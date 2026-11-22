Cán bộ trực tiếp đến nhà người dân ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng (tỉnh Khánh Hòa) để ý kiến về thành lập phường Vân Phong - Ảnh: XUÂN TỰ

Ngày 22-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết một số địa phương trên địa bàn tỉnh này đang triển khai việc lấy ý kiến người dân về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026, thành lập phường Vân Phong.

Phường Vân Phong thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, phường Đông Ninh Hòa và một phần xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Phường này dự kiến có diện tích gần 797km², dân số khoảng 240.000 người. Đây là địa bàn có không gian phát triển rộng, bao gồm các khu vực ven biển, vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời gắn với định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Dự kiến trụ sở phường đặt tại khu vực xã Vạn Ninh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa cho hay việc lấy kiến bắt đầu từ hôm nay đến ngày 29-11.

Người dân cho ý kiến về dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh: XUÂN TỰ

Để việc lấy ý kiến được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 8 xã, phường nêu trên khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Trong đó, UBND 8 xã, phường chỉ đạo các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo đề án.

Đăng tải dự thảo đề án, bản tóm tắt dự thảo đề án lên cổng, trang thông tin điện tử của UBND và niêm yết tại trụ sở UBND; tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức trực tiếp phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Sở Nội vụ chủ động đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong quá trình thẩm định đề án, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này đã thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị, gồm: phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.