viên Hoài Phong, Minh Kiên trong phim Giao điểm sinh tử - Ảnh: ĐPCC

Tối 28-10, phim Giao điểm sinh tử có cuộc ra mắt tại TP.HCM. Rạp chiếu phim không còn chỗ trống, khán giả phải tìm chỗ đứng để xem phim về chiến tranh hiếm hoi hiện nay.

Tình đồng chí, đồng bào trong Giao điểm sinh tử

Đội truy tìm do chỉ huy Ninh dẫn đầu nhận lệnh lên đường. Tuy nhiên, họ không phải lực lượng duy nhất nhắm đến kho vũ khí này. Một toán biệt kích Pháp do sĩ quan Laurent chỉ huy cũng ráo riết truy tìm, quyết giành lấy số vũ khí.

Hành trình xuyên rừng nhanh chóng trở thành cuộc chiến sinh tử khi các chiến sĩ phải đối mặt với địa hình hiểm trở, thác lũ và những trận phục kích liên tiếp. Đội hình dần chia cắt, đồng đội lần lượt hy sinh, còn Dũng rơi vào tay địch. Tin đồn anh đầu hàng khiến tình thế càng trở nên căng thẳng.

Phim do đạo diễn Ngô Xuân Phước thực hiện.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh cho biết lý do đầu tiên khiến mình nhận lời làm phim là tình yêu dành cho tác phẩm Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi, cuốn sách anh đã đọc từ nhỏ.

Khi có cơ hội đưa câu chuyện lên màn ảnh và được Hãng phim Giải Phóng giao thực hiện, anh muốn thử sức với dự án.

Từ trái qua: diễn viên Hoài Phong, Minh Kiên, Quỳnh Anh, Sĩ Toàn trong buổi ra mắt phim Giao điểm sinh tử - Ảnh: HOÀNG LÊ

Theo đạo diễn, điều khiến anh xúc động nhất trong câu chuyện là hình ảnh những con người sống giữa thiếu thốn, hiểm nguy nhưng vẫn tin tưởng, yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh vì đất nước.

"Bên cạnh hành trình tìm kho vũ khí, tôi muốn kể về những lựa chọn của con người khi đứng trước sự sống và cái chết, về tình đồng chí và tình người trong chiến tranh", Ngô Xuân Phước chia sẻ.

Diễn viên Thanh Hiền hết mình vì vai diễn, dù xuất hiện trong phim khá ít - Ảnh: ĐPCC

Bàn chân rướm máu của Thạch Kim Long

Quá trình ghi hình diễn ra gần như hoàn toàn tại vùng Chiến khu Đ. Điều kiện rừng núi khắc nghiệt khiến nhiều thành viên đoàn phim liên tục đau ốm. Tuy nhiên, chính những ngày tháng cùng nhau vượt khó, chia sẻ từng viên thuốc và động viên nhau tiếp tục công việc đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với đạo diễn.

Ngô Xuân Phước đặc biệt nhắc đến nghệ sĩ Thanh Hiền, người dành nhiều thời gian luyện tập để chuẩn bị cho vai diễn, từ bài hát của đồng bào Châu Ro đến từng câu thoại.

Diễn viên Thạch Kim Long, đảm nhận vai trưởng làng, cũng miệt mài tập luyện và chạy trong rừng như một chiến binh thực thụ. Hình ảnh đôi bàn chân rướm máu của nam diễn viên khiến đạo diễn và các thành viên đoàn phim xúc động.

Với Ngô Xuân Phước, sự bền bỉ và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật của các diễn viên không chỉ góp phần tạo nên bộ phim mà còn là bài học quý giá đối với những người làm nghề.

Diễn viên Thạch Kim Long trong vai trưởng làng - Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn cho biết điều cốt lõi anh muốn gửi gắm qua Giao điểm sinh tử là khơi gợi tinh thần yêu nước ở thế hệ trẻ hôm nay thông qua câu chuyện của quá khứ. Đồng thời, bộ phim cũng hướng người xem đến những bi kịch mà chiến tranh gây ra cho con người ở cả hai chiến tuyến.

Chưa có lịch phát hành chính thức Giao điểm sinh tử quy tụ dàn diễn viên gồm Hiếu Nguyễn, Sĩ Toàn, Lê Mạnh Phương, Huỳnh Trường Thịnh cùng các diễn viên trẻ Quỳnh Anh, Hoài Phong, Minh Kiên. Theo đại diện Hãng phim Giải Phóng, bộ phim hiện đang tiếp tục hoàn tất các bước cần thiết và chưa có kế hoạch cụ thể phát hành tại rạp.