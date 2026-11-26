Ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trò chuyện cùng bà Lại Thị Hộ (sinh năm 1931, vào Đảng năm 1948) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 26-11, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Nguyễn Đức Xu và Lại Thị Hộ.

Ông Xu sinh năm 1928, vào Đảng năm 1948, quê quán TP Huế, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Còn bà Hộ sinh năm 1931, vào Đảng năm 1948, quê quán tỉnh Hưng Yên, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của người đảng viên.

Đằng sau tấm huy hiệu là chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người cộng sản; là những năm tháng mỗi đảng viên đã gắn cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với quê hương, đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên Nguyễn Đức Xu và đảng viên Lại Thị Hộ, niềm tự hào đảng viên, gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng gửi lời chúc đảng viên Nguyễn Đức Xu và Lại Thị Hộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo; đóng góp những ý kiến tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành và người có công với cách mạng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ông Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với đảng viên Nguyễn Đức Xu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, động viên gia đình 2 người quên mình cứu nạn nhân bị sóng cuốn ở Nha Trang Ông Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên thân nhân ông Phạm Sáng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG Sáng cùng ngày, ông Trịnh Văn Quyết đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân 2 cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình cứu người đuối nước trên biển Nha Trang (Khánh Hòa). Đó là ông Phạm Sáng (phường Nam Nha Trang, là cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) và ông Nguyễn Duy An, một người dân ở phường Tây Nha Trang.

Trước đó khoảng 6h ngày 21-11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy ông Nguyễn Duy An đứng gần đó liền lao ra biển để cứu, nhưng vì sóng quá lớn, ông An cũng có dấu hiệu đuối nước, chới với. Phát hiện sự việc, ông Phạm Sáng cùng đồng đội lập tức mang phao ra ứng cứu. Các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, nhưng ông An đã tử vong, người phụ nữ được cứu sống, ông Sáng sau đó không qua khỏi. Ngày 25-11, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Huân chương Dũng cảm cho 2 cá nhân quên mình cứu người ở biển Nha Trang này.