Miss Universe công bố vương miện đính 3.150 viên kim cương

Vương miện dành cho tân Miss Universe đính 3.150 viên kim cương - Ảnh: NVCC

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) vừa công bố vương miện mới mang tên The Radiance of an Eternal Legacy - Ánh hào quang của di sản vĩnh cửu, dành cho người đẹp chiến thắng Miss Universe 2026.

Đây là vương miện đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm cuộc thi sắc đẹp quốc tế này.

Theo ban tổ chức, vương miện được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 3.150 viên kim cương cắt giác tròn. Thiết kế do nhà thiết kế trang sức George Wittels thực hiện, phối hợp cùng Maison d’OR - thương hiệu trang sức cao cấp có trụ sở tại Paris (Pháp).

Điểm nhấn của vương miện là ba viên kim cương chủ đạo, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai của Miss Universe.

Viên kim cương bên trái tôn vinh những phụ nữ vượt qua rào cản, mở đường cho thế hệ tiếp theo, đồng thời góp phần xây dựng cuộc thi trong suốt 75 năm.

Viên bên phải đại diện cho những phụ nữ đang truyền cảm hứng, tạo ra thay đổi tích cực và đóng góp cho cộng đồng.

Còn viên kim cương ở vị trí trung tâm nằm ngay bên dưới biểu tượng ngôi sao đặc trưng của Miss Universe, tượng trưng cho tương lai và những thế hệ phụ nữ tiếp nối hành trình của cuộc thi.

Đương kim Miss Universe là Fatima Bosch đến từ Mexico - Ảnh: BTC

Ông Ronald Day - Giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - cho biết chiếc vương miện là lời tri ân những người đẹp từng đăng quang và tạo ảnh hưởng trên toàn thế giới, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các thế hệ tiếp theo.

Lễ ra mắt vương miện diễn ra tại không gian trải nghiệm Miss Universe Experience ở San Juan, Puerto Rico.

Vương miện mới được trưng bày cùng 18 chiếc vương miện từng xuất hiện trong cuộc thi và nhiều kỷ vật qua các mùa giải.

Không gian triển lãm mở cửa miễn phí cho người dân trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Miss Universe. Theo ban tổ chức, địa điểm này đã đón hơn 27.700 lượt khách.

Vương miện The Radiance of an Eternal Legacy sẽ được trao cho người chiến thắng Miss Universe 2026 trong đêm chung kết ngày 24-11 tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cơ hội thi Miss Universe của Quỳnh Anh và đại diện 5 nước Đông Nam Á? CEO Miss Universe Ronald Day cho biết tình trạng liên quan đến đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á vẫn được duy trì, chưa có thông báo thay đổi về cơ hội tham dự Miss Universe 2026.



