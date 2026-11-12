Trường học ở TP.HCM chỉ ký hợp đồng cung ứng với đơn vị có chứng nhận an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - thông tin về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong học đường tại buổi họp báo chiều 12-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ngày 12-11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - đã thông tin về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Chỉ ký hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm có chứng nhận an toàn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, từ đầu năm 2026, ngành đã triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát bữa ăn học đường, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc tại các trường học.

Cụ thể trước khi có Chỉ thị số 33 (tháng 8-2026) của Thủ tướng, sở đã có các công văn hướng dẫn rà soát toàn diện bếp ăn học đường, siết chặt kiểm soát bếp ăn công nghiệp và truy xuất nguồn gốc, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Sau Chỉ thị số 33, sở đã ban hành kế hoạch phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, có văn bản hướng dẫn về xử lý sự cố và lựa chọn đơn vị cung ứng.

Trong đó đối với nhà cung cấp thực phẩm cho trường phải bảo đảm 3 yêu cầu bắt buộc, bao gồm:

Chỉ ký hợp đồng với đơn vị đã được Sở An toàn thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực và có tên trong danh sách công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở An toàn thực phẩm.

Đồng thời phải đánh giá năng lực thực tế của đơn vị cung ứng với quy trình lựa chọn minh bạch. Khâu giao nhận, chế biến, tổ chức bữa ăn... cần được giám sát bởi nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan sở, ngành chuyên môn.

"Bảo đảm 100% nguyên liệu đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nhà trường phải đối chiếu tem nhãn, mã QR, hóa đơn khi tiếp nhận và tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, ứng dụng Công dân số thành phố.

Ưu tiên thực phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn; thực hiện nghiêm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc....", Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Chuẩn bị bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện an toàn thực phẩm học đường

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trách nhiệm giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường là rất quan trọng.

Tại trường học, lãnh đạo và nhân viên y tế được phân công trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Đối với phụ huynh, nhà trường phải công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh suất ăn thực tế để cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

"Trong đó, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị thông qua việc phân công lãnh đạo, nhân viên y tế giám sát trực tiếp; thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh và tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm; xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố và tổ chức diễn tập ứng phó theo quy định....", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Để tăng cường kiểm soát, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra chuyên đề, kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là đối với những đơn vị cung cấp suất ăn quy mô lớn, phục vụ nhiều trường học.

Các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc bị phản ánh sẽ được ưu tiên kiểm tra. Công tác giám sát cũng được tăng cường vào những thời điểm có nguy cơ cao như đầu năm học, mùa nắng nóng và các kỳ thi.

Trường hợp có phản ánh từ phụ huynh, báo chí, nhà trường phải tạm ngừng ngay việc sử dụng đơn vị cung cấp liên quan và chỉ sử dụng lại khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền.