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Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Miss Grand International liên tiếp biến động bản quyền quốc gia khi các đơn vị nắm quyền đại diện tại Ecuador, Ấn Độ, Honduras, Myanmar thay đổi.

Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp - Ảnh 1.

Đương kim Miss Grand International 2026 Jihan Dimack đến từ Tanzania cùng các á hậu - Ảnh: Miss Grand International

Trong đó, có trường hợp chủ động dừng hợp tác hoặc bị thu hồi bản quyền, nguyên nhân liên đến quyền lợi, nghĩa vụ tài chính và cách vận hành cuộc thi.

CNB Ecuador rời bản quyền sau 7 năm

Cách đây vài ngày, CNB Ecuador (Concurso Nacional de Belleza) tuyên bố kết thúc đại diện Ecuador tại Miss Grand International sau 7 năm.

CNB không nêu cụ thể nguyên nhân, thông báo được đưa ra sau mùa giải năm 2026.

Tại Miss Grand International 2026, đại diện Ecuador Shyare Andrade đoạt danh hiệu á hậu 1. Trước đó, người đẹp Shyare Andrade cũng gây chú ý trong nước với những tranh luận trái chiều.

Theo tờ Primicias, CNB phủ nhận những tin đồn về việc không hỗ trợ Andrade. Trong khi đó, ông Nawat Itsaragrisil bày tỏ không hài lòng với việc CNB đồng thời tổ chức Miss Universe Ecuador và lựa chọn đại diện đi thi không đúng theo quy định của Tổ chức Miss Grand International.

CNB cho biết sẽ tiếp tục nắm các bản quyền cuộc thi Miss Universe, Miss World Miss Supranational. Hiện Tổ chức Miss Grand International chưa thông báo đơn vị kế nhiệm tại Ecuador.

Trước đó, người đẹp Ecuador Andrea Aguilera đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Grand International 2021.

Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp - Ảnh 2.

Đại diện Ecuador Shyare Andrade đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Grand International 2026 - Ảnh: BTC

Bản quyền Miss Grand India đổi chủ sau khi Rachel Gupta đăng quang

Ấn Độ từng xảy ra biến động bản quyền Miss Grand International sau mùa giải năm 2024, khi người đẹp Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Sau đó, Tổ chức Miss Grand India thông báo chấm dứt hợp tác với Miss Grand International. Chủ tịch Nikhil Anand cho biết nguyên nhân do hai bên có sự khác biệt về tầm nhìn và mục tiêu.

Còn phía ông Nawat Itsaragrisil cáo buộc đơn vị này chậm thanh toán phí bản quyền, đồng thời không hỗ trợ, quảng bá cuộc thi.

Bản quyền Miss Grand India sau đó được chuyển sang đơn vị mới là công ty Star Entertainment Production.

Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp - Ảnh 3.

Rachel Gupta trả vương miện, chấm dứt vai trò hoa hậu Miss Grand International 2024 - Ảnh: BTC

Về phía Rachel Gupta, cô tuyên bố trả vương miện, chấm dứt vai trò hoa hậu vào ngày 28-5-2025. Sau đó, Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thông báo tước danh hiệu của Rachel Gupta với tư cách Miss Grand International 2024.

Á hậu 1 Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines là người thay thế Rachel Gupta đảm nhận danh hiệu Miss Grand International 2024.

Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp - Ảnh 4.

Thae Su Nyein và giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar không hài lòng với kết quả tại chung kết Miss Grand International 2024 nên trả lại vương miện - Ảnh: IGNV

Với Myanmar, đây là trường hợp Tổ chức Miss Grand International chấm dứt quyền đại diện.

Sau chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein tuyên bố trả lại danh hiệu á hậu 2. Người đẹp nói không đồng tình với kết quả cuộc thi.

Ngày 28-10-2024, Miss Grand International thông báo thu hồi danh hiệu á hậu 2 của Thae Su Nyein, đồng thời áp dụng lệnh cấm đối với giám đốc quốc gia Htoo Ant Lwin.

Cũng sau mùa giải 2024, các đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International tại Campuchia, Honduras và Indonesia lúc bấy giờ cũng chấm dứt hợp tác với ông Nawat. Đến nay, các quốc gia này có đơn vị mới hợp tác cử đại diện dự thi.

Miss Grand International đang trải qua những thay đổi đáng chú ý trong hệ thống bản quyền quốc gia.

Trước đó, vào tháng 7-2026, Tổ chức Miss Grand International đăng thông tin kêu gọi các giám đốc quốc gia mua bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Theo đó, các thị trường trọng điểm cuộc thi đang hướng tới gồm: Colombia, Ghana, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Nicaragua, Ai Cập, Đức, Bolivia, Uruguay… cùng một số thị trường tiềm năng khác.

Nguyên nhân của những biến động này chịu tác động từ nhiều yếu tố: định hướng hợp tác, nghĩa vụ tài chính, quyền lợi giám đốc quốc gia, tiêu chuẩn tổ chức và những bất đồng sau cuộc thi.

Bản quyền Miss Grand International: Những cuộc chia tay và tranh chấp - Ảnh 5.Miss Grand International 2026 đổi nước chủ nhà vào phút chót, Ấn Độ mất quyền đăng cai

Ban tổ chức Miss Grand International 2026 vừa thông báo dừng toàn bộ hoạt động của cuộc thi tại Ấn Độ và chuyển các hoạt động về lại Thái Lan.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: Hoa hậu hòa bình quốc tế Miss Grand International bản quyền quốc gia thi Hoa hậu cuộc thi sắc đẹp

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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