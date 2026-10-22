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Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026?

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My, Hatice Yavuz, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Nguyễn Đức Minh Tú là những gương mặt đáng chú ý tại cuộc đua Miss Charm Vietnam mùa đầu tiên.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 1.

Dự đoán top 5 Miss Charm Vietnam 2026 - Ảnh: BTC/FBNV

Đêm chung kết cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 sẽ diễn ra tối 22-10 tại Đồng Nai, khép lại mùa giải đầu tiên. Người đẹp chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm 2026 - đấu trường sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập.

Nguyễn Ngọc Trà My, Hatice Yavuz, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Nguyễn Đức Minh Tú được dự đoán vào top 5 chung kết.

Nguyễn Ngọc Trà My: Từ MC song ngữ đến đường đua sắc đẹp

Tại phần thi tài năng Miss Charm Vietnam 2026, Trà My phát huy lợi thế ngoại ngữ cùng kinh nghiệm làm MC song ngữ thể hiện ca khúc Hello Vietnam bằng tiếng Việt, Anh và Pháp. Phần thi để lại ấn tượng trong ban giám khảo.

Trà My sinh năm 1996, cao 1,77m, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế. Cô từng theo học ngành truyền thông tại Úc, hiện theo đuổi chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh và quản trị tại Mỹ.

Song song công việc chuyên môn, cô hoạt động với vai trò MC song ngữ Việt - Anh, dẫn dắt các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 2.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My - Ảnh: FBNV

Năm 2025, Trà My tham gia The TVFace, vào top 3 gương mặt được yêu thích nhất và nhận giải Gương mặt quảng bá.

Với nền tảng ngoại ngữ và kinh nghiệm trình diễn, Trà My có những lợi thế riêng, được dự đoán đăng quang.

Hatice Yavuz: Người đẹp lai Việt - Thổ thông thạo 4 ngôn ngữ

Hatice Yavuz mang hai dòng máu Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Cô được chú ý bởi vẻ ngoài sắc sảo cùng khả năng sử dụng thành thạo bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cô sinh năm 2008, cao 1,7m, đang hoạt động trong vai trò người mẫu.

Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng đề cao khả năng giao tiếp quốc tế, với lợi thế ngoại ngữ giúp cô tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Ngoại hình khác biệt hay khả năng nói nhiều ngôn ngữ chưa đủ để quyết định kết quả. Hãy cùng theo dõi phần thể hiện trên sân khấu của Hatice Yavuz trong đêm chung kết.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 3.

Người đẹp Hatice Yavuz - Ảnh: FBNV

Lê Trần Anh Thư: Kinh nghiệm thi sắc đẹp là lợi thế

Lê Trần Anh Thư sinh năm 2007, quê Tây Ninh, từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss Heritage Culture Vietnam 2026.

Với kinh nghiệm thi đấu, Anh Thư hiểu rõ hơn yêu cầu của một cuộc thi sắc đẹp, từ việc chuẩn bị hình ảnh đến cách thể hiện trên sân khấu.

Là một người trẻ tự tin, duyên dáng và giàu năng lượng, Lê Trần Anh Thư luôn lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng, phát huy thế mạnh và tự tin theo đuổi những giá trị mình tin tưởng.

Với khả năng tạo dấu ấn riêng, thể hiện quan điểm cá nhân và đáp ứng tiêu chí của Miss Charm Vietnam, Anh Thư được dự đoán giành vương miện.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 4.

Người đẹp Lê Trần Anh Thư - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tìm dấu ấn mới sau danh hiệu á hậu

Nguyễn Thị Minh Ngọc từng đoạt danh hiệu á hậu Miss Celebrity Vietnam 2025. Cô sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, hiện là người mẫu, diễn viên.

Trải qua một sân chơi sắc đẹp giúp cô tích lũy kinh nghiệm về trình diễn, xây dựng hình ảnh và làm quen với áp lực thi đấu.

Với Minh Ngọc, điều cần quan sát là khả năng cho thấy sự trưởng thành so với lần thi trước, đồng thời làm rõ cá tính và thông điệp riêng.

"Tôi muốn dùng tiếng nói của một người trẻ để kể những câu chuyện Việt Nam bằng một góc nhìn mới khi bước ra thế giới", Minh Ngọc chia sẻ.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 5.

Người đẹp Nguyễn Thị Minh Ngọc - Ảnh: BTC

Nguyễn Đức Minh Tú: Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa từ TP.HCM

Nguyễn Đức Minh Tú sinh năm 2001, đến từ TP.HCM, hiện kinh doanh thời trang. Dù là gương mặt mới tại cuộc thi, cô đã ghi dấu ấn khi lọt vào top ở một số phần thi phụ. Minh Tú có lợi thế về ngoại hình, vóc dáng và kỹ năng trình diễn.

Minh Tú chia sẻ niềm tự hào về TP.HCM năng động, hiện đại và giàu nghĩa tình. Theo cô, khi văn hóa trở thành một phần trong nhân cách, vẻ đẹp bên ngoài sẽ được bồi đắp bằng chiều sâu bên trong, từ đó tạo sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 6.

Người đẹp Nguyễn Đức Minh Tú - Ảnh: BTC

Vương miện Miss Charm Vietnam 2026 mang tên See The Light, do nhà thiết kế trang sức quốc tế Ricardo Patraca sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời, vương miện nổi bật với viên đá đỏ ở vị trí trung tâm, tượng trưng cho năng lượng, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Những tia sáng vươn cao cùng các chi tiết lá xanh biểu trưng cho niềm tin, sức sống và sự trưởng thành.

Thiết kế gửi gắm thông điệp tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ được nuôi dưỡng từ văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái.

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 1.

Vương miện Miss Charm Vietnam 2026 - Ảnh: BTC

Trà My, Hatice Yavuz hay ai sẽ đăng quang Miss Charm Vietnam 2026? - Ảnh 8.Miss Charm Vietnam lần đầu tổ chức có gì đặc biệt?

Lần đầu tổ chức cuộc thi trong nước sau ba mùa chọn đại diện Việt Nam dự thi quốc tế, Miss Charm Vietnam 2026 quy tụ 23 người đẹp với nhiều màu sắc khác biệt.

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    Chủ đề: Miss Charm Vietnam cuộc thi sấc đẹp Hatice Yavuz thi Hoa hậu Trà My

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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