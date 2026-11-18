Dự kiến việc thành lập phường Vân Phong sẽ được lấy ý kiến người dân - Ảnh: XUÂN HOÁT

Sáng 18-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cơ bản đồng ý với các nội dung trong tờ trình của UBND tỉnh; thống nhất trình Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 14-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc dự thảo đề án phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường Vân Phong.

Theo đó, phường Vân Phong sẽ thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, phường Đông Ninh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Duy trì phường Ninh Hòa trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số còn lại của phường Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Duy trì xã Bắc Ninh Hòa mới (xã miền núi) trên cơ sở phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số còn lại của xã Bắc Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có tờ trình về mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế của phường Vân Phong mới. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết dự kiến sẽ thực hiện lấy ý kiến người dân tại các đơn vị hành chính cấp xã liên quan phường Vân Phong trong ngày 22-11. Trước đó, tại phiên họp ngày 13-11, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trên cơ sở sắp xếp các xã, phường liên quan để thành lập phường Vân Phong (theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại tờ trình ngày 10-11-2026).