Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (bìa phải) - trao Cờ truyền thống của UBND TP.HCM và hoa chúc mừng cho bà Hồ Thu Thảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Lệ Phú - Phó hiệu trưởng Trường mầm non Thành phố - nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976-2026) vào sáng 17-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Sáng 17-11, lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường mầm non Thành phố và chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tại buổi lễ, tập thể nhà trường đón nhận Cờ truyền thống từ Chủ tịch UBND TP.HCM, kết quả cho những thành tích xuất sắc trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường.

Hai thế hệ lớn lên dưới một mái trường

Điểm nhấn tại buổi lễ là phần tri ân các thế hệ nguyên lãnh đạo, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ cùng câu chuyện tiếp nối của những cựu học sinh nay trở thành phụ huynh của trường.

Từng là học sinh trưởng thành từ mái trường này và hiện tiếp tục gửi gắm con theo học tại đây, anh Võ Gia Huy không giấu được xúc động khi nhắc về những "người mẹ hiền thứ hai".

Anh Võ Gia Huy, cựu học sinh và hiện là phụ huynh của trường chia sẻ xúc động về những "người mẹ hiền thứ hai", đồng thời cam kết sự đồng hành của phụ huynh cùng nhà trường trong chặng đường mới - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Giáo dục mầm non là một nghề rất đặc biệt, nơi các cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, kỹ năng đầu đời mà còn là người mẹ hiền thứ hai, là ngôi nhà thứ hai thay cho gia đình. Các cô đã lo cho các cháu, các em từng bữa ăn, giấc ngủ, lau từng giọt nước mắt ngày đầu đời còn bỡ ngỡ đến lớp và kiên nhẫn uốn nắn nền nếp sinh hoạt cho các con", anh Huy chia sẻ.

Đại diện các phụ huynh và cựu học sinh, anh Huy bày tỏ an tâm tuyệt đối khi gửi con tại trường, đồng thời cam kết Hội Cha mẹ học sinh và Hội Cựu học sinh sẽ luôn đồng hành chặt chẽ để xây dựng nơi đây thực sự trở thành "ngôi trường hạnh phúc" của trẻ.

Ban giám hiệu Trường mầm non Thành phố tặng quà tri ân các thế hệ nguyên giáo viên, nhân viên, những người đã bền bỉ vun đắp cho ngôi trường từ những ngày đầu thành lập với tiền thân là Nhà trẻ 300 năm 1976 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Khát vọng vươn tầm mô hình tiên tiến, hội nhập

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - đánh giá cao vị thế của Trường mầm non Thành phố trong hệ thống giáo dục mầm non của thành phố.

"Điều đáng trân trọng hơn là hành trình ấy không chỉ về quy mô, cơ sở vật chất hay thành tích, mà hơn hết đó là lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương của trẻ được tiếp nối qua các thế hệ", bà Châu nhấn mạnh.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo và đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy mô hình tiên tiến, hội nhập - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bước vào chặng đường phát triển mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị tập thể sư phạm nhà trường tập trung vào 4 định hướng trọng tâm.

Đó là gìn giữ và phát huy truyền thống 50 năm bằng văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đoàn kết; Lấy chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ làm giá trị cốt lõi vì sự an toàn, sức khỏe và phát triển toàn diện của trẻ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học để xứng đáng là ngôi trường mô hình tiên tiến, hội nhập trực thuộc sở; Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, xác định phụ huynh là đối tác đồng hành trong hành trình nuôi dạy trẻ.

Bà Hồ Thu Thảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Thành phố - bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước đã đặt nền móng, cũng như sự tin yêu của các cấp lãnh đạo và phụ huynh.

"Chúng tôi xác định rằng giữ vững truyền thống là trách nhiệm, phát triển nhà trường là mục tiêu và không ngừng vươn lên là quyết tâm của mỗi thành viên trong tập thể nhà trường", bà Thảo khẳng định, đồng thời quyết tâm tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc và nhân văn.

Bà Hồ Thu Thảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Thành phố - bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đặt nền móng cho nhà trường - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đại diện UBND phường cùng tập thể nhà trường và phụ huynh chụp ảnh lưu niệm dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường mầm non Thành phố (1976-2026) vào sáng 17-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

