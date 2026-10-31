Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Khoảng 120 người đẹp trên khắp thế giới đến Puerto Rico dự thi Miss Universe 2026 từ ngày 8-11. Nhiều hoạt động văn hóa, thời trang, giải trí và thiện nguyện sẽ diễn ra tại các địa phương của đất nước này.

Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần - Ảnh 1.

Đương kim Miss Universe Fátima Bosch - Ảnh: IGNV

Tổ chức Miss Universe vừa công bố lịch trình hai tuần hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi với hàng loạt sự kiện.

Miss Universe 2026 khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Theo thông cáo phát đi ngày 29-10, 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8-11. Hoa hậu Quỳnh Anh và các đại diện Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Malaysia lỡ hẹn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. 

Các hoạt động chào đón chính thức khởi động ngày 11-11, kéo dài đến trước đêm chung kết kỷ niệm 75 năm, diễn ra ngày 24-11.

"Trong tháng 11, chúng tôi muốn người dân trên khắp hòn đảo Puerto Rico cùng trải nghiệm dấu mốc kỷ niệm đặc biệt này, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và lòng hiếu khách của Puerto Rico đến khán giả toàn cầu", ông Ronald Day - Giám đốc điều hành tổ chức Miss Universe - chia sẻ.

Một trong những hoạt động dành cho khán giả là buổi giao lưu với đương kim Miss Universe Fátima Bosch vào ngày 12-11, trong không gian trung tâm thương mại Plaza Las Américas.

Người hâm mộ có dịp gặp gỡ hoa hậu và nhìn lại hành trình đăng quang của cô qua những hiện vật đáng chú ý, trong đó có trang phục dân tộc và đầm dạ hội đăng quang.

Lịch trình dành cho dàn người đẹp và khách mời có nhiều hoạt động tại các địa phương. Ngày 11-11, đoàn tham gia lễ diễu hành chào đón chính thức. Ngày 12-11, các người đẹp dự tiệc trưa và buổi giao lưu với hoa hậu Fátima Bosch.

Từ ngày 13 đến 16-11, các hoạt động trải nghiệm dành cho 120 người đẹp.

Ngày 18-11, buổi gặp gỡ các người đẹp Miss Universe 2026

Ba sự kiện chính trước đêm trao vương miện

Phần thi chính thức của Miss Universe 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ở San Juan. 

Ngày 21-11 sẽ diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc. Dự kiến đêm bán kết ngày 22-11. Đêm chung kết kỷ niệm 75 năm Miss Universe sẽ diễn ra ngày 24-11.

Ngoài ra, tiệc trà chia tay hoa hậu Fátima Bosch sẽ tổ chức từ 11h đến 15h ngày 23-11 tại khách sạn Marriott, nhằm tri ân hoa hậu đương nhiệm trước khi cô khép lại nhiệm kỳ.

Theo ông Ronald Day, dấu mốc 75 năm không chỉ là dịp tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội kết nối các nền văn hóa, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và giới thiệu Puerto Rico đến bạn bè quốc tế.

Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần - Ảnh 2.

Thiết kế sân khấu đêm chung kết Miss Universe 2026 - Ảnh: Miss Universe

Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ đang bàn tán về hình ảnh sân khấu được cho là buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Universe nhân cột mốc 75 năm lịch sử tại Puerto Rico.

Các ý kiến cho rằng không gian tổ chức tối giản, sân khấu ngoài trời không xứng tầm một sự kiện kỷ niệm hoành tráng của đấu trường nhan sắc quốc tế. Điều này khiến không ít fan sắc đẹp phải bất ngờ.

Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần - Ảnh 3.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Miss Universe biến Puerto Rico thành tâm điểm sắc đẹp thế giới trong hai tuần - Ảnh 4.Sẽ có 120 người đẹp thi Miss Universe 2026, Quỳnh Anh lỡ hẹn?

Công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 75 năm thành lập Miss Universe đang triển khai, với các thí sinh từ khắp thế giới dự kiến bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: QUỲNH ANH Hoa hậu Hoàn vũ cuộc thi sắc đẹp Miss Universe thi Hoa hậu

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất