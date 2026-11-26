Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 26-11, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kiến nghị sớm triển khai kho dữ liệu, các nền tảng số dùng chung

Khu kinh tế Vân Phong là nơi tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò chiến lược rất quan trọng trong phát triển công nghiệp, kinh tế biển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho hay Khánh Hòa có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, là đầu mối kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở rộng không gian phát triển.

Các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh đã đưa vào khai thác, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Cam Ranh cùng hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thủy lợi và hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Về kết quả triển khai nghị quyết 70-NQ/TW, theo ông Trường, Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng. Dự án LNG Cà Ná đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đang giải phóng mặt bằng; các dự án thủy điện tích năng Bác Ái và Phước Hòa đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng chủ động khắc phục hạn chế qua các đợt kiểm tra, giám sát của Trung ương, tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc định hướng báo chí, tuyên truyền chính sách luôn được quan tâm, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng, nghị quyết của Đảng, quy hoạch tỉnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số và những công trình, dự án trọng điểm.

Ông Trường kiến nghị Trung ương sớm triển khai cho tỉnh kho dữ liệu, hỗ trợ kết nối, khai thác các nền tảng số dùng chung, giải pháp quản lý, điều hành và thư viện số phục vụ chỉ đạo, định hướng truyền thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoàn thiện bản đồ số giám sát thông tin, cảnh báo sớm và định hướng dư luận xã hội.

Quan tâm hơn nữa đến giáo dục, y tế, văn hóa

Phát biểu chỉ đạo, ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đánh giá Khánh Hòa là tỉnh nằm trong top tăng trưởng cao so với cả nước, tỉnh đã xác định được các mục tiêu trong quy hoạch để tạo điều kiện dư địa tăng trưởng.



Theo ông Quyết, Khánh Hòa có rất nhiều thuận lợi khi là trung tâm năng lượng quốc gia, cửa ngõ và cực tăng trưởng của miền Trung. Vừa qua, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, vì vậy tỉnh có điều kiện trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển, logictic, năng lượng của khu vực.

Không chỉ đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Quyết đề nghị Khánh Hòa cần phấn đấu trở thành thành phố phát triển nhanh, bền vững, đời sống người dân được tăng lên.

Đồng thời, quan tâm phát triển hài hòa các vùng, tạo ra cơ hội, dư địa để thúc đẩy, chú trọng phát triển văn hóa, con người tương xứng với phát triển kinh tế.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Quyết đề nghị tỉnh quan tâm đến việc quán triệt, xây dựng nghị quyết trên tinh thần rõ nội dung, rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc.

"Công tác tư tưởng Đảng luôn là công tác đi đầu, xây dựng đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức trong giải quyết các vấn đề công vụ của cán bộ với Nhân dân với mục tiêu tối thượng là mang lại lợi ích cho Nhân dân", ông Quyết cho hay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, truyền thông chính sách...

