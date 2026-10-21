Sẽ có 120 người đẹp thi Miss Universe 2026, Quỳnh Anh lỡ hẹn?

Đương kim Miss Universe 2025 Fátima Bosch đến từ Mexico - Ảnh: BTC

Ngày 20-10, trang web chính thức của Tổ chức Miss Universe thông báo nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi, dự kiến có tới 120 thí sinh tham gia tranh tài.

Suất thi của đại diện Việt Nam tại Miss Universe vẫn bỏ ngỏ

Các người đẹp bắt đầu hội tụ từ ngày 8-11, đến Puerto Rico để tham gia tập luyện, hoạt động tập thể và trải nghiệm văn hóa, du lịch trước khi bước vào cuộc thi.

Ba sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu José Miguel Agrelot Coliseum ở San Juan, Puerto Rico gồm: Ngày 21-11: Thi trang phục dân tộc; Ngày 22-11: Bán kết; Tân hoa hậu sẽ được trao vương miện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 24-11.

Jennifer Barreto là đại diện nước chủ nhà Puerto Rico tại Miss Universe 2026 - Ảnh: BTC



Số lượng thí sinh dự kiến tham gia cho thấy sức lan tỏa quốc tế của Miss Universe, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng từ các đơn vị nắm bản quyền quốc gia đối với dịp kỷ niệm 75 năm đặc biệt này. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuộc thi.

Bà María José Unda, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế của Tổ chức Miss Universe, cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nắm bản quyền quốc gia để hoàn tất công tác chuẩn bị cho các thí sinh đến Puerto Rico.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm mỗi thí sinh đều có trải nghiệm đặc biệt, xứng đáng với lễ kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi".

Tổ chức đang làm việc với các đơn vị nắm bản quyền quốc gia để hoàn tất giấy tờ đi lại, thủ tục thị thực và công tác đón tiếp thí sinh.

Khán giả trên toàn thế giới có thể bình chọn cho người đẹp yêu thích. Thí sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ giành một suất vào top 30 tại đêm chung kết Miss Universe.

Đại diện Việt Nam - hoa hậu Quỳnh Anh - vẫn chưa xuất hiện trên trang chủ và ứng dụng bình chọn chính thức của Miss Universe 2026 - Ảnh: FBNV

Đến thời điểm hiện tại trên cổng bình chọn và công bố thí sinh Miss Universe 2026 tại Puerto Rico vẫn không có tên 6 người đẹp do ông Nawat nắm bản quyền gồm Việt Nam (hoa hậu Quỳnh Anh), Thái Lan, Indonesia , Singapore, Lào và Malaysia.

Trước đó, CEO Miss Universe Ronald Day nhấn mạnh quyết định không công nhận tư cách đại diện của 6 quốc gia Đông Nam Á vẫn được giữ nguyên.



Động thái "cấm cửa" xuất phát từ mâu thuẫn giữa JKN Universe LLC, đơn vị sở hữu thương hiệu Miss Universe, và ông Nawat, người đứng đầu Miss Universe Eastern (MU East).

Instagram của Miss Universe liên tục đăng tải hình ảnh đại diện của các nước khác, không có 6 người đẹp ở Đông Nam Á - Ảnh chụp màn hình

Phía Miss Universe khẳng định ông Nawat không có tư cách pháp lý hay thẩm quyền cấp phép sử dụng thương hiệu tại 6 thị trường Đông Nam Á. Vì vậy, các hợp đồng nhượng quyền được ký kết thông qua doanh nhân này đều không được tổ chức công nhận.

Ở chiều ngược lại, phía ông Nawat lập tức phản bác, viện dẫn cơ cấu đồng sở hữu thương hiệu Miss Universe theo tỉ lệ 50:50 để khẳng định họ vẫn nắm quyền quản lý tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông.

Đơn vị này tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền tham dự cuộc thi của 6 đại diện, đồng thời khẳng định thí sinh Việt Nam và các nước láng giềng vẫn đủ điều kiện đến Puerto Rico tranh tài.