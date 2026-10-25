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Miss Universe Vietnam phạt Hoa hậu Quỳnh Anh dừng biểu diễn 6 tháng, á hậu Mỹ Anh 3 tháng

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định dừng hoạt động biểu diễn trên sân khấu của hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trong 6 tháng và á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trong 3 tháng, sau vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội.

Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh dừng biểu diễn 6 tháng, á hậu Mỹ Anh 3 tháng - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh - Ảnh: Miss Universe Vietnam

Chiều 25-10, đạo diễn, nhà sản xuất Phạm Duy Khánh - CEO Five6 Entertainment, trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 - công bố hình thức xử lý đối với hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh liên quan đến vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Sau quá trình phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị liên quan rà soát và xem xét, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh không được tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) và nộp phạt theo quyết định của cơ quan chức năng.

Đối với á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, ban tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của cô trong thời hạn 3 tháng (kể từ ngày quyết định có hiệu lực). Bên cạnh đó, Trịnh Mỹ Anh nộp phạt cho cơ quan chức năng nếu có.

Theo ban tổ chức, hình thức xử lý này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Đạo diễn Phạm Duy Khánh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các nội dung liên quan.

“Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan”, ông Phạm Duy Khánh nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm trò chuyện riêng của các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 có nội dung chê bai, bàn tán về một số người liên quan đến cuộc thi.

Ngày 12-10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đăng thông báo trên fanpage rằng đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn đang được lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung liên quan đến các người đẹp tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026.

"Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, ban tổ chức Miss Universe Vietnam phối hợp cùng Công ty Five6 Entertainmet và các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp", thông báo nêu.

Sau đó, hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân.

- Ảnh 1.Sau Trịnh Mỹ Anh, hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi

Đương kim Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh xin lỗi và xem đây là bài học sâu sắc về chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: QUỲNH ANH hoa hậu hoàn vũ Trịnh Mỹ Anh cuộc thi sắc đẹp Miss Universe Vietnam

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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