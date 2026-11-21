Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My trong phần hô tên tại Miss Charm 2026 - Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm Organization, Trưởng ban giám khảo - cho Tuổi Trẻ biết chất lượng dàn người đẹp dự thi năm nay khá tốt và đồng đều. Bởi chất lượng là một trong những điều kiện tiên quyết. Các người đẹp tham dự phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chí Miss Charm đặt ra.

Nhan sắc thôi chưa đủ để đăng quang Miss Charm 2026

Ban tổ chức khuyến khích các người đẹp thể hiện bản sắc văn hóa qua nhiều phương thức như trang phục, quà tặng, câu chuyện kể hay video clip mang đến cuộc thi.

Mỗi người có cách riêng để giới thiệu bản sắc dân tộc, đất nước mình. Điều quan trọng là những phần thể hiện ấy phải tạo được dấu ấn văn hóa, giúp khán giả hiểu hơn về đất nước của mình. Đây cũng là giá trị Miss Charm muốn tìm kiếm, phát huy và lan tỏa, không chỉ đối với văn hóa các dân tộc mà còn với văn hóa Việt Nam.

Nói về tiêu chí chọn top 6 và hoa hậu năm nay, bà Thúy Nga cho biết người đăng quang không chỉ có sắc đẹp mà còn phải mang đến cuộc thi một câu chuyện riêng.

Với chủ đề Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa, câu chuyện ấy cần gắn với việc lan tỏa văn hóa. Người đẹp phải có năng lực truyền tải những giá trị này đến cộng đồng. Người đăng quang cũng cần có khả năng truyền tải thông điệp của cuộc thi và mang đến những năng lượng tích cực cho mọi người.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo - Ảnh: BTC

Đánh giá về đại diện Việt Nam Nguyễn Ngọc Trà My, bà Thúy Nga nhận xét rằng trong 4 mùa Miss Charm, các đại diện Việt Nam đều có khả năng tiếng Anh từ khá tốt đến rất tốt. Trà My có lợi thế về vóc dáng, kỹ năng trình diễn và khả năng truyền tải thông điệp.

Bên cạnh đó Trà My có nhiều trải nghiệm, từng đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau. Bà Nga đánh giá Trà My có khả năng truyền tải tốt thông điệp của cuộc thi cũng như câu chuyện cá nhân dù lần đầu tham gia cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế.

“Cuộc thi đang ở những bước đầu tiên. Các hoạt động vừa qua chủ yếu là chụp ảnh và một số chương trình bên lề, chưa có phần thi chính thức nào được chấm điểm. Với một cuộc thi hoa hậu, sự bứt phá thường diễn ra ở những chặng cuối”, bà Thúy Nga chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My (thứ hai, từ phải vào) và các người đẹp nhận sash từ ban tổ chức - Ảnh: BTC

44 người đẹp bước vào hành trình quảng bá văn hóa Việt

Cuộc thi Miss Charm 2026 (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) khởi động bằng buổi trao sash cho 44 người đẹp đến từ bốn châu lục vào ngày 20-11.

Tại sự kiện, ông Ricardo Patraca - đại diện nhà tài trợ vương miện đến từ Mexico - trao lại chiếc vương miện danh giá cho đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức trao sash và giấy chứng nhận cho 44 người đẹp. Sau đó các người đẹp lần lượt giới thiệu tên, quốc gia trong phần hô tên.

Trong số 44 đại diện, châu Á và châu Đại Dương có 15 người đẹp, châu Mỹ có 13 đại diện, châu Âu có 9 người đẹp và châu Phi có 7 đại diện.

Các người đẹp giao lưu tại buổi trao sash - Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, trong ba tuần diễn ra cuộc thi, các người đẹp sẽ tham gia hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam. Đáng chú ý các người đẹp sẽ khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm du lịch địa phương tại Đà Lạt.

Người đẹp dự thi được huấn luyện về kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân. Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 2-12, chung kết tổ chức tối 5-12.

Ban tổ chức mở cổng bình chọn Miss People's Choice. Người đẹp có lượt bình chọn cao nhất khi đóng cổng sẽ giành suất đặc cách vào top 6 chung cuộc.





Các người đẹp trong phần hô tên, giới thiệu đất nước của mình - Ảnh: BTC

Đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco (giữa) cùng ban tổ chức trao sash cho các người đẹp - Ảnh: BTC

Đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco nhận vương miện từ nhà tài trợ - Ảnh: BTC