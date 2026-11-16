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Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My cùng 52 người đẹp trên khắp thế giới bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Charm 2026. Trà My mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm 2026 - Ảnh: BTC

Chiều 16-11, ban tổ chức Miss Charm 2026 cho biết mùa giải năm nay có 53 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi.

Cuộc thi kéo dài trong ba tuần với các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, huấn luyện tại TP.HCM, Đà Lạt.

Trà My mang gì đến đấu trường quốc tế?

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm năm nay. 

Cô tốt nghiệp Trường đại học RMIT (Úc), có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia. Trà My còn hoạt động với vai trò MC song ngữ Việt - Anh.

Năm 2025, cô tham gia chương trình The TVFace và đoạt giải thưởng Gương mặt được yêu thích nhất, Gương mặt quảng bá.

Kinh nghiệm dẫn chương trình và làm việc trong môi trường đa văn hóa là hành trang cho Trà My bước vào đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thông qua đây, cô muốn kết nối với các người đẹp, giới thiệu hình ảnh Việt Nam qua những hoạt động giao lưu.

"Chúng ta hoàn toàn có thể bước ra thế giới với một tâm thế tự tin, đón nhận những điều mới mẻ mà không cần đánh mất bản sắc của mình", cô bày tỏ.

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 2.

Trà My mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, khát vọng và khả năng thích nghi đến bạn bè thế giới - Ảnh: BTC

Dàn mỹ nhân hội tụ tại Miss Charm 2026

Trong số 53 người đẹp dự thi Miss Charm 2026, nhiều gương mặt đáng chú ý như: Apriel Smith (Philippines), Helena Sarakan (Thái Lan), Lena Takeuchi (Nhật Bản), Fallon Williams (Mỹ), Letícia Galvão (Brazil), Charlie Cousin (Anh), Anelisa Nxele (Nam Phi), Augustina Augustine (Nigeria)…

Người đẹp Lena Takeuchi (Nhật Bản) tạo thiện cảm khi chào bằng tiếng Việt, bày tỏ mong muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Đại diện Thái Lan Helena Sarakan gây ấn tượng qua cách giao tiếp tự nhiên, trò chuyện duyên dáng.

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 3.
Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 4.

Người đẹp Thái Lan và Nhật Bản (phải) dự thi Miss Charm 2026 - Ảnh: BTC

Với chủ đề Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa, Miss Charm 2026 tiếp tục hướng đến kết nối hoạt động sắc đẹp với văn hóa, du lịch và giáo dục. Cuộc thi đặt kỳ vọng vào khả năng giao tiếp, đại diện và kể câu chuyện về quê hương của mỗi người đẹp.

Theo ban tổ chức, các người đẹp tham gia hoạt động ghi hình, chụp ảnh, huấn luyện và trải nghiệm. Chuyến đi Đà Lạt là một trong những điểm nhấn, tạo cơ hội để các người đẹp tìm hiểu cảnh quan và văn hóa địa phương.

Đêm thi bán kết dự kiến diễn ra ngày 2-12. Vòng chung kết sẽ diễn ra tối 5-12.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng. Mùa đầu tiên, Luma Russo (Brazil) đăng quang. Đến mùa thứ hai, Rashmita Rasindran (Malaysia) giành vương miện Miss Charm 2024. Ở mùa thứ ba, Anna Blanco (Venezuela) trở thành Miss Charm 2025.

Ba đại diện của Việt Nam tại Miss Charm những năm qua là Thanh Thanh Huyền, Quỳnh Nga và Mai Ngô.

Mai Ngô dừng chân ở top 12 Miss Charm 2025. Trước đó Quỳnh Nga đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss Charm 2024, Thanh Thanh Huyền vào top 20 Miss Charm 2023.

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 5.
Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 6.

Đại diện Colombia và Venezuela (phải) - Ảnh: BTC

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 7.
Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 8.

Đại diện Mexico và Ecuador (phải) - Ảnh: BTC

Trà My cùng 52 người đẹp quốc tế chinh phục vương miện Miss Charm 2026 - Ảnh 1.Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam mùa đầu tiên

Vượt qua 21 người đẹp còn lại, Nguyễn Ngọc Trà My đến từ TP.HCM đăng quang Miss Charm Vietnam mùa đầu tiên năm 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026 cuối năm nay.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: Miss Charm Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế Trà My cuộc thi sắc đẹp hoa hậu Trà My

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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