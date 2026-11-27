Mua vé số tại một đại lý ở TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Nghị định 389 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 30-11.

Trong đó có quy định cấm bán vé số cho người dưới 18 tuổi, cấm bán online, cấm đại lý khuyến mãi… Các đại lý vé số ở miền Tây nói gì?

Lấy vé số ít lại

Ông N.M.N. - chủ đại lý vé số M.N. (TP.HCM) - cho biết một số công ty xổ số đã có thông báo và phát ra hình ảnh kèm theo về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số của Nghị định 389 để đại lý thực hiện. Còn người bán dạo cũng nắm được thông tin này.

Theo ông N., quy định mới ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ tiêu thụ vé số. Cụ thể một số người có tủ bán vé số có "bấm thưởng" (miếng giấy nhỏ ghi tên, địa chỉ đại lý… bấm kèm theo tờ vé số để thực hiện khuyến mãi riêng của đại lý) để bán online sẽ ngừng việc này. Do đó, lượng vé số dôi dư ra sẽ được giao cho người bán dạo.

Ông H. - một chủ đại lý vé số ở Cần Thơ - chia sẻ nhờ áp dụng chương trình khuyến mãi riêng mà số lượng vé số bán được mỗi ngày khá nhiều.

"Có khuyến mãi nên khách hàng mới thích, chịu khó chạy xe đến chỗ tôi mua vé số. Giờ ngưng khuyến mãi, mua ở đâu cũng vậy thì họ sẽ không thèm đến đại lý của tôi nữa. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành, in dán quy định cấm trước quầy.

Thật tình, tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng, do vậy từ ngày 30-11, tôi cắt giảm 50% số lượng vé số lấy từ các đài trong một tuần. Sau đó tùy tình hình, sẽ có quyết định tiếp", ông H. cho hay.

Một đại lý ở Cần Thơ in những nội dung bị cấm để dán tại quầy vé số của mình - Ảnh: KHẮC TÂM

Cùng quan điểm, một chủ đại lý vé số cấp 2 tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết trước thông tin sẽ xử phạt nhiều lỗi trong kinh doanh vé số mà thấy quá lo lắng.

"Trước đây tôi và nhiều người bán đã khuyến mãi cho những khách mua từ 10 tờ vé số trở lên. Khi có vé số trúng, tôi sẽ bỏ tiền túi để chi trả phần thưởng nhỏ để lần sau khách đến còn ủng hộ. Nhiều người cũng làm như tôi nên vé số bán rất đắt".

Còn hiện nay mức xử phạt rất cao nên chắc chắn người này không dám khuyến mãi thêm nữa nên chủ đại lý này lo lắng khách sẽ mua ít đi.

Người lớn mua vé số rồi giao cho trẻ em bán thì sao?

Với chuyện bị xử phạt do bán vé số cho người dưới 18 tuổi, theo kinh nghiệm của ông N.M.N. thì người dưới 18 tuổi ít mua vé số và có thể nhận biết được qua cách ăn mặc.

Tuy nhiên chuyện không bán vé số cho người dưới 18 tuổi để họ bán lại cho người khác là hơi khó. "Có thể cha mẹ sẽ đứng ra mua vé số từ đại lý về giao cho con cái nhỏ đi bán. Đây là việc mà đại lý phải quan tâm tìm hiểu trước khi giao vé số cho khách hàng là người bán dạo", ông N. nói.

Tương tự, bà H.M. - chủ đại lý vé số tại TP Cần Thơ - cho biết không quá lo bị xử phạt do bán vé số cho người dưới 18 tuổi, bởi bà sẽ dán thông báo cấm bán tại tủ bán vé số.

Một chủ đại lý vé số ở Cà Mau chia sẻ quy định cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được mua vé số sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh.

Tuy nhiên chủ đại lý này cũng nhìn nhận chắc chắn sẽ có trường hợp người lớn là cha mẹ, anh chị đứng ra mua vé số từ các đại lý, sau đó giao cho các em bán lại. "Trường hợp này rất khó quản lý và khó cho đại lý trong xác minh. Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp này", đại lý này thắc mắc.

Cấm mua bán vé số qua mạng, nhiều người cảm thấy... hơi tiếc!

Chị Quý (người mua vé số ở Cà Mau) cho biết thường xuyên mua vé số qua mạng xã hội (Zalo và Facebook).

Chị Quý cho biết người bán cũng là chỗ thân tình nên thường mua qua mạng cho tiện. "Nhà ở quê thường ngày ít gặp người bán vé số dạo. Nay mai cấm bán vé số online, tôi thấy hơi buồn, không còn được mua vé số nữa", chị Quý giãi bày.

Theo bà H.M., việc cấm không cho bán vé số qua điện thoại sẽ hơi bất tiện. Bà M. cho biết trong khi khách thường gọi điện thoại hỏi số yêu thích, nếu có đại lý giữ lại để họ ghé lấy. "Hoặc đến gần giờ xổ số tôi chụp hình vé số đăng lên mạng xã hội để bán. Nếu không cho bán theo kiểu này thì cũng hạn chế số khách mua", bà M. dự đoán.

Một cựu cán bộ của một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho hay nhờ bán vé số qua Zalo nên doanh số tiêu thụ mới đạt cao. Vì người mua vé số qua mạng xã hội sẽ mua nhiều, chứ không mua 1-2 tờ như khi mua của người bán dạo. Do đó ban đầu ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vé số khi Nghị định 389 có hiệu lực.

Liên quan đến việc phân phối vé số đúng địa bàn, ông N.M.N. cho biết Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành Nghị quyết 68 về giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé số kiến thiết truyền thống từ năm 2023.

Theo đó các công ty xổ số kiến thiết thành viên phải quản lý vé theo hình thức định danh phân phối vé, xác định chính xác từng seri vé khi giao cho đại lý cấp 1 bán. Khi người bán sỉ có vi phạm, các công ty xổ số xác định được vé của đại lý cấp 1 nào đã tổ chức bán vi phạm để có căn cứ xử lý chế tài theo quy định của Nghị quyết 68.

Theo ông N., để tránh bị xử phạt phải chấp hành nghiêm nghị định và hướng dẫn của các công ty xổ số.

Theo Điều 19 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 30-11-2026, hành vi khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số bị xử phạt hành chính. Hành vi khuyến mãi trong kinh doanh xổ số, mức phạt đối với tổ chức 20-40 triệu đồng; lợi dụng khuyến mãi mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép, thu tiền của khách hàng, phạt từ 40-80 triệu đồng. Cá nhân vi phạm, mức phạt bằng 50% tổ chức.