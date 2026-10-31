Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần

Đương kim Miss Universe Fátima Bosch - Ảnh: IGNV

Tổ chức Miss Universe vừa công bố lịch trình hai tuần hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi với hàng loạt sự kiện.

Miss Universe 2026 khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm

Theo thông cáo phát đi ngày 29-10, 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8-11. Hoa hậu Quỳnh Anh và các đại diện Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Malaysia lỡ hẹn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Các hoạt động chào đón chính thức khởi động ngày 11-11, kéo dài đến trước đêm chung kết kỷ niệm 75 năm, diễn ra ngày 24-11.

"Trong tháng 11, chúng tôi muốn người dân trên khắp hòn đảo Puerto Rico cùng trải nghiệm dấu mốc kỷ niệm đặc biệt này, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và lòng hiếu khách của Puerto Rico đến khán giả toàn cầu", ông Ronald Day - Giám đốc điều hành tổ chức Miss Universe - chia sẻ.

Một trong những hoạt động dành cho khán giả là buổi giao lưu với đương kim Miss Universe Fátima Bosch vào ngày 12-11, trong không gian trung tâm thương mại Plaza Las Américas.

Người hâm mộ có dịp gặp gỡ hoa hậu và nhìn lại hành trình đăng quang của cô qua những hiện vật đáng chú ý, trong đó có trang phục dân tộc và đầm dạ hội đăng quang.

Lịch trình dành cho dàn người đẹp và khách mời có nhiều hoạt động tại các địa phương. Ngày 11-11, đoàn tham gia lễ diễu hành chào đón chính thức. Ngày 12-11, các người đẹp dự tiệc trưa và buổi giao lưu với hoa hậu Fátima Bosch.

Từ ngày 13 đến 16-11, các hoạt động trải nghiệm dành cho 120 người đẹp.

Ngày 18-11, buổi gặp gỡ các người đẹp Miss Universe 2026.

Ba sự kiện chính trước đêm trao vương miện

Phần thi chính thức của Miss Universe 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ở San Juan.

Ngày 21-11 sẽ diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc. Dự kiến đêm bán kết ngày 22-11. Đêm chung kết kỷ niệm 75 năm Miss Universe sẽ diễn ra ngày 24-11.

Ngoài ra, tiệc trà chia tay hoa hậu Fátima Bosch sẽ tổ chức từ 11h đến 15h ngày 23-11 tại khách sạn Marriott, nhằm tri ân hoa hậu đương nhiệm trước khi cô khép lại nhiệm kỳ.

Theo ông Ronald Day, dấu mốc 75 năm không chỉ là dịp tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội kết nối các nền văn hóa, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và giới thiệu Puerto Rico đến bạn bè quốc tế.

Thiết kế sân khấu đêm chung kết Miss Universe 2026 - Ảnh: Miss Universe

Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ đang bàn tán về hình ảnh sân khấu được cho là buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Universe nhân cột mốc 75 năm lịch sử tại Puerto Rico. Các ý kiến cho rằng không gian tổ chức tối giản, sân khấu ngoài trời không xứng tầm một sự kiện kỷ niệm hoành tráng của đấu trường nhan sắc quốc tế. Điều này khiến không ít fan sắc đẹp phải bất ngờ. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình