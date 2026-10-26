Miss Charm Vietnam Trà My: Đăng quang là... tạm ngưng việc học

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026 - Ảnh: BTC

Trà My sinh năm 1996, được nhiều người biết đến là MC song ngữ. Cô tốt nghiệp ngành truyền thông Trường đại học RMIT tại Úc, đang theo học chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh và lãnh đạo tại Mỹ. Miss Charm Vietnam 2026 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô dự thi.

Trà My nói về những ý kiến trái chiều sau đăng quang

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Trà My cho rằng cô xứng đáng với danh hiệu hoa hậu bởi phù hợp với những tiêu chí mà Miss Charm Vietnam hướng đến là sắc vóc, ngoại ngữ và nền tảng học vấn.

Trà My nhấn mạnh lợi thế của cô là tinh thần ham học hỏi, kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh. Gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý thương hiệu giúp cô hiểu cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

“Việc đưa ra thông điệp xuyên suốt và giữ vững hình ảnh là lợi thế giúp tôi tạo ấn tượng với ban tổ chức cũng như người hâm mộ”, Trà My chia sẻ.

Trước những ý kiến cho rằng chiến thắng của cô chưa đủ thuyết phục, Trà My nói cô tôn trọng quan điểm của khán giả và sẵn sàng đón nhận góp ý để hoàn thiện bản thân.

Tuy vậy, cô tin tưởng vào quyết định của ban giám khảo, những người làm nghề có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ lựa chọn người xứng đáng, đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi.

Trà My xem vương miện là động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân - Ảnh: BTC

Theo Trà My, hoa hậu cũng là một cô gái bình thường, có khuyết điểm và cần tiếp tục học hỏi. Vì vậy, cô muốn dung hòa giữa việc giữ gìn hình ảnh người của công chúng và thể hiện cá tính của mình.

“Việc chia sẻ những bài học thành công, kể cả thất bại, sẽ giúp người xem hiểu hơn về hành trình của mình, thấy được những khó khăn đã trải qua và từ đó rút ra bài học riêng”, cô bày tỏ.

Với Trà My, điều quan trọng hơn việc nổi tiếng hay được fan sắc đẹp nhớ đến là có thể đóng góp cho cộng đồng. Cô xem việc lan tỏa kiến thức, chia sẻ những điều đã học được và cả những vấp ngã của bản thân là hướng đi trong hành trình sắp tới.

Làm việc tại các tập đoàn quốc tế giúp tôi ý thức rõ hơn về cách phát ngôn và chia sẻ trên mạng xã hội. Khi đã là người của công chúng, tôi càng thận trọng trong lời nói và hành động. Hoa hậu Trà My

Trà My muốn quảng bá Việt Nam qua âm nhạc và văn hóa

Trà My sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm 2026. Cô có khoảng ba tuần để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Cô đang tập trung rèn luyện kỹ năng catwalk, trình diễn thời trang và chuẩn bị phần thi tài năng.

Để dành thời gian cho hành trình này, Trà My phải tạm dừng chương trình học sau đại học đến khi hoàn thành cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2026.

Cô cũng muốn xây dựng một thông điệp cụ thể để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam và giúp các hoa hậu quốc tế cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến Việt Nam.

Sau cuộc thi, Trà My nói ưu tiên con đường học vấn, đồng thời phát triển kỹ năng trình diễn để có cơ hội làm việc với những nhà thiết kế trong và ngoài nước. Cô cũng yêu thích âm nhạc, học hát, chơi đàn và vẽ, xem nghệ thuật là cách làm phong phú đời sống tinh thần.

Trà My chuẩn bị các kỹ năng trình diễn và phần thi tài năng trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: BTC

Trà My muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng những câu chuyện gần gũi, cụ thể thay vì chỉ nói chung về đất nước và con người.

Cô dự định giới thiệu qua sự đa dạng của âm nhạc Việt Nam, từ những làn điệu dân ca đến các ca khúc được giới trẻ yêu thích. Bởi ngôn ngữ và âm nhạc có thể giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về tính cách, đời sống của người dân.

“Quảng bá văn hóa, du lịch không phải nhiệm vụ tách rời khỏi vai trò hoa hậu, mà là một phần của sứ mệnh ấy. Người Việt Nam rất hiếu khách. Tôi tự hào về văn hóa, ẩm thực nước nhà nên việc giới thiệu những điều đó với bạn bè quốc tế”, Trà My chia sẻ.